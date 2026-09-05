En medio de tensiones con EEUU, Canadá reanuda el diálogo militar con China

El encuentro de nivel técnico se centró en la gestión de crisis, la comunicación estratégica y la prevención de incidentes de seguridad marítima y aérea, según indicó el Ministerio de Defensa chino, que añadió en un comunicado que ambas partes exhibieron la intención de "reforzar la cooperación y el mutuo entendimiento y confianza".La reanudación del contacto militar directo se produce en un escenario de creciente presión por parte de Washington para endurecer las posturas de otros países en relación al gigante asiático, y en medio de un nuevo embate comercial de la Administración Trump contra Ottawa, luego que la Casa Blanca anunciara la imposición de aranceles adicionales a las importaciones canadienses del 50%.
Las fuerzas armadas de ambas naciones sostuvieron sus primeras conversaciones formales en ocho años, en un gesto que marca la continuación del paulatino deshielo en las relaciones bilaterales entre Ottawa y Pekín.
El encuentro de nivel técnico se centró en la gestión de crisis, la comunicación estratégica y la prevención de incidentes de seguridad marítima y aérea, según indicó el Ministerio de Defensa chino, que añadió en un comunicado que ambas partes exhibieron la intención de "reforzar la cooperación y el mutuo entendimiento y confianza".
La reanudación del contacto militar directo se produce en un escenario de creciente presión por parte de Washington para endurecer las posturas de otros países en relación al gigante asiático, y en medio de un nuevo embate comercial de la Administración Trump contra Ottawa, luego que la Casa Blanca anunciara la imposición de aranceles adicionales a las importaciones canadienses del 50%.
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