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Gobierno de De la Espriella está obligado "a generar más acuerdos con partidos" en Colombia, señala experto

Gobierno de De la Espriella está obligado "a generar más acuerdos con partidos" en Colombia, señala experto

Sputnik Mundo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, logró que la mayoría de los partidos del Congreso hagan parte del nuevo oficialismo y le aseguren, en... 08.09.2026, Sputnik Mundo

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El 7 de septiembre, mismo día en que se cumplió el primer mes de gestión, venció el plazo constitucional para que los partidos políticos representados en el Congreso colombiano se declaren como parte del oficialismo o como opositores, un requisito que la legislación del país sudamericano tiene en cuenta para la integración de comisiones y representaciones en diversos organismos de control.Repartidos los posicionamientos, De la Espriella se aseguró el respaldo del Centro Democrático —formación política liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)— y los partidos Cambio Radical, Partido de la U, ASI, Partido Conservador, Salvación Nacional, Partido Demócrata, MIRA y la propia formación del mandatario, Defensores de la Patria.En tanto, únicamente el Pacto Histórico, del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), y el partido En Marcha se declararon abiertamente como opositores, dado que las formaciones de centroizquierda Alianza Verde o Nuevo Liberalismo prefirieron permanecer como "independientes", abriendo las puertas a posibles acuerdos con el Gobierno en asuntos puntuales.Así, el oficialismo colombiano estaría en condiciones de lograr los 52 votos en el Senado y los 107 en la Cámara de Diputados que se requieren para aprobar proyectos por mayoría simple. De todas maneras, el camino no parece ser sencillo para el Gobierno, tal como lo demuestran las conversaciones iniciales para la aprobación del proyecto de ley de Presupuesto en el Congreso.De hecho, es la propia bancada oficialista, conformada mayoritariamente por legisladores del Centro Democrático, la que reclamó al Ejecutivo introducir modificaciones al texto, luego de que De la Espriella enviara un proyecto con un aumento de 18 millones de dólares con respecto al presupuesto anterior.El uribismo, la llave del CongresoEn diálogo con Sputnik, el analista político colombiano Juan Lozano señaló que la discusión del presupuesto deja al descubierto que, a diferencia de lo que sucedió con el período de Iván Duque (2018-2022), el de De la Espriella es una Administración "que tiene una dependencia del Congreso mucho mayor".En ese sentido, Lozano remarcó que, con sus 17 senadores y 30 diputados, el Centro Democrático de Uribe cobra especial relevancia en este período de Gobierno y puede convertirse en la clave para determinar si De la Espriella podrá convertir sus propuestas en leyes.El analista afirmó que esta coyuntura dará al actual presidente colombiano una cierta dependencia de la formación política liderada por Uribe Vélez, que se encuentra en posición de reclamar una remuneración al Gobierno por su apoyo parlamentario.Esto se vio, indicó el analista, en las primeras tratativas para la aprobación del presupuesto nacional, instancias en las que las curules de la formación de Uribe exigieron que los informes sean brindados por el propio ministro de Hacienda y no enviados de segunda categoría. Asimismo, la lógica exigirá que De la Espriella comience a brindar a dicho partido una representación en cargos de Gobierno que no tuvo en la formación inicial del Ejecutivo.Lozano remarcó que, aunque De la Espriella "intente demostrar fuerza a través de decretos y manifestaciones públicas", la normativa colombiana le da un importante papel al Congreso y el mandatario no podrá aprobar normas relevantes sin su complacencia. Esto, enfatizó, ya le sucedió a sus antecesores Duque y Petro.El analista político Álvaro Padilla afirmó para este medio que el actual escenario hará que De la Espriella intercale victorias con derrotas legislativas, dependiendo de los temas a tratar y el grado de polémica que puedan despertar. Así, por ejemplo, aventuró que es probable que el Gobierno encuentre derrotas "en los controles políticos que los congresistas le hagan a los ministros y las mociones de censura para que sean expulsados del Gobierno".Padilla recordó que el movimiento político que ascendió al Gobierno con De la Espriella representa "una nueva derecha" que, en cierta medida, está "desplazando a la derecha de Uribe". En ese sentido, aventuró tensiones entre una corriente oficialista más tecnócrata y vinculada a medios de comunicación e instituciones financieras y una uribista más tradicional, con fuertes vínculos en sectores rurales y militares.Una izquierda debilitadaDel lado opositor, el Congreso colombiano estará marcado por un "debilitamiento de la izquierda", señaló Lozano. Es que el abanico opositor quedó representado casi en exclusividad por el Pacto Histórico, la coalición que llevó a Petro al poder y que actualmente tiene en el senador Iván Cepeda su principal exponente en el legislativo.El analista señaló que, a pesar de que la formación petrista es la que más curules tiene por sí misma, la decisión del partido Alianza Verde de declararse independiente dará a la izquierda menos posibilidades de hacer pesar sus posiciones en las votaciones.Para Lozano, el petrismo deberá decidir entre buscar "orientaciones hacia el centro" para poder hacer pesar su voz en el Congreso o, por el contrario, apelar a una "radicalización" que le permita conectar con movimientos sociales y sus bases militantes en las calles. El experto consideró que esta segunda opción aparece como más probable, ya que el petrismo apostará por generar "un escenario que le permita ganar las elecciones territoriales de 2027".Padilla, en tanto, opinó que el Pacto Histórico comete "un error táctico" en su posicionamiento con respecto a De la Espriella, al intentar, por ejemplo, generar un "gabinete alterno" con el fin de controlar al Ejecutivo ministerio por ministerio. Para el analista, se trata de una estrategia que "no va a durar muchos meses".

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