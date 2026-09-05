https://noticiaslatam.lat/20260905/en-medio-de-tensiones-con-eeuu-canada-reanuda-el-dialogo-militar-con-china-1174957003.html

En medio de tensiones con EEUU, Canadá reanuda el diálogo militar con China

En medio de tensiones con EEUU, Canadá reanuda el diálogo militar con China

Sputnik Mundo

Las fuerzas armadas de ambas naciones sostuvieron sus primeras conversaciones formales en ocho años, en un gesto que marca la continuación del paulatino... 05.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-05T22:36+0000

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El encuentro de nivel técnico se centró en la gestión de crisis, la comunicación estratégica y la prevención de incidentes de seguridad marítima y aérea, según indicó el Ministerio de Defensa chino, que añadió en un comunicado que ambas partes exhibieron la intención de "reforzar la cooperación y el mutuo entendimiento y confianza".La reanudación del contacto militar directo se produce en un escenario de creciente presión por parte de Washington para endurecer las posturas de otros países en relación al gigante asiático, y en medio de un nuevo embate comercial de la Administración Trump contra Ottawa, luego que la Casa Blanca anunciara la imposición de aranceles adicionales a las importaciones canadienses del 50%.

https://noticiaslatam.lat/20260825/lago-eeuu-trump-planea-renombrar-el-lago-ontario-en-medio-de-las-tensiones-con-canada-1174799347.html

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