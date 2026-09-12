https://noticiaslatam.lat/20260912/kast-consigue-mejoras-en-seguridad-en-chile-pero-aun-no-debe-cantar-victoria-expertos-1175033494.html

Kast consigue mejoras en seguridad en Chile, pero aún "no debe cantar victoria": expertos

Kast consigue mejoras en seguridad en Chile, pero aún "no debe cantar victoria": expertos

Sputnik Mundo

El Gobierno de Chile celebró una baja de 11,5% en los homicidios y lo atribuye a las medidas adoptadas en los primeros seis meses de gestión de José Antonio... 12.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-12T02:30+0000

2026-09-12T02:30+0000

2026-09-12T02:30+0000

américa latina

chile

josé antonio kast

seguridad

💬 opinión y análisis

homicidios

gobierno de chile

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0b/1175033334_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d765a028af82c932c8b31db4d0e7408b.jpg

A seis meses de haber asumido como presidente de Chile, Kast pudo, por primera vez presentar datos positivos vinculados a la seguridad, una de las principales preocupaciones de los chilenos durante los últimos años.En efecto, el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados divulgado por el Ministerio de Seguridad Pública arrojó que los homicidios disminuyeron un 11,5% en el primer semestre de 2026, con respecto al mismo período de 2025, al registrarse 472 homicidios, 41 menos que el año anterior.Aunque no es la primera vez en los últimos años en que los datos del primer semestre, el Gobierno del país sudamericano presentó el dato como un triunfo, resaltando que la baja en los crímenes es de 32,4%, si se compara con el primer semestre de 2022. Además, la estadística indica bajas del 80% en Aysén (sur), del 73% en Atacama (norte) y del 47% de Arica y Parinacota (norte).El ministro de Seguridad, Martín Arrau, también manifestó su entusiasmo durante una conferencia de prensa: "Soñamos con el país que fuimos: uno donde nuestros hijos puedan jugar en la plaza sin miedo, donde caminar de noche no sea un acto de valentía. Ese país existió, y vamos a recuperarlo. No bajaremos los brazos".En ese marco, el Gobierno chileno insiste con un plan de seguridad que implica, entre otras medidas, una reforma constitucional que introduzca nuevos lineamientos para los estados de excepción y facilite la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Aunque las resistencias en el Congreso se mantienen, el Ejecutivo se niega a retirar el proyecto.¿A qué responde la baja de homicidios?El experto chileno en Seguridad Eduardo Labarca comentó a Sputnik que el descenso en la cantidad de asesinatos es "una buena noticia que debe ser valorada". Consideró que puede atribuirse a la influencia de algunas medidas adoptadas en el último tiempo.Sin embargo, el experto advirtió que el dato aún debe ser "interpretado con prudencia", dado que ya ha habido descensos en las cifras tras el pico registrado en 2022 y que "todavía estamos hablando de una cantidad demasiado alta de homicidios para los estándares históricos del país".En el mismo sentido, Labarca enfatizó que "bajar los [asesinatos] no significa necesariamente que el crimen organizado esté retrocediendo" y explicó que el país sudamericano "enfrenta hoy un fenómeno criminal mucho más complejo que hace una década", dado que "tenemos organizaciones que disputan territorios, tráfico de drogas, sicariato, secuestros extorsivos, lavado de activos, control de economías ilícitas y una creciente capacidad de intimidación".Sin ir más lejos, la Justicia chilena comenzó a investigar en los primeros días de septiembre un plan para asesinar a Cristopher White, alcalde de la localidad de San Bernardo, en la Región Metropolitana de Santiago. De acuerdo a las primeras hipótesis de la Justicia, integrantes de una organización criminal buscaban asesinar al jerarca municipal como represalia contra algunas medidas adoptadas para recuperar el control territorial en esa jurisdicción.Aún no es suficientePara Labarca, en el combate al crimen en Chile "existe un desafío territorial", dado que el crimen organizado "busca instalarse donde encuentra vulnerabilidades", como "barrios con menor presencia estatal, mercados ilícitos, corrupción, tráfico de drogas y comunidades donde puede ejercer intimidación".Por ese motivo, consideró que la seguridad no puede limitarse únicamente a disponer de más agentes en la calle, sino que "se necesita inteligencia, investigación criminal, persecución patrimonial, control de armas, inteligencia penitenciaria y una coordinación mucho más estrecha entre policías, Fiscalía, Aduanas, Gendarmería, municipios y organismos financieros".Para Labarca, "el desafío ahora es pasar de una política reactiva a una estrategia permanente contra las estructuras criminales", dado que "no basta con detener al autor material de un homicidio", sino que "hay que llegar al financista, al proveedor de armas, al encargado de la logística, al lavador de dinero y finalmente quitarle sus recursos económicos a la organización".Así las cosas, Labarca hizo hincapié en que, si bien "Chile está mostrando una señal positiva" con estos resultados, "todavía no puede cantar victoria".Necesita buenos resultados en seguridadTambién en diálogo con Sputnik, la analista en materia de seguridad Ana Vanessa Cárdenas apuntó que el tiempo que lleva Kast en el poder ya permite "empezar a ver algunos de los resultados" de su gestión a partir de medidas adoptadas en los últimos seis meses. De todos modos, recordó que varios de los elementos implementados por el ministro Arrau ya habían sido diseñados durante el Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026).En cualquier caso, la experta remarcó la necesidad que tiene Kast de conseguir resultados positivos como los emanados de las cifras de homicidios del primer semestre, como una manera de responder a la preocupación de los chilenos.Sin embargo, sostuvo, los primeros meses de administración acabaron "confirmando que esas expectativas son difíciles de cumplir".La analista reconoció que el crimen organizado "es un fenómeno en crecimiento en toda América Latina", por lo que no es algo que Kast "pueda resolver solo". De todos modos, puso en duda que iniciativas como el Escudo de las Américas impulsado por el Gobierno de EEUU en la región pueda resolver la situación, teniendo en cuenta que "está replicando políticas de seguridad fallidas en países que ya las aplicaron como Brasil, Colombia o México".Para la experta, el Gobierno de Chile no debe perder de vista aspectos como "la prevención, el seguimiento del dinero y la reinserción social" de los criminales como asuntos que se encuentran "en la punta del iceberg" para responder ante el crimen organizado.

https://noticiaslatam.lat/20260903/kast-debe-afrontar-la-creciente-importancia-geopolitica-del-sur-de-chile-advierte-experto-1174913779.html

https://noticiaslatam.lat/20260801/alineamiento-con-eeuu-no-trajo-a-chile-los-beneficios-que-el-gobierno-de-kast-esperaba-senalan-1174498226.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

chile, josé antonio kast, seguridad, 💬 opinión y análisis, homicidios, gobierno de chile