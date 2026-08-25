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La transición del mundo hacia la multipolaridad es inevitable, señala Guterres

La transición del mundo hacia la multipolaridad es inevitable, señala Guterres

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El mundo avanza inevitablemente hacia la multipolaridad y la influencia global de las superpotencias disminuirá, destacó el secretario general de la ONU... 25.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-25T18:21+0000

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En su opinión, los países deben construir una red de vínculos comerciales, tecnológicos e internacionales que permita evitar tanto el dominio de un solo Estado como la división del mundo en dos bloques enfrentados. Al mismo tiempo, considera que la antigua división entre el norte global y el sur global está perdiendo sentido."Si organizamos esta multipolaridad, también crearemos las condiciones para que las instituciones multilaterales sean eficaces. De lo contrario, existe el riesgo de que la multipolaridad se traduzca en una mayor competencia y, finalmente, en una mayor confrontación", advirtió en una entrevista para Financial Times el alto cargo.Como ejemplo histórico, Guterres citó la Europa anterior a la Primera Guerra Mundial, que también era multipolar, pero cuya ausencia de mecanismos internacionales eficaces de gestión condujo a un conflicto global.

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