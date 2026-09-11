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Una sólida asociación económica empresarial constituye la base de las relaciones internacionales, destaca Putin
Una sólida asociación económica empresarial constituye la base de las relaciones internacionales, destaca Putin
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La economía mundial ha cambiado, y los antiguos "líderes" han sido reemplazados por nuevas "locomotoras del desarrollo", sostuvo el presidente de Rusia... 11.09.2026, Sputnik Mundo
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El mandatario ruso afirmó que el mundo actual atraviesa una etapa de transformaciones profundas, en la que están surgiendo nuevas locomotoras del desarrollo.Como ejemplo, enfatizó que las naciones del grupo BRICS generaron más de 40% del producto interior bruto (PIB) global en los últimos cinco años. Putin remarcó que, en comparación con los BRICS, la aportación de los Estados del G7 apenas llegó al 29%.Asimismo, añadió que Rusia logró reforzar su soberanía económica."En condiciones difíciles, Rusia actuó con confianza en sus propias fuerzas, apoyándose en las capacidades del sector empresarial nacional, la ciencia y la tecnología, la educación, nuestras escuelas de ingeniería, y en nuestra gente, en los ciudadanos de Rusia. Y logró resultados positivos. Hemos fortalecido la soberanía nacional", puso de relieve el líder ruso.En esa línea, Putin expresó que Rusia está dispuesta a contribuir a la seguridad energética y alimentaria a nivel global.En este contexto, el presidente ruso aprovechó el evento para llamar a reforzar la diplomacia empresarial en el espacio de los BRICS. Rusia, afirmó, está abierta a iniciativas en materia de industria, comercio y turismo. Además, señaló que Moscú dio luz verde a innovaciones tecnológicas de gran escala, con la introducción de la inteligencia artificial, sistemas autónomos, plataformas digitales e instrumentos financieros modernos."Nuestra tarea común es aprovechar el potencial de los BRICS en beneficio de nuestros países y nuestros pueblos, fortalecer el mecanismo de cooperación práctica y empresarial, la llamada diplomacia empresarial, para que a las empresas y a los emprendedores les resulte más fácil encontrar socios, realizar pagos, transportar mercancías e invertir en nuestros países", declaró Putin.En su discurso, el presidente ruso lanzó un mensaje claro: Rusia está dispuesta a cooperar con todo el mundo, incluido Occidente.Occidente y sus intentos de mantener el liderazgoLos países occidentales recurren a la destrucción directa de infraestructuras y gasoductos en sus intentos de mantener el liderazgo económico, sostuvo el mandatario ruso.Así, Putin señaló que los "competidores occidentales intentan hoy por todos los medios recuperar su antiguo liderazgo", por lo que la competencia adquiere actualmente "formas desagradables" a nivel estatal.No obstante, Putin subrayó que los Estados que imponen sanciones contra Rusia se han enfrentado a una desaceleración económica.Vladímir Putin participa en el Foro Empresarial de los BRICS en Nueva Delhi, en vísperas de la XVIII cumbre del grupo que se celebrará en la capital india los días 12 y 13 de septiembre. El foro empresarial se convirtió en el principal punto de encuentro para los representantes del mundo empresarial de los países de los BRICS.BRICS es una asociación interestatal creada en 2006 por Rusia, China, la India y Brasil, a la que se incorporó Sudáfrica en 2011. Desde principios de 2024, se sumaron al BRICS varios países más.
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Una sólida asociación económica empresarial constituye la base de las relaciones internacionales, destaca Putin
12:42 GMT 11.09.2026 (actualizado: 13:24 GMT 11.09.2026)
La economía mundial ha cambiado, y los antiguos "líderes" han sido reemplazados por nuevas "locomotoras del desarrollo", sostuvo el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el Foro Empresarial de la alianza económica que se celebra en Nueva Delhi.
El mandatario ruso afirmó que el mundo actual atraviesa una etapa de transformaciones profundas, en la que están surgiendo nuevas locomotoras del desarrollo.
