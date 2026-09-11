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"El despliegue de tropas europeas en Ucrania significaría una guerra con Rusia", asevera Putin
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El presidente ruso, Vladímir Putin, consideró que las naciones europeas buscan una constante confrontación con Moscú. 11.09.2026, Sputnik Mundo
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Previamente, señaló que las equivocaciones principalmente se dan en los ámbitos de la política, seguridad y economía."Los acontecimientos en Europa son el resultado de errores sistemáticos de los globalistas occidentales", puntualizó.Asimismo, el mandatario apuntó que las fallas de Europa en el sector energético "provocarán un aumento aún mayor de los precios del gas para los ciudadanos" de la zona.
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"El despliegue de tropas europeas en Ucrania significaría una guerra con Rusia", asevera Putin

20:11 GMT 11.09.2026 (actualizado: 20:13 GMT 11.09.2026)
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El presidente ruso, Vladímir Putin, consideró que las naciones europeas buscan una constante confrontación con Moscú.

"El despliegue de tropas europeas en Ucrania significaría una guerra con Rusia", expresó ante la prensa en el marco de la Cumbre de los BRICS, que se lleva a cabo en la India.

Previamente, señaló que las equivocaciones principalmente se dan en los ámbitos de la política, seguridad y economía.
"Los acontecimientos en Europa son el resultado de errores sistemáticos de los globalistas occidentales", puntualizó.
Asimismo, el mandatario apuntó que las fallas de Europa en el sector energético "provocarán un aumento aún mayor de los precios del gas para los ciudadanos" de la zona.
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