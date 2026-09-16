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Si Europa ataca a Rusia, la guerra será diferente y "muy corta", advierte Lavrov
Si Europa ataca a Rusia, la guerra será diferente y "muy corta", advierte Lavrov
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Rusia no busca una confrontación con Occidente ni tiene intención de atacar a los países europeos. Sin embargo, si Europa ataca a Rusia, Moscú responderá y la... 16.09.2026, Sputnik Mundo
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Además, se refirió al reciente discurso del presidente ruso, Vladímir Putin, quien volvió a hacer hincapié en ello.En caso de que mejoren las relaciones entre Rusia y Europa, Rusia no firmará ningún acuerdo con políticos europeos en ámbitos relacionados con la seguridad del país, declaró Lavrov. "Cuando y si alguno de los países europeos desea reanudar un diálogo serio, en primer lugar escucharemos qué tienen en mente y qué pueden ofrecer. Y después decidiremos si nos conviene o no", precisó.Al mismo tiempo, Lavrov señaló que Occidente intenta castigar incluso a sus propios aliados por mantener relaciones comerciales con Rusia mediante la imposición de sanciones. En general, añadió, Occidente percibe el fortalecimiento de la multipolaridad como una amenaza para su dominio.Ucrania, en este sentido, es "un eslabón" en la misma cadena; la crisis ucraniana es "consecuencia directa" de la política expansionista de Occidente, agregó.En la actualidad, los países europeos buscan preservar en el poder al régimen nazi en Ucrania y desplegar fuerzas en el territorio controlado por Kiev, aseveró Lavrov."El régimen que actualmente gobierna Kiev es un régimen abiertamente nazi. Es el único régimen del mundo que ha prohibido todo un idioma", comentó.En Ucrania se están destruyendo libros en ruso, tal y como hacía la Alemania nazi, subrayó el ministro.En lo que concierne al diálogo de paz, todos los procesos de negociación sobre Ucrania se interrumpieron por iniciativa ajena a Rusia, lamentó Lavrov.En este sentido, recordó los distintos intentos de abrir un diálogo de paz: desde las negociaciones entre Rusia y Ucrania celebradas en Bielorrusia y Turquía en marzo y abril de 2022, que culminaron en Estambul sin un acuerdo, hasta las posteriores conversaciones bilaterales en Ginebra y las trilaterales en Abu Dabi, con participación de EEUU.En estos momentos, Rusia está dispuesta a participar en distintos formatos de negociación para buscar una solución al conflicto ucraniano. Aunque Moscú permanece abierta a las propuestas, no se hace ilusiones, prosiguió Lavrov.
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Si Europa ataca a Rusia, la guerra será diferente y "muy corta", advierte Lavrov

10:56 GMT 16.09.2026 (actualizado: 11:48 GMT 16.09.2026)
© Sputnik / Sergey Guneev / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, canciller ruso
Serguéi Lavrov, canciller ruso - Sputnik Mundo, 1920, 16.09.2026
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Rusia no busca una confrontación con Occidente ni tiene intención de atacar a los países europeos. Sin embargo, si Europa ataca a Rusia, Moscú responderá y la guerra "será muy corta", enfatizó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en el Festival Mundial de la Juventud.
Además, se refirió al reciente discurso del presidente ruso, Vladímir Putin, quien volvió a hacer hincapié en ello.
"Ahora escuchamos declaraciones de dirigentes de la Unión Europea sobre la necesidad de prepararse para una guerra con nuestro país. Este se ha convertido en el tema más recurrente de los discursos de las actuales élites europeas y de los dirigentes afincados en Bruselas", denunció el jefe de la diplomacia rusa.
En caso de que mejoren las relaciones entre Rusia y Europa, Rusia no firmará ningún acuerdo con políticos europeos en ámbitos relacionados con la seguridad del país, declaró Lavrov.
"Cuando y si alguno de los países europeos desea reanudar un diálogo serio, en primer lugar escucharemos qué tienen en mente y qué pueden ofrecer. Y después decidiremos si nos conviene o no", precisó.
Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 08.09.2026
Internacional
El Occidente nunca ha sabido competir de forma leal a lo largo de toda su historia, denuncia Lavrov
8 de septiembre, 07:41 GMT
Al mismo tiempo, Lavrov señaló que Occidente intenta castigar incluso a sus propios aliados por mantener relaciones comerciales con Rusia mediante la imposición de sanciones. En general, añadió, Occidente percibe el fortalecimiento de la multipolaridad como una amenaza para su dominio.
"Solo este año, en su intento por defender su dominio cada vez más efímero, [Occidente] llevó a cabo la invasión de Venezuela, el secuestro del presidente legítimamente elegido, el asesinato del líder supremo de Irán junto con miembros de su familia y, en general, la agresión armada contra la República Islámica", dio varios ejemplos de acciones agresivas por parte de los políticos occidentales.
Ucrania, en este sentido, es "un eslabón" en la misma cadena; la crisis ucraniana es "consecuencia directa" de la política expansionista de Occidente, agregó.
En la actualidad, los países europeos buscan preservar en el poder al régimen nazi en Ucrania y desplegar fuerzas en el territorio controlado por Kiev, aseveró Lavrov.
"El régimen que actualmente gobierna Kiev es un régimen abiertamente nazi. Es el único régimen del mundo que ha prohibido todo un idioma", comentó.
En Ucrania se están destruyendo libros en ruso, tal y como hacía la Alemania nazi, subrayó el ministro.
El canciller ruso, Serguéi Lavrov - Sputnik Mundo, 1920, 15.09.2026
Defensa
Rusia está dispuesta a negociar sobre Ucrania y nunca ha intentado complicar el proceso, subraya Lavrov
ayer, 13:03 GMT
En lo que concierne al diálogo de paz, todos los procesos de negociación sobre Ucrania se interrumpieron por iniciativa ajena a Rusia, lamentó Lavrov.
"Nunca nos hemos negado a participar en ellos. Todos estos procesos de negociación se interrumpieron por causas ajenas a nosotros", indicó.
En este sentido, recordó los distintos intentos de abrir un diálogo de paz: desde las negociaciones entre Rusia y Ucrania celebradas en Bielorrusia y Turquía en marzo y abril de 2022, que culminaron en Estambul sin un acuerdo, hasta las posteriores conversaciones bilaterales en Ginebra y las trilaterales en Abu Dabi, con participación de EEUU.
En estos momentos, Rusia está dispuesta a participar en distintos formatos de negociación para buscar una solución al conflicto ucraniano. Aunque Moscú permanece abierta a las propuestas, no se hace ilusiones, prosiguió Lavrov.
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