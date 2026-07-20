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Ataques de Kiev contra petroleros del CPC buscan desestabilizar mercados mundiales, denuncia la Cancillería rusa

Ataques de Kiev contra petroleros del CPC buscan desestabilizar mercados mundiales, denuncia la Cancillería rusa

Sputnik Mundo

Ucrania está detrás de los ataques contra los buques cisterna durante las operaciones de carga en la terminal marítima del Consorcio del Oleoducto del Caspio... 20.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-20T18:25+0000

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En este contexto, señaló que Rusia condena los ataques de Kiev contra los petroleros en la terminal marítima del CPC y las acciones de quienes ayudaron a planificarlos, al igual que exhorta a la comunidad internacional a evaluar debidamente el suceso."Instamos a la comunidad internacional a que evalúe de forma proporcional el enésimo crimen de guerra cometido por el régimen de [Volodímir] Zelenski", sostuvo.Tal y como subrayó la diplomática, Moscú interpretará la falta de una reacción adecuada como "una muestra de conformidad y de aprobación de la línea de Kiev hacia el aumento del terror".También señaló que la ofensiva ucraniana tiene como objetivo infligir un daño irreparable al Consorcio del Oleoducto del Caspio que conecta las principales empresas del sector energético y de combustibles de Rusia, Kazajistán, Estados Unidos, así como de varios países europeos.Igualmente, Zajárova recalcó que, con estas acciones, Ucrania busca desestabilizar los mercados mundiales del petróleo y hace caso omiso al perjuicio económico que sus acciones causan a EEUU y a Europa.Por dos días consecutivos, el 19 y 20 de julio, el CPC denunció que las FFAA de Ucrania atacaron con drones buques cisterna de su terminal petrolera en el mar Negro.

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