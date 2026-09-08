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Las reservas de petróleo de EEUU alcanzan su nivel más bajo en 40 años
Las reservas de petróleo de EEUU alcanzan su nivel más bajo en 40 años
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La reserva estratégica de petróleo (REP) de EEUU al cierre de la semana que terminó el 4 de septiembre alcanzó un nuevo mínimo desde noviembre de 1982, al caer... 08.09.2026, Sputnik Mundo
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El nivel de las reservas más bajo hasta ahora fue registrado el 5 de noviembre de 1982, cuando la cifra era de 284,906 millones de barriles.Creada hace medio siglo a raíz de la crisis del petróleo de 1973, la REP es un depósito estatal masivo de crudo diseñado para proteger la economía del país frente a interrupciones graves en el suministro global de energía.Almacenadas en cavernas subterráneas de sal a lo largo de la costa del golfo de México, estas reservas funcionan como una herramienta geopolítica y económica clave que permite al Gobierno federal intervenir en el mercado para estabilizar los precios durante conflictos internacionales o desastres naturales.
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Las reservas de petróleo de EEUU alcanzan su nivel más bajo en 40 años
La reserva estratégica de petróleo (REP) de EEUU al cierre de la semana que terminó el 4 de septiembre alcanzó un nuevo mínimo desde noviembre de 1982, al caer hasta los 285,4 millones de barriles, muestran datos del Departamento de Energía del país.
El nivel de las reservas más bajo hasta ahora fue registrado el 5 de noviembre de 1982, cuando la cifra era de 284,906 millones de barriles.
Creada hace medio siglo a raíz de la crisis del petróleo de 1973, la REP es un depósito estatal masivo de crudo diseñado para proteger la economía del país frente a interrupciones graves en el suministro global de energía.
Almacenadas en cavernas subterráneas de sal a lo largo de la costa del golfo de México, estas reservas funcionan como una herramienta geopolítica y económica clave que permite al Gobierno federal intervenir en el mercado para estabilizar los precios durante conflictos internacionales o desastres naturales.
1 de septiembre, 18:31 GMT