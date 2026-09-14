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De la Espriella anuncia medidas de ajuste y se lanza contra la gestión de Petro: "Saquearon al país"

De la Espriella anuncia medidas de ajuste y se lanza contra la gestión de Petro: "Saquearon al país"

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Durante una alocución en cadena nacional, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella dijo que la crisis fiscal no responde a factores externos, sino al... 14.09.2026, Sputnik Mundo

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En ese sentido, De la Espriella apuntó a las presuntas decisiones ejecutadas por su antecesor en la recta final de su periodo de gestión, asegurando que se firmaron determinaciones administrativas que "son ilegales y que dejaron a Colombia al borde del abismo". En ese sentido, añadió: "Ninguna crisis ni recesión del pasado se compara con el desastre económico que Gustavo Petro y su gente ocasionaron".Debido a este escenario, argumentó, se implementarán ajustes inmediatos en el gasto público en aproximadamente 17,4 billones de pesos (5.631 millones de dólares) y confirmó que su administración recurrirá a esquemas de apoyo internacional con el propósito de estabilizar la economía.

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