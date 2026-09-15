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Moscú apuesta por una consolidación internacional a favor de la desmilitarización del espacio, señala el Kremlin

Moscú apuesta por una consolidación internacional a favor de la desmilitarización del espacio, señala el Kremlin

Sputnik Mundo

Rusia confía en una amplia consolidación a nivel internacional para impulsar la desmilitarización total del espacio, comentó a Sputnik el portavoz de la... 15.09.2026, Sputnik Mundo

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La declaración del vocero del Kremlin se produjo luego de que el secretario de la Fuerza Aérea de EEUU, Troy Meink, afirmara que Washington había colocado en órbita armamento para controlar el espacio.El comercio internacional de recursos energéticosAl referirse al tema del mercado mundial de recursos energéticos, en la coyuntura de la escasez de estos, Peskov señaló la necesidad de suspender "las restricciones ilegales al suministro de recursos energéticos al mercado internacional". El portavoz del Kremlin también informó sobre un nuevo intento de Kiev de atacar una de las instalaciones energéticas en territorio ruso en la noche del 15 de septiembre. En este contexto, explicó que ni siquiera garantizar el funcionamiento seguro de las refinerías ni aumentar los volúmenes de producción de derivados del petróleo resolverá las dificultades en los mercados mundiales de energía, ya que "el problema principal es la exportación de derivados del petróleo a los mercados".Ante esta situación, señaló la necesidad de garantizar la "navegación comercial segura" de los petroleros. "El régimen de Kiev no parece dispuesto, por el momento, a garantizar esa seguridad. Y ya saben que no solo sufren nuestros buques petroleros, sino también los de otros países. Y ahí mueren personas de diferentes nacionalidades", subrayó.En cuanto a los posibles suministros de gas de Rusia a Europa, calificó esto como un "asunto comercial" y no descartó tal posibilidad, pero señaló que solo se podría discutir si resulta beneficioso para Moscú.

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