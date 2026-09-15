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Rusia está dispuesta a negociar sobre Ucrania y nunca ha intentado complicar el proceso, subraya Lavrov

Rusia está dispuesta a negociar sobre Ucrania y nunca ha intentado complicar el proceso, subraya Lavrov

Sputnik Mundo

Rusia está dispuesta a buscar compromisos respecto al conflicto ucraniano, pero no permitirá que la OTAN aparezca en sus fronteras, declaró el ministro de... 15.09.2026, Sputnik Mundo

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Subrayó que Moscú nunca, "ni una sola vez", ha cambiado su posición al respecto desde el inicio de la operación militar especial.De este modo, Rusia está dispuesta a reanudar las conversaciones de paz si Ucrania también lo está, sostuvo el funcionario. El canciller subrayó que Moscú "siempre" está dispuesto a negociar sobre esta cuestión."Nunca renunciamos a las negociaciones, y todas las negociaciones que se celebraron fueron interrumpidas no por nuestra iniciativa. Por eso, si nuestros colegas están dispuestos, creo que podríamos reanudarlas. Tenemos cosas que decir", añadió.En cuanto a la cuestión de mediadores, el canciller indicó que en ocasiones recibe propuestas de algunos países europeos para "establecer algún canal de comunicación sin anunciarlo públicamente".Lavrov calificó de "rumores" las informaciones difundidas por varios medios según las cuales EEUU habría propuesto a Rusia contribuir a resolver la crisis ucraniana a cambio de su ayuda para solucionar el conflicto con Irán.Asimismo, indicó que Rusia busca poner fin al conflicto y valora la disposición de los países amigos a contribuir a ese objetivo.A juicio de Lavrov, si EEUU no se hubiera alejado de los acuerdos alcanzados durante las negociaciones entre Moscú y Washington celebradas en agosto de 2025 en Anchorage (Alaska), y si Europa no hubiera apartado a EEUU de esos acuerdos, el mundo llevaría ya un año sin guerra.El encuentro entre Lavrov y RubioEl último encuentro entre los titulares de Exteriores de ambos países tuvo lugar en Manila, Filipinas, en el ámbito de los eventos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).Según la Cancillería rusa, durante la reunión, que se prolongó 35 minutos, Lavrov reafirmó a Rubio el compromiso de Moscú con las propuestas planteadas por Washington durante la cumbre de Anchorage, celebrada en agosto de 2025.Reservas de oro rusas congeladasRusia logrará recuperar sus reservas de oro y divisas congeladas por la Unión Europea, aseguró el ministro."La Comisión Europea sigue queriendo confiscar estos activos y luego devolvérnoslos únicamente cuando paguemos a Ucrania supuestas reparaciones. Lograremos recuperar nuestras reservas de oro y divisas, no tengo ninguna duda", comentó Lavrov.El político también calificó de intento de repartir responsabilidades la propuesta de transferir los fondos rusos congelados a una cuenta de una estructura comunitaria europea.Según Lavrov, en la UE se están inventando "diversas bases cuasijurídicas" para sacar los fondos rusos de la jurisdicción belga, ya que el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, se niega categóricamente a dar pasos hacia su confiscación.El canciller añadió que la UE intenta aparentar que los fondos pertenecen a Rusia, pero que los beneficios generados por encima de cierto límite no le corresponden.Tras el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, la UE y el G7 congelaron activos rusos por valor de 300.000 millones de euros. Unos 200.000 millones de euros se encuentran en la UE, básicamente en las cuentas de Euroclear, uno de los más importantes proveedores de servicios de liquidación y custodia de valores en Europa.El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó de "robo" la inmovilización de estos activos y señaló que el bloque comunitario apunta no solo al dinero de inversionistas particulares, sino también a los activos soberanos de Rusia.A su vez, Lavrov advirtió con consecuencias a los países occidentales si confiscan los activos rusos y subrayó que el Gobierno ruso responderá recíprocamente con los activos occidentales congelados en Rusia.

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