Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260912/china-exige-a-eeuu-cesar-de-inmediato-las-actividades-de-espionaje-1175047292.html
China exige a EEUU "cesar de inmediato las actividades de espionaje"
China exige a EEUU "cesar de inmediato las actividades de espionaje"
Sputnik Mundo
El Ministerio de Comercio advirtió que cuenta con una "firme determinación y abundantes medios" para responder y tomar represalias contra Washington, tras las... 12.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-12T22:26+0000
2026-09-12T22:26+0000
internacional
xi jinping
eeuu
washington
china
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0c/1175047376_0:64:1168:721_1920x0_80_0_0_48eb6a452a9ef618313b21a4c93648d4.jpg
Ellis afirmó que las compañías del gigante asiático en sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores y la biotecnología representan "objetivos legítimos" para el espionaje estadounidense.En la respuesta, la dependencia del gigante asiático señaló que, con estas expresiones, EEUU "ha dejado al descubierto en plena luz del día su lógica de gángster propia de la hegemonía", exigiendo al país norteamericano que "cese inmediatamente todas sus actividades de espionaje" contra la nación, incluidas las cometidas contra compañías tecnológicas.Esta fuerte escalada entre ambas naciones se produce a tan solo dos semanas de la visita oficial del presidente chino, Xi Jinping, a Washington, en la que se espera que la inteligencia artificial ocupe un lugar importante en la agenda.
https://noticiaslatam.lat/20260910/este-pais-de-sudamerica-podria-entrar-en-la-pugna-por-la-ia-entre-eeuu-y-china-1175004703.html
eeuu
washington
china
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0c/1175047376_62:0:1107:784_1920x0_80_0_0_2d556d41378b3699d10ec10a0c1b1b2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
xi jinping, eeuu, washington, china, política
xi jinping, eeuu, washington, china, política

China exige a EEUU "cesar de inmediato las actividades de espionaje"

22:26 GMT 12.09.2026
© Foto : Inteligencia artificialChina demandó a EEUU cesar el espionaje
China demandó a EEUU cesar el espionaje - Sputnik Mundo, 1920, 12.09.2026
© Foto : Inteligencia artificial
Síguenos en
El Ministerio de Comercio advirtió que cuenta con una "firme determinación y abundantes medios" para responder y tomar represalias contra Washington, tras las declaraciones del subdirector de la CIA, Michael Ellis.
Ellis afirmó que las compañías del gigante asiático en sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores y la biotecnología representan "objetivos legítimos" para el espionaje estadounidense.
Una computadora portátil muestra una aplicación de la inteligencia artificial - Sputnik Mundo, 1920, 10.09.2026
América Latina
Este país de Sudamérica podría entrar en la pugna por la IA entre EEUU y China
10 de septiembre, 07:13 GMT
En la respuesta, la dependencia del gigante asiático señaló que, con estas expresiones, EEUU "ha dejado al descubierto en plena luz del día su lógica de gángster propia de la hegemonía", exigiendo al país norteamericano que "cese inmediatamente todas sus actividades de espionaje" contra la nación, incluidas las cometidas contra compañías tecnológicas.

Esta fuerte escalada entre ambas naciones se produce a tan solo dos semanas de la visita oficial del presidente chino, Xi Jinping, a Washington, en la que se espera que la inteligencia artificial ocupe un lugar importante en la agenda.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала