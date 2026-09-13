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Rusia no descarta la posibilidad de una reanudación del diálogo trilateral sobre Ucrania en octubre, según el Kremlin
Rusia no descarta la posibilidad de una reanudación del diálogo trilateral sobre Ucrania en octubre, según el Kremlin
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Las negociaciones a tres bandas para encontrar una solución al conflicto ucraniano podrían restablecerse el próximo mes, declaró a medios el portavoz del... 13.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-13T11:22+0000
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En este sentido, el presidente ruso, Vladímir Putin, valora la disposición del primer ministro indio, Narendra Modi, y del presidente chino, Xi Jinping, a contribuir a la solución del conflicto ucraniano, informó.En cuanto a la XVIII Cumbre de los BRICS celebrada en Nueva Deli entre el 12 y 13 de septiembre, el vocero presidencial señaló que Moscú saluda que las partes lograran acordar la declaración final, al mismo tiempo que acentuó que la asociación continúa cobrando impulso."Nos alegra que, gracias al intenso trabajo de los diplomáticos, finalmente se haya encontrado una redacción [del documento] que resultara aceptable tanto para Irán como para Emiratos Árabes Unidos y que se pudiera aprobar la declaración final", recalcó.Asimismo, Peskov subrayó que los contactos bilaterales del jefe de Estado ruso en el marco de la Cumbre de los BRICS en la India tuvieron un enfoque aplicado.Con ello, el portavoz comentó la cuestión de Yemen, haciendo hincapié en el riesgo de una escalada significativa en la región. En este contexto, advirtió que la desestabilización de la situación en el país supone una amenaza para la economía mundial.
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Rusia no descarta la posibilidad de una reanudación del diálogo trilateral sobre Ucrania en octubre, según el Kremlin
Las negociaciones a tres bandas para encontrar una solución al conflicto ucraniano podrían restablecerse el próximo mes, declaró a medios el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Asimismo, comentó algunos de los resultados alcanzados en la XVIII Cumbre de los BRICS celebrada en la India, entre otros puntos relevantes de la agenda internacional.
"No descartamos esa posibilidad [de sostener negociaciones trilaterales sobre Ucrania], estamos hablando de una perspectiva a futuro próximo. Es decir, por supuesto, no se puede descartar octubre", expresó.
En este sentido, el presidente ruso, Vladímir Putin, valora la disposición del primer ministro indio, Narendra Modi, y del presidente chino, Xi Jinping, a contribuir a la solución del conflicto ucraniano, informó.
En cuanto a la XVIII Cumbre de los BRICS
celebrada en Nueva Deli entre el 12 y 13 de septiembre, el vocero presidencial señaló que Moscú saluda que las partes lograran acordar la declaración final, al mismo tiempo que acentuó que la asociación continúa cobrando impulso
.
"Nos alegra que, gracias al intenso trabajo de los diplomáticos, finalmente se haya encontrado una redacción [del documento] que resultara aceptable tanto para Irán como para Emiratos Árabes Unidos y que se pudiera aprobar la declaración final", recalcó.
Asimismo, Peskov subrayó que los contactos bilaterales del jefe de Estado ruso en el marco de la Cumbre de los BRICS en la India tuvieron un enfoque aplicado.
Con ello, el portavoz comentó la cuestión de Yemen, haciendo hincapié en el riesgo de una escalada significativa en la región. En este contexto, advirtió que la desestabilización de la situación en el país supone una amenaza para la economía mundial.
"Por ahora, es difícil evaluar las consecuencias para la economía mundial. Será algo muy grave para todos, y grave en el sentido negativo", enfatizó.
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