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De la Espriella anuncia medidas de ajuste y se lanza contra la gestión de Petro: "Saquearon al país"
De la Espriella anuncia medidas de ajuste y se lanza contra la gestión de Petro: "Saquearon al país"
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Durante una alocución en cadena nacional, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella dijo que la crisis fiscal no responde a factores externos, sino al... 14.09.2026, Sputnik Mundo
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En ese sentido, De la Espriella apuntó a las presuntas decisiones ejecutadas por su antecesor en la recta final de su periodo de gestión, asegurando que se firmaron determinaciones administrativas que "son ilegales y que dejaron a Colombia al borde del abismo". En ese sentido, añadió: "Ninguna crisis ni recesión del pasado se compara con el desastre económico que Gustavo Petro y su gente ocasionaron".Debido a este escenario, argumentó, se implementarán ajustes inmediatos en el gasto público en aproximadamente 17,4 billones de pesos (5.631 millones de dólares) y confirmó que su administración recurrirá a esquemas de apoyo internacional con el propósito de estabilizar la economía.
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De la Espriella anuncia medidas de ajuste y se lanza contra la gestión de Petro: "Saquearon al país"

04:18 GMT 14.09.2026
© Foto : X / @ABDELAESPRIELLAEl presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante su discurso de asunción el 7 de agosto de 2026
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante su discurso de asunción el 7 de agosto de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 14.09.2026
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Durante una alocución en cadena nacional, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella dijo que la crisis fiscal no responde a factores externos, sino al manejo presupuestal de la Administración previa.

"Es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro, de su Gobierno, de su despilfarro y de su corrupción", aseveró.

En ese sentido, De la Espriella apuntó a las presuntas decisiones ejecutadas por su antecesor en la recta final de su periodo de gestión, asegurando que se firmaron determinaciones administrativas que "son ilegales y que dejaron a Colombia al borde del abismo".
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. - Sputnik Mundo, 1920, 10.09.2026
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Rubio vincula a anteriores gobiernos de izquierda de Colombia y Ecuador con el narcotráfico
10 de septiembre, 00:35 GMT
En ese sentido, añadió: "Ninguna crisis ni recesión del pasado se compara con el desastre económico que Gustavo Petro y su gente ocasionaron".

Debido a este escenario, argumentó, se implementarán ajustes inmediatos en el gasto público en aproximadamente 17,4 billones de pesos (5.631 millones de dólares) y confirmó que su administración recurrirá a esquemas de apoyo internacional con el propósito de estabilizar la economía.
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