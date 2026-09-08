https://noticiaslatam.lat/20260908/las-reservas-de-petroleo-de-eeuu-alcanzan-su-nivel-mas-bajo-en-40-anos-1174986006.html

Las reservas de petróleo de EEUU alcanzan su nivel más bajo en 40 años

Las reservas de petróleo de EEUU alcanzan su nivel más bajo en 40 años

Sputnik Mundo

La reserva estratégica de petróleo (REP) de EEUU al cierre de la semana que terminó el 4 de septiembre alcanzó un nuevo mínimo desde noviembre de 1982, al caer... 08.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-08T18:49+0000

2026-09-08T18:49+0000

2026-09-08T18:49+0000

economía

eeuu

📈 mercados y finanzas

petróleo

reservas de petróleo

reservas

🌎 américa

energía

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/17/1160710396_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_507c47b1c8a17613450b37e577dae433.jpg

El nivel de las reservas más bajo hasta ahora fue registrado el 5 de noviembre de 1982, cuando la cifra era de 284,906 millones de barriles.Creada hace medio siglo a raíz de la crisis del petróleo de 1973, la REP es un depósito estatal masivo de crudo diseñado para proteger la economía del país frente a interrupciones graves en el suministro global de energía.Almacenadas en cavernas subterráneas de sal a lo largo de la costa del golfo de México, estas reservas funcionan como una herramienta geopolítica y económica clave que permite al Gobierno federal intervenir en el mercado para estabilizar los precios durante conflictos internacionales o desastres naturales.

https://noticiaslatam.lat/20260901/captura-colonial-experto-evalua-el-acuerdo-entre-venezuela-y-eeuu-1174893945.html

eeuu

🌎 américa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, 📈 mercados y finanzas, petróleo, reservas de petróleo, reservas, 🌎 américa, energía