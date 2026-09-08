El Occidente nunca ha sabido competir de forma leal a lo largo de toda su historia, denuncia Lavrov
© Sputnik / Maksim Blinov / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia
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Occidente nunca ha actuado con honestidad ni ha prosperado por sus propios medios, sino a costa de otros, puso de relieve el canciller ruso, Serguéi Lavrov. En una entrevista con medios rusos, también abordó los principales asuntos de la agenda internacional, incluido el conflicto en Ucrania.
"No puede haber ningún mantenimiento artificial de su dominio, que se prolongó durante más de 500 años. El Occidente debe defender sus posiciones en una lucha leal, y esto es algo que nunca ha sabido hacer a lo largo de toda su historia", aseveró el diplomático.
El ministro señaló que, hoy en día, se están formando en la escena internacional nuevos y poderosos centros de un mundo multipolar, cuyo crecimiento las potencias occidentales no son capaces de aceptar.
De este modo, enfatizó que China es la potencia más poderosa con mayor crecimiento, pero a EEUU y a sus aliados no les apetece quedarse en un segundo plano.
Así, como ejemplo, Lavrov destacó que Estados Unidos, utilizando su derecho de veto, bloqueó el aumento legítimo de la cuota de voto de China, Rusia y otros países del BRICS en el Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Por ejemplo, a China y a otros países del BRICS, incluida Rusia, les corresponden ya muchos más votos en el 'capital social' del FMI de los que tenemos. Pero todo queda bloqueado por EEUU, que tienen derecho de veto", afirmó el ministro.
Además, el jefe de la diplomacia rusa expresó que ve a Occidente como una bestia malherida y peligrosa ahora que ha perdido su liderazgo.
"Al perder objetivamente su capacidad de liderazgo global, Occidente se empeña en dominar con métodos sucios como sanciones, injerencias e intervenciones directas, incluida la militar. Se están aferrando a la menor oportunidad con tal de preservar su dominio. Históricamente, Occidente —y, especialmente, Europa— es una bestia malherida y, por lo tanto más peligrosa", opinó Lavrov.
Asimismo, Occidente quería debilitar y desmembrar a Rusia para poder aprovechar sus riquezas, pero se equivocó, añadió Lavrov.
En este contexto, el político aseveró que Rusia está atenta a las amenazas procedentes de cualquier frente, pero sus prioridades se encuentran en el Este.
El conflicto ucraniano
En lo que concierne al proceso de paz, Europa teme "hasta la muerte" que EEUU vuelva a plantear las propuestas que presentó en la cumbre con Rusia celebrada en Anchorage, subrayó Lavrov.
"Europa, por su parte, se asustó hasta la muerte. Se apresuraron de inmediato a presionar al presidente de EEUU, Donald Trump, para que no respaldara las iniciativas adoptadas por el presidente de Rusia, Vladímir Putin", recordó Lavrov.
En relación con ello, el ministro declaró que Rusia alcanzará sus objetivos en Ucrania en el campo de batalla si Occidente no está dispuesto a llegar a acuerdos.
"Si la diplomacia occidental se reduce a frenar a los países que presentan iniciativas razonables, equilibradas y de compromiso, que así sea", expresó.
"Esto significa que, en ese caso, alcanzaremos nuestros objetivos no en la mesa de negociaciones —lo cual sería preferible para nosotros, como demostró Anchorage—, sino en el campo de batalla, tal y como ha confirmado en repetidas ocasiones el presidente de Rusia, Vladímir Putin", señaló.
En esa línea, indicó que las represalias de Rusia ante los atentados terroristas de Ucrania tienen consecuencias más graves.
"Ya advertimos de que los ataques terroristas ucranianos contra instalaciones civiles rusas, incluidas las refinerías de petróleo, provocarían una respuesta que sería mucho más dura para Ucrania. Eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora", prosiguió.
Los intentos de reactivar la Iniciativa de Granos del Mar Negro, "inaceptables e irrealistas"
Lavrov calificó de inaceptable la propuesta de una moratoria bilateral sobre ataques rusos y ucranianos a buques que transportan productos civiles en el mar Negro. En este sentido, indicó que la iniciativa viene de Ucrania, la cual ha convencido ya a Turquía.
"Resulta imposible controlarlo. Pasó lo mismo hace tres tres años con la Iniciativa de Granos del Mar Negro. (...) Ahora están tratando de reanimarla, es totalmente inaceptable y totalmente inviable", argumentó Lavrov.
Según el ministro, Ucrania abusó de ese acuerdo "transportando armas periódicamente en embarcaciones civiles". Además, la Unión Europea bloqueó el acceso de granos y fertilizantes rusos a los mercados internacionales, contrariamente a lo que se había prometido a Moscú.
En julio de 2022, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania a través del mar Negro, mientras el Gobierno ucraniano suscribió un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.
Rusia formuló cinco requisitos para extender el pacto alimentario más allá de esa fecha. Sin embargo, ante la falta de avances al respecto, suspendió su participación en el acuerdo y declaró objetivos militares a los barcos que naveguen por el mar Negro hacia puertos ucranianos, así como partes del conflicto a los países correspondientes.
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