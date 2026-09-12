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El prestigio y la influencia de los BRICS en el mundo no dejan de crecer, precisa Putin
El prestigio y la influencia de los BRICS en el mundo no dejan de crecer, precisa Putin
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Dado su peso económico y demográfico, el grupo de los BRICS es, de hecho, la asociación más amplia del mundo, destacó el presidente ruso, Vladímir Putin... 12.09.2026, Sputnik Mundo
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En este sentido, el grupo de los BRICS se ha consolidado con razón como uno de los centros clave de la gobernanza mundial, añadió Putin. Como destacó el mandatario ruso, los Estados miembros del grupo siguen fortaleciendo su cooperación en todas las áreas clave.En sus palabras, el equilibrio de poder se está reajustando a favor de los centros de crecimiento del sur y el este globales. En concreto, la actividad empresarial mundial actualmente se está desplazando cada vez más hacia los mercados en desarrollo, agregó el jefe de Estado ruso.Recordó que, en los BRICS, la colaboración se basa en los principios de igualdad y buena vecindad."La cumbre de los BRICS en Nueva Deli confirma que nuestra asociación cuenta con amplias perspectivas para trabajar juntos en el fortalecimiento de la cooperación mutuamente beneficiosa y en la mejora de la eficacia del sistema de gobernanza global, con el fin de garantizar una verdadera multipolaridad y justicia en los asuntos mundiales", subrayó el presidente.De acuerdo con Putin, el proceso inevitable de formación de un mundo multipolar se topa con la resistencia de quienes suelen dividir el mundo entre un "jardín floreciente" y una "selva salvaje" y "se ha acostumbrado a pensar, en esencia, en términos coloniales".Enfatizó que, para estos fines, "se recurre a cualquier medio, incluyendo guerras arancelarias, sanciones ilegítimas, intentos de imposición económica, chantaje, injerencia en los asuntos internos y, simplemente, la fuerza bruta".Ante ello, Putin invitó a que se involucren más naciones en la garantía de la paz y la estabilidad en el escenario mundial. En particular, instó a una ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU con la incorporación de países del sur global.La XVIII Cumbre de los BRICS se celebra del 12 al 13 de septiembre en Nueva Deli.La asociación agrupa a Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Arabia Saudita es miembro desde 2024, pero aún no se han completado los procedimientos internos.Los países del grupo de los BRICS representan alrededor del 40% del producto interno bruto mundial y casi la mitad de la población del planeta.
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El prestigio y la influencia de los BRICS en el mundo no dejan de crecer, precisa Putin

12:02 GMT 12.09.2026
© Sputnik / POOL / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente ruso, en la XVIII Cumbre de los BRICS en la India
Vladímir Putin, presidente ruso, en la XVIII Cumbre de los BRICS en la India - Sputnik Mundo, 1920, 12.09.2026
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Dado su peso económico y demográfico, el grupo de los BRICS es, de hecho, la asociación más amplia del mundo, destacó el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su intervención en la sesión de la XVIII Cumbre de la asociación en Nueva Deli.

"Es perfectamente lógico que el prestigio y la influencia de los BRICS en el mundo no dejen de crecer", indicó.

En este sentido, el grupo de los BRICS se ha consolidado con razón como uno de los centros clave de la gobernanza mundial, añadió Putin. Como destacó el mandatario ruso, los Estados miembros del grupo siguen fortaleciendo su cooperación en todas las áreas clave.
En sus palabras, el equilibrio de poder se está reajustando a favor de los centros de crecimiento del sur y el este globales. En concreto, la actividad empresarial mundial actualmente se está desplazando cada vez más hacia los mercados en desarrollo, agregó el jefe de Estado ruso.
Recordó que, en los BRICS, la colaboración se basa en los principios de igualdad y buena vecindad.
"La cumbre de los BRICS en Nueva Deli confirma que nuestra asociación cuenta con amplias perspectivas para trabajar juntos en el fortalecimiento de la cooperación mutuamente beneficiosa y en la mejora de la eficacia del sistema de gobernanza global, con el fin de garantizar una verdadera multipolaridad y justicia en los asuntos mundiales", subrayó el presidente.
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La participación de Rusia en el Nuevo Banco de Desarrollo es crucial para fortalecer el sur global, dice Rousseff
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De acuerdo con Putin, el proceso inevitable de formación de un mundo multipolar se topa con la resistencia de quienes suelen dividir el mundo entre un "jardín floreciente" y una "selva salvaje" y "se ha acostumbrado a pensar, en esencia, en términos coloniales".
Enfatizó que, para estos fines, "se recurre a cualquier medio, incluyendo guerras arancelarias, sanciones ilegítimas, intentos de imposición económica, chantaje, injerencia en los asuntos internos y, simplemente, la fuerza bruta".
Ante ello, Putin invitó a que se involucren más naciones en la garantía de la paz y la estabilidad en el escenario mundial. En particular, instó a una ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU con la incorporación de países del sur global.
La XVIII Cumbre de los BRICS se celebra del 12 al 13 de septiembre en Nueva Deli.
La asociación agrupa a Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Arabia Saudita es miembro desde 2024, pero aún no se han completado los procedimientos internos.

Los países del grupo de los BRICS representan alrededor del 40% del producto interno bruto mundial y casi la mitad de la población del planeta.
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