"Es evidente que una sólida asociación económica y los vínculos fiables empresariales constituyen en gran medida la base de las relaciones internacionales, las hacen más resistentes y estables, y permiten superar muchos de los fenómenos de crisis que se enfrenta el mundo actual", señaló el presidente ruso durante su intervención.
Como ejemplo, enfatizó que las naciones del grupo BRICS generaron más de 40% del producto interior bruto (PIB) global en los últimos cinco años. Putin remarcó que, en comparación con los BRICS, la aportación de los Estados del G7 apenas llegó al 29%.
Asimismo, añadió que Rusia logró reforzar su soberanía económica.
"En condiciones difíciles, Rusia actuó con confianza en sus propias fuerzas, apoyándose en las capacidades del sector empresarial nacional, la ciencia y la tecnología, la educación, nuestras escuelas de ingeniería, y en nuestra gente, en los ciudadanos de Rusia. Y logró resultados positivos. Hemos fortalecido la soberanía nacional", puso de relieve el líder ruso.
En esa línea, Putin expresó que Rusia está dispuesta a contribuir a la seguridad energética y alimentaria a nivel global.
"Estamos dispuestos, junto con nuestros socios, a contribuir a garantizar la seguridad energética y alimentaria mundial, así como a trabajar para crear rutas globales fiables, como el Corredor de Transporte Transártico y el Corredor Internacional Norte-Sur", precisó.
En este contexto, el presidente ruso aprovechó el evento para llamar a reforzar la diplomacia empresarial en el espacio de los BRICS. Rusia, afirmó, está abierta a iniciativas en materia de industria, comercio y turismo. Además, señaló que Moscú dio luz verde a innovaciones tecnológicas de gran escala, con la introducción de la inteligencia artificial, sistemas autónomos, plataformas digitales e instrumentos financieros modernos.
"Nuestra tarea común es aprovechar el potencial de los BRICS en beneficio de nuestros países y nuestros pueblos, fortalecer el mecanismo de cooperación práctica y empresarial, la llamada diplomacia empresarial, para que a las empresas y a los emprendedores les resulte más fácil encontrar socios, realizar pagos, transportar mercancías e invertir en nuestros países", declaró Putin.
En su discurso, el presidente ruso lanzó un mensaje claro: Rusia está dispuesta a cooperar con todo el mundo, incluido Occidente.
"No queremos restringirnos ni aislarnos, ni a nivel nacional, ni corporativo, ni en el marco general de nuestras alianzas. No actuamos contra nadie. Actuamos por nosotros y por nuestros intereses, y estamos dispuestos a cooperar con todos nuestros socios", apuntó.
Occidente y sus intentos de mantener el liderazgo
Los países occidentales recurren a la destrucción directa de infraestructuras y gasoductos en sus intentos de mantener el liderazgo económico, sostuvo el mandatario ruso.
Así, Putin señaló que los "competidores occidentales intentan hoy por todos los medios recuperar su antiguo liderazgo", por lo que la competencia adquiere actualmente "formas desagradables" a nivel estatal.
No obstante, Putin subrayó que los Estados que imponen sanciones contra Rusia se han enfrentado a una desaceleración económica.
"Los países que iniciaron la presión sancionadora [contra Rusia], ante los cuales se alzan en toda su magnitud los problemas de déficits presupuestarios, crecientes deudas públicas y declive industrial, no logran llevar a cabo tal política. [Ellos] se enfrentan a consecuencias complejas y difíciles para ellos mismos", notó Putin.
Vladímir Putin participa en el Foro Empresarial de los BRICS en Nueva Delhi
, en vísperas de la XVIII cumbre del grupo que se celebrará en la capital india los días 12 y 13 de septiembre
. El foro empresarial se convirtió en el principal punto de encuentro para los representantes del mundo empresarial de los países de los BRICS.
BRICS es una asociación interestatal creada en 2006 por Rusia, China, la India y Brasil, a la que se incorporó Sudáfrica en 2011. Desde principios de 2024, se sumaron al BRICS varios países más
.
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