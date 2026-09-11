https://noticiaslatam.lat/20260911/el-despliegue-de-tropas-europeas-en-ucrania-significaria-una-guerra-con-rusia-asevera-putin---1175032027.html

"El despliegue de tropas europeas en Ucrania significaría una guerra con Rusia", asevera Putin

"El despliegue de tropas europeas en Ucrania significaría una guerra con Rusia", asevera Putin

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, consideró que las naciones europeas buscan una constante confrontación con Moscú. 11.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-11T20:11+0000

2026-09-11T20:11+0000

2026-09-11T20:13+0000

internacional

vladímir putin

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

moscú

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0b/1175026658_0:99:3290:1950_1920x0_80_0_0_498860411991d4938eecf3e1d497482e.jpg

Previamente, señaló que las equivocaciones principalmente se dan en los ámbitos de la política, seguridad y economía."Los acontecimientos en Europa son el resultado de errores sistemáticos de los globalistas occidentales", puntualizó.Asimismo, el mandatario apuntó que las fallas de Europa en el sector energético "provocarán un aumento aún mayor de los precios del gas para los ciudadanos" de la zona.

ucrania

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, moscú