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Crece el rechazo a la ONU: un informe revela el avance de la imagen negativa del organismo
Crece el rechazo a la ONU: un informe revela el avance de la imagen negativa del organismo
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A pocas semanas del inicio del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la percepción internacional sobre la Organización de las... 30.08.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el reporte, la visión desfavorable hacia el organismo multilateral ha alcanzado niveles críticos en diversas regiones clave del mapa geopolítico, con un promedio del 37% de la población —el mayor número en la historia de la evaluación anual realizada por la firma— manifestando una opinión negativa sobre la efectividad e imagen del organismo internacional.El foco de mayor descontento y rechazo contra la ONU se concentra de forma drástica en Oriente Medio. Israel encabeza la lista global de animadversión hacia la entidad con un categórico 79% de valoración negativa, constituyendo el nivel de desaprobación más alto registrado en todo el estudio. Le siguen de cerca dos territorios palestinos —Cisjordania y Jerusalén Este—, con un 69% de imagen desfavorable, mientras que en Turquía la desafección alcanza al 61% de los consultados. Estos datos reflejan un profundo quiebre de confianza en la capacidad de mediación del organismo frente a las constantes crisis geopolíticas de la región.El fenómeno de desconfianza no se limita al Oriente Medio, sino que se ha extendido con fuerza hacia potencias y países del área Asia-Pacífico. En Japón, el 59% de los ciudadanos expresa una imagen desfavorable de la ONU, superando ampliamente a quienes guardan un concepto positivo (36%). De forma similar, un 48% de los encuestados en Pakistán rechaza la labor del organismo, mientras que en economías avanzadas como Australia (44%), Malasia (43%) y Singapur (42%) la reprobación supera o roza a cuatro de cada diez habitantes.Europa y las Américas tampoco están exentas del deterioro en la reputación del organismo. En el continente europeo, Grecia lidera la opinión negativa con un 50%, escoltada por España y Francia con un 48% y 43% de desaprobación, respectivamente. Por su parte, en América Latina destacan Chile, donde la percepción desfavorable asciende al 45%, y México, donde alcanza un 43%. Incluso en Estados Unidos —país sede de la ONU— más de cuatro de cada diez ciudadanos (43 %) miran a la organización con escepticismo.Una de las tendencias reveladas por la encuesta es el progresivo deterioro acumulado de la imagen del organismo multilateral en los últimos dos años. En países como Nigeria, la percepción favorable cayó 17 puntos porcentuales. Retrocesos significativos de dos dígitos en la valoración positiva también se observaron en Filipinas (-16 puntos), Corea del Sur (-13), Tailandia (-10) y Perú (-10), consolidando un patrón de paulatina pérdida de prestigio global.
https://noticiaslatam.lat/20260116/las-naciones-unidas-dejaron-de-responder-a-los-intereses-de-los-pueblos-necesita-ser-refundada-1170440121.html
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Crece el rechazo a la ONU: un informe revela el avance de la imagen negativa del organismo

07:02 GMT 30.08.2026
© AP Photo / John MinchilloEl símbolo de las Naciones Unidas
El símbolo de las Naciones Unidas - Sputnik Mundo, 1920, 30.08.2026
© AP Photo / John Minchillo
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A pocas semanas del inicio del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la percepción internacional sobre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) muestra un marcado desgaste en su legitimidad, según un reciente estudio global elaborado por el Pew Research Center en 37 naciones.
De acuerdo con el reporte, la visión desfavorable hacia el organismo multilateral ha alcanzado niveles críticos en diversas regiones clave del mapa geopolítico, con un promedio del 37% de la población —el mayor número en la historia de la evaluación anual realizada por la firma— manifestando una opinión negativa sobre la efectividad e imagen del organismo internacional.
El foco de mayor descontento y rechazo contra la ONU se concentra de forma drástica en Oriente Medio. Israel encabeza la lista global de animadversión hacia la entidad con un categórico 79% de valoración negativa, constituyendo el nivel de desaprobación más alto registrado en todo el estudio.
Le siguen de cerca dos territorios palestinos —Cisjordania y Jerusalén Este—, con un 69% de imagen desfavorable, mientras que en Turquía la desafección alcanza al 61% de los consultados. Estos datos reflejan un profundo quiebre de confianza en la capacidad de mediación del organismo frente a las constantes crisis geopolíticas de la región.
Las Naciones Unidas dejaron de responder a los intereses de los pueblos, necesita ser refundada - Sputnik Mundo, 1920, 16.01.2026
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"Las Naciones Unidas dejaron de responder a los intereses de los pueblos, necesita ser refundada"
16 de enero, 19:17 GMT
El fenómeno de desconfianza no se limita al Oriente Medio, sino que se ha extendido con fuerza hacia potencias y países del área Asia-Pacífico. En Japón, el 59% de los ciudadanos expresa una imagen desfavorable de la ONU, superando ampliamente a quienes guardan un concepto positivo (36%).
De forma similar, un 48% de los encuestados en Pakistán rechaza la labor del organismo, mientras que en economías avanzadas como Australia (44%), Malasia (43%) y Singapur (42%) la reprobación supera o roza a cuatro de cada diez habitantes.
Europa y las Américas tampoco están exentas del deterioro en la reputación del organismo. En el continente europeo, Grecia lidera la opinión negativa con un 50%, escoltada por España y Francia con un 48% y 43% de desaprobación, respectivamente.
Por su parte, en América Latina destacan Chile, donde la percepción desfavorable asciende al 45%, y México, donde alcanza un 43%. Incluso en Estados Unidos —país sede de la ONU— más de cuatro de cada diez ciudadanos (43 %) miran a la organización con escepticismo.
El rol de China en las Naciones Unidas está siendo cada vez más importante - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2025
Séptimo piso
"El rol de China en las Naciones Unidas está siendo cada vez más importante"
23 de septiembre 2025, 22:15 GMT
Una de las tendencias reveladas por la encuesta es el progresivo deterioro acumulado de la imagen del organismo multilateral en los últimos dos años. En países como Nigeria, la percepción favorable cayó 17 puntos porcentuales. Retrocesos significativos de dos dígitos en la valoración positiva también se observaron en Filipinas (-16 puntos), Corea del Sur (-13), Tailandia (-10) y Perú (-10), consolidando un patrón de paulatina pérdida de prestigio global.
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