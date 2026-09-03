China le gana a EEUU en saldar su deuda con la ONU

En palabras de Dujarric, China completó la última cuota prevista para el 2026, con un importe total de 641 millones de dólares. El portavoz agradeció a la nación asiática por el dinero aportado, destacando que será de utilidad debido a la crisis financiera que enfrenta la ONU.Con este aporte, la nación asiática se convirtió en el "segundo mayor contribuyente al presupuesto" de la organización, entrando dentro de los 133 países que han contemplado su aportación.De acuerdo con medios occidentales, basándose en información recibida por el Departamento de Estado al Congreso de EEUU, la nación norteamericana contempla un pago de 725 millones de dólares para el presupuesto ordinario de la ONU, además de 125 millones destinados a las operaciones de paz en Haití y la República Democrática del Congo. Después de las declaraciones de hace una semana del secretario general António Guterres acerca del pago de Washington, mencionando que llegaría "muy pronto", Dujarric afirmó que aún está "en trámite".La nación norteamericana adeuda alrededor de 5.000 millones de dólares a la organización, de acuerdo con cifras de la misma. Dentro de esta cantidad, más de 2.000 millones corresponden al presupuesto ordinario y otros 3.000 dirigidos a operaciones de mantenimiento de paz.
El portavoz del secretario general del organismo, Stéphane Dujarric, resaltó durante su rueda de prensa que Pekín ha liquidado su cuenta con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y detalló que Washington aún se encuentra "en proceso" de finiquitar su parte.
En palabras de Dujarric, China completó la última cuota prevista para el 2026, con un importe total de 641 millones de dólares. El portavoz agradeció a la nación asiática por el dinero aportado, destacando que será de utilidad debido a la crisis financiera que enfrenta la ONU.
"Disponer ahora del importe íntegro resulta de gran ayuda para la crisis de liquidez actual", mencionó.
Con este aporte, la nación asiática se convirtió en el "segundo mayor contribuyente al presupuesto" de la organización, entrando dentro de los 133 países que han contemplado su aportación.
De acuerdo con medios occidentales, basándose en información recibida por el Departamento de Estado al Congreso de EEUU, la nación norteamericana contempla un pago de 725 millones de dólares para el presupuesto ordinario de la ONU, además de 125 millones destinados a las operaciones de paz en Haití y la República Democrática del Congo.
Después de las declaraciones de hace una semana del secretario general António Guterres acerca del pago de Washington, mencionando que llegaría "muy pronto", Dujarric afirmó que aún está "en trámite".
"Estamos supervisando su estado en el proceso. Todo apunta a que se completará el procedimiento y ese será un día que nos alegrará cuando se confirme que el dinero está en el banco", detalló sobre la deuda de Washington.
La nación norteamericana adeuda alrededor de 5.000 millones de dólares a la organización, de acuerdo con cifras de la misma. Dentro de esta cantidad, más de 2.000 millones corresponden al presupuesto ordinario y otros 3.000 dirigidos a operaciones de mantenimiento de paz.
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