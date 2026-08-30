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Crece el rechazo a la ONU: un informe revela el avance de la imagen negativa del organismo

Crece el rechazo a la ONU: un informe revela el avance de la imagen negativa del organismo

Sputnik Mundo

A pocas semanas del inicio del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la percepción internacional sobre la Organización de las... 30.08.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el reporte, la visión desfavorable hacia el organismo multilateral ha alcanzado niveles críticos en diversas regiones clave del mapa geopolítico, con un promedio del 37% de la población —el mayor número en la historia de la evaluación anual realizada por la firma— manifestando una opinión negativa sobre la efectividad e imagen del organismo internacional.El foco de mayor descontento y rechazo contra la ONU se concentra de forma drástica en Oriente Medio. Israel encabeza la lista global de animadversión hacia la entidad con un categórico 79% de valoración negativa, constituyendo el nivel de desaprobación más alto registrado en todo el estudio. Le siguen de cerca dos territorios palestinos —Cisjordania y Jerusalén Este—, con un 69% de imagen desfavorable, mientras que en Turquía la desafección alcanza al 61% de los consultados. Estos datos reflejan un profundo quiebre de confianza en la capacidad de mediación del organismo frente a las constantes crisis geopolíticas de la región.El fenómeno de desconfianza no se limita al Oriente Medio, sino que se ha extendido con fuerza hacia potencias y países del área Asia-Pacífico. En Japón, el 59% de los ciudadanos expresa una imagen desfavorable de la ONU, superando ampliamente a quienes guardan un concepto positivo (36%). De forma similar, un 48% de los encuestados en Pakistán rechaza la labor del organismo, mientras que en economías avanzadas como Australia (44%), Malasia (43%) y Singapur (42%) la reprobación supera o roza a cuatro de cada diez habitantes.Europa y las Américas tampoco están exentas del deterioro en la reputación del organismo. En el continente europeo, Grecia lidera la opinión negativa con un 50%, escoltada por España y Francia con un 48% y 43% de desaprobación, respectivamente. Por su parte, en América Latina destacan Chile, donde la percepción desfavorable asciende al 45%, y México, donde alcanza un 43%. Incluso en Estados Unidos —país sede de la ONU— más de cuatro de cada diez ciudadanos (43 %) miran a la organización con escepticismo.Una de las tendencias reveladas por la encuesta es el progresivo deterioro acumulado de la imagen del organismo multilateral en los últimos dos años. En países como Nigeria, la percepción favorable cayó 17 puntos porcentuales. Retrocesos significativos de dos dígitos en la valoración positiva también se observaron en Filipinas (-16 puntos), Corea del Sur (-13), Tailandia (-10) y Perú (-10), consolidando un patrón de paulatina pérdida de prestigio global.

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