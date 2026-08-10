Este río de Europa está en su peor nivel por la sequía

En las últimas semanas, 19 países del llamado Viejo Continente han registrado temperaturas por arriba de los 40 grados, lo que, sumado a la falta de precipitación, ha generado que ríos como el Danubio y el Rin bajen a mínimos históricos.Servicios como Copernicus adjudican estos cambios en la temperatura directamente al cambio climático, dado que el promedio de temperatura global crece al doble, siendo Europa una de las regiones más afectadas.En el caso del río Danubio, su descenso, por el que ha reportado mínimos históricos, ha generado problemas en las centrales eléctricas de Europa Central y del Este, razón por la cual los gobiernos de la región apuestan por medidas para promover el ahorro de energía.En Alemania también analizan medidas para enfrentar la baja en el río Rin, que amenaza el funcionamiento del transporte y la industria.A pesar de que la situación podría tornarse crítica, este hecho ha permitido el descubrimiento de vestigios históricos de la región.La baja en los niveles de los ríos ha dejado al descubierto vestigios de la Segunda Guerra Mundial. Medios occidentales reportan que en Serbia han aparecido cascos de decenas de buques utilizados durante este evento histórico.En Bulgaria ocurre una situación similar. La baja en el río Danubio ha permitido a arqueólogos estudiar los cimientos del antiguo Puente de Constantino, considerado uno de los hitos de ingeniería más importantes del imperio romano.Los arqueólogos búlgaros también han descubierto los restos de lo que creen fue un mamut, los cuales se encuentran en una de las orillas de este canal.
La fuerte ola de calor que enfrenta Europa en este verano ha provocado sequías tan fuertes que los niveles de algunos de los más importantes ríos del continente están disminuyendo drásticamente.
En las últimas semanas, 19 países del llamado Viejo Continente han registrado temperaturas por arriba de los 40 grados, lo que, sumado a la falta de precipitación, ha generado que ríos como el Danubio y el Rin bajen a mínimos históricos.
Servicios como Copernicus adjudican estos cambios en la temperatura directamente al cambio climático, dado que el promedio de temperatura global crece al doble, siendo Europa una de las regiones más afectadas.
En el caso del río Danubio, su descenso, por el que ha reportado mínimos históricos, ha generado problemas en las centrales eléctricas de Europa Central y del Este, razón por la cual los gobiernos de la región apuestan por medidas para promover el ahorro de energía.
La baja del caudal, en Hungría, afectó el funcionamiento de la única central nuclear del país, que utiliza las aguas del Danubio para enfriar sus reactores.
En Alemania también analizan medidas para enfrentar la baja en el río Rin, que amenaza el funcionamiento del transporte y la industria.
A pesar de que la situación podría tornarse crítica, este hecho ha permitido el descubrimiento de vestigios históricos de la región.
La baja en los niveles de los ríos ha dejado al descubierto vestigios de la Segunda Guerra Mundial. Medios occidentales reportan que en Serbia han aparecido cascos de decenas de buques utilizados durante este evento histórico.
En Bulgaria ocurre una situación similar. La baja en el río Danubio ha permitido a arqueólogos estudiar los cimientos del antiguo Puente de Constantino, considerado uno de los hitos de ingeniería más importantes del imperio romano.
Los arqueólogos búlgaros también han descubierto los restos de lo que creen fue un mamut, los cuales se encuentran en una de las orillas de este canal.
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