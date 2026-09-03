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Kast debe afrontar la creciente importancia geopolítica del sur de Chile, advierte experto

Kast debe afrontar la creciente importancia geopolítica del sur de Chile, advierte experto

Sputnik Mundo

Chile necesita consolidar "una doctrina geopolítica austral y antártica" ante la creciente importancia del estrecho de Magallanes y la "puerta de entrada" a la... 03.09.2026, Sputnik Mundo

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Aunque los gobiernos de Chile y Argentina dieron por saldado su último diferendo diplomático por el estrecho de Magallanes —originado a partir de las declaraciones de un jerarca militar argentino que dio a entender que la administración del canal correspondía a ambos países y no solo a Santiago—, una visita al sur del país enfrenta a Kast a la creciente importancia geopolítica de la zona.El jefe de Estado viajó a la región de Magallanes, la más austral del territorio chileno, en los primeros días de septiembre para participar, entre otras actividades, del ejercicio militar Jauken 2026, que implicó el despliegue de cerca de 2.000 efectivos del Ejército y la Armada de Chile, además de aviones, helicópteros, fragatas y submarinos.Además, aseguró que las Fuerzas Armadas chilenas "están preparadas" para la defensa de la soberanía "y lo seguirán estando".Una doctrina geopolítica del surEn diálogo con este medio, Berlinger explicó que si bien los ejercicios militares estaban preparados desde antes del entredicho con Argentina, la presencia de Kast y su ministro de Defensa, Fernando Barros, confirma que el actual Gobierno chileno continúa una "política de Estado" que ha atravesado a las últimas administraciones chilenas y que se centra en la defensa de la soberanía plena de Santiago sobre el estrecho de Magallanes, pero también en la importancia de las ciudades de Punta Arenas y Puerto Williams como zona de acceso logístico a la Antártida.De todas maneras, Berlinger —autor del libro Chile, la geopolítica austral y la proyección antártica en el siglo XXI— remarcó que el Estado chileno todavía debe fortalecer sus capacidades de ejercicio de la soberanía en su región austral, en un contexto en el que esa zona del mundo puede cobrar cada vez más relevancia.En ese sentido, el experto destacó la importancia de que Chile pueda gestionar "las puertas" del continente antártico y la logística de esta zona específica del hemisferio. Esa apuesta, consideró, debería materializarse al menos en la construcción del Centro Antártico Internacional, un proyecto que Chile tiene previsto iniciar este año y culminar en 2028, tras una inversión de más de 40 millones de dólares, pero que se ha retrasado en los últimos meses.Berlinger señaló que, si bien existe una 'Estrategia Antártica 2026-2030', el Gobierno de Kast aún tiene el desafío de construir "una doctrina geopolítica de la zona austral y antártica" que permita unificar criterios de todo el espectro político en relación tanto al estrecho de Magallanes, como los puertos de Punta Arenas y Puerto Williams como apoyo logístico a los proyectos antárticos de una veintena de países.EEUU y sus intereses en el surPara Berlinger, esa importancia creciente hace que, por ejemplo, el actual Gobierno de EEUU ponga más atención en la región austral de Sudamérica, de donde la falta de rompehielos lo ha alejado en los últimos años.El experto subrayó que, si bien el signo ideológico de la Administración Kast lo ha inclinado hacia un alineamiento con Washington, Santiago ha tenido una tradición de independencia en su política exterior —marcada a fuego por el excanciller chileno Diego Portales, considerado el padre de la política exterior chilena— que lo ha mantenido "nunca alineado al 100% con EEUU".El académico consideró que los recientes desencuentros con la Casa Blanca por la aplicación de aranceles del 12,5% a productos chilenos acrecentó esta reticencia a los planes de EEUU para la región sudamericana.Aunque el Tratado Antártico garantiza "mantener la paz hacia el sur del paralelo 60°", Berlinger advirtió sobre la necesidad de que Chile de poner atención sobre algunos puntos calientes como el propio estrecho de Magallanes o las derivaciones de la disputa por las islas Malvinas entre Argentina y Reino Unido, especialmente si Argentina apela a la intervención del Gobierno de Donald Trump. "Si Argentina cree que alineándose con EEUU puede suceder lo mismo que sucede con Groenlandia, vamos a tener problemas", deslizó, remarcando la necesidad de que Buenos Aires y Londres resuelvan el caso ante la Corte Internacional de Justicia.Por lo pronto, Berlinger enfatizó que, en la actualidad, Chile cuenta con "capacidades militares suficientes" para hacer valer su soberanía y no necesita ingresar en "una carrera armamentista". Igualmente, consideró que las Fuerzas Armadas sí deberían hacer un esfuerzo para renovar la flota chilena de submarinos, en particular los dos submarinos clase 209 fabricados por Alemania en 1980 y que se encuentran "básicamente obsoletos".

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