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El Occidente nunca ha sabido competir de forma leal a lo largo de toda su historia, denuncia Lavrov

El Occidente nunca ha sabido competir de forma leal a lo largo de toda su historia, denuncia Lavrov

Sputnik Mundo

Occidente nunca ha actuado con honestidad ni ha prosperado por sus propios medios, sino a costa de otros, puso de relieve el canciller ruso, Serguéi Lavrov. En... 08.09.2026, Sputnik Mundo

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El ministro señaló que, hoy en día, se están formando en la escena internacional nuevos y poderosos centros de un mundo multipolar, cuyo crecimiento las potencias occidentales no son capaces de aceptar.De este modo, enfatizó que China es la potencia más poderosa con mayor crecimiento, pero a EEUU y a sus aliados no les apetece quedarse en un segundo plano.Así, como ejemplo, Lavrov destacó que Estados Unidos, utilizando su derecho de veto, bloqueó el aumento legítimo de la cuota de voto de China, Rusia y otros países del BRICS en el Fondo Monetario Internacional (FMI)."Por ejemplo, a China y a otros países del BRICS, incluida Rusia, les corresponden ya muchos más votos en el 'capital social' del FMI de los que tenemos. Pero todo queda bloqueado por EEUU, que tienen derecho de veto", afirmó el ministro.Además, el jefe de la diplomacia rusa expresó que ve a Occidente como una bestia malherida y peligrosa ahora que ha perdido su liderazgo.Asimismo, Occidente quería debilitar y desmembrar a Rusia para poder aprovechar sus riquezas, pero se equivocó, añadió Lavrov.En este contexto, el político aseveró que Rusia está atenta a las amenazas procedentes de cualquier frente, pero sus prioridades se encuentran en el Este.El conflicto ucranianoEn lo que concierne al proceso de paz, Europa teme "hasta la muerte" que EEUU vuelva a plantear las propuestas que presentó en la cumbre con Rusia celebrada en Anchorage, subrayó Lavrov.En relación con ello, el ministro declaró que Rusia alcanzará sus objetivos en Ucrania en el campo de batalla si Occidente no está dispuesto a llegar a acuerdos."Esto significa que, en ese caso, alcanzaremos nuestros objetivos no en la mesa de negociaciones —lo cual sería preferible para nosotros, como demostró Anchorage—, sino en el campo de batalla, tal y como ha confirmado en repetidas ocasiones el presidente de Rusia, Vladímir Putin", señaló.En esa línea, indicó que las represalias de Rusia ante los atentados terroristas de Ucrania tienen consecuencias más graves.Los intentos de reactivar la Iniciativa de Granos del Mar Negro, "inaceptables e irrealistas"Lavrov calificó de inaceptable la propuesta de una moratoria bilateral sobre ataques rusos y ucranianos a buques que transportan productos civiles en el mar Negro. En este sentido, indicó que la iniciativa viene de Ucrania, la cual ha convencido ya a Turquía.Según el ministro, Ucrania abusó de ese acuerdo "transportando armas periódicamente en embarcaciones civiles". Además, la Unión Europea bloqueó el acceso de granos y fertilizantes rusos a los mercados internacionales, contrariamente a lo que se había prometido a Moscú.En julio de 2022, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania a través del mar Negro, mientras el Gobierno ucraniano suscribió un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.Rusia formuló cinco requisitos para extender el pacto alimentario más allá de esa fecha. Sin embargo, ante la falta de avances al respecto, suspendió su participación en el acuerdo y declaró objetivos militares a los barcos que naveguen por el mar Negro hacia puertos ucranianos, así como partes del conflicto a los países correspondientes.

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