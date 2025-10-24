https://noticiaslatam.lat/20251024/belgica-se-opone-a-la-ue-en-el-tema-de-tranferir-a-ucrania-los-activos-rusos-congelados--1167866959.html

Bélgica se opone a la UE en el tema de tranferir a Ucrania los activos rusos congelados

Bélgica se opone a la UE en el tema de tranferir a Ucrania los activos rusos congelados

Los países de la Unión Europea, en la cumbre de Bruselas, no lograron llegar a un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión Europea para utilizar los activos...

Se indica que, "el Consejo Europeo propone que la Comisión Europea presente lo antes posible opciones de apoyo financiero basadas en la evaluación de las necesidades financieras de Ucrania". De la publicación se desprende que, "tras negociaciones largas y complejas", el primer ministro belga, Bart De Wever, aceptó una formulación que aplaza el debate a diciembre. Asimismo, se destaca que, "sujeto a la legislación de la UE, los activos rusos deberían permanecer inmovilizados [congelados] hasta el fin del conflicto y el pago de daños a Ucrania". El presidente del Consejo Europeo, António Costa, declaró posteriormente que espera adoptar una decisión sobre el uso de los activos rusos en diciembre, encomendando a la Comisión Europea resolver "cuestiones técnicas", y calificó la confiscación de fondos como "conforme a la legislación europea y el derecho internacional".La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió, por su parte, desarrollar nuevas opciones para utilizar los activos rusos en favor de Kiev y presentarlas a los países de la UE. En septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso otorgar a Ucrania un nuevo crédito utilizando los activos congelados. Subrayó que Kiev solo estaría obligado a devolver este préstamo si Moscú paga "reparaciones". Sin embargo, no hay consenso dentro de la UE sobre este asunto. Moscú ha calificado repetidamente la congelación de activos como un robo y las ideas sobre el pago de reparaciones por parte de Rusia fueron descritas por la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, como desconectadas de la realidad. Como medida de respuesta, Moscú también impuso restricciones: los activos de inversores extranjeros de países considerados hostiles y sus ingresos se acumulan en cuentas especiales de tipo C. Estos solo pueden retirarse con la aprobación de una comisión gubernamental especial.

