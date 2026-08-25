https://noticiaslatam.lat/20260825/la-transicion-del-mundo-hacia-la-multipolaridad-es-inevitable-senala-guterres-1174798118.html
La transición del mundo hacia la multipolaridad es inevitable, señala Guterres
La transición del mundo hacia la multipolaridad es inevitable, señala Guterres
Sputnik Mundo
El mundo avanza inevitablemente hacia la multipolaridad y la influencia global de las superpotencias disminuirá, destacó el secretario general de la ONU... 25.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-25T18:21+0000
2026-08-25T18:21+0000
2026-08-25T18:21+0000
internacional
onu
multipolaridad
antonio guterres
relaciones internacionales
política
geopolítica
organizaciones internacionales
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/19/1174800532_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9eeae021850743e0610c8e3fa95fea55.jpg
En su opinión, los países deben construir una red de vínculos comerciales, tecnológicos e internacionales que permita evitar tanto el dominio de un solo Estado como la división del mundo en dos bloques enfrentados. Al mismo tiempo, considera que la antigua división entre el norte global y el sur global está perdiendo sentido."Si organizamos esta multipolaridad, también crearemos las condiciones para que las instituciones multilaterales sean eficaces. De lo contrario, existe el riesgo de que la multipolaridad se traduzca en una mayor competencia y, finalmente, en una mayor confrontación", advirtió en una entrevista para Financial Times el alto cargo.Como ejemplo histórico, Guterres citó la Europa anterior a la Primera Guerra Mundial, que también era multipolar, pero cuya ausencia de mecanismos internacionales eficaces de gestión condujo a un conflicto global.
https://noticiaslatam.lat/20260622/rusia-califica-la-doctrina-donroe-el-mayor-desafio-para-america-latina-1174004064.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/19/1174800532_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_e5951655936b7f98e3338a59af0495f8.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
onu, multipolaridad, antonio guterres, relaciones internacionales, política, geopolítica, organizaciones internacionales
onu, multipolaridad, antonio guterres, relaciones internacionales, política, geopolítica, organizaciones internacionales
La transición del mundo hacia la multipolaridad es inevitable, señala Guterres
El mundo avanza inevitablemente hacia la multipolaridad y la influencia global de las superpotencias disminuirá, destacó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Al mismo tiempo, añadió que para consolidar un mundo multipolar estable se necesitan instituciones internacionales fuertes.
"Veo esto como una tendencia muy positiva. Creo que estamos avanzando claramente hacia la multipolaridad", declaró ante la prensa al comentar el creciente papel de los nuevos centros de influencia.
En su opinión, los países deben construir una red de vínculos comerciales, tecnológicos e internacionales que permita evitar tanto el dominio de un solo Estado como la división del mundo en dos bloques enfrentados. Al mismo tiempo, considera que la antigua división entre el norte global y el sur global está perdiendo sentido.
"Si organizamos esta multipolaridad, también crearemos las condiciones para que las instituciones multilaterales sean eficaces. De lo contrario, existe el riesgo de que la multipolaridad se traduzca en una mayor competencia y, finalmente, en una mayor confrontación", advirtió en una entrevista para Financial Times el alto cargo.
Como ejemplo histórico, Guterres citó la Europa anterior a la Primera Guerra Mundial, que también era multipolar, pero cuya ausencia de mecanismos internacionales eficaces de gestión condujo a un conflicto global.
"Este es el momento en el que la multipolaridad es inevitable y en el que el peso de las superpotencias disminuirá inevitablemente a escala mundial. Lo importante es garantizar que esta tendencia nos lleve hacia una distribución más equilibrada del poder", concluyó.