China exige a EEUU "cesar de inmediato las actividades de espionaje"
© Foto : Inteligencia artificialChina demandó a EEUU cesar el espionaje
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El Ministerio de Comercio advirtió que cuenta con una "firme determinación y abundantes medios" para responder y tomar represalias contra Washington, tras las declaraciones del subdirector de la CIA, Michael Ellis.
Ellis afirmó que las compañías del gigante asiático en sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores y la biotecnología representan "objetivos legítimos" para el espionaje estadounidense.
10 de septiembre, 07:13 GMT
En la respuesta, la dependencia del gigante asiático señaló que, con estas expresiones, EEUU "ha dejado al descubierto en plena luz del día su lógica de gángster propia de la hegemonía", exigiendo al país norteamericano que "cese inmediatamente todas sus actividades de espionaje" contra la nación, incluidas las cometidas contra compañías tecnológicas.
Esta fuerte escalada entre ambas naciones se produce a tan solo dos semanas de la visita oficial del presidente chino, Xi Jinping, a Washington, en la que se espera que la inteligencia artificial ocupe un lugar importante en la agenda.
Esta fuerte escalada entre ambas naciones se produce a tan solo dos semanas de la visita oficial del presidente chino, Xi Jinping, a Washington, en la que se espera que la inteligencia artificial ocupe un lugar importante en la agenda.
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