Mundo
URGENTE: Messi anuncia su retiro de la selección argentina
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260831/modelo-de-relaciones-interestatales-putin-destaca-la-cooperacion-exitosa-de-rusia-y-china-en-todos-1174875828.html
"Modelo de relaciones interestatales": Putin destaca la cooperación exitosa de Rusia y China en todos los ámbitos
"Modelo de relaciones interestatales": Putin destaca la cooperación exitosa de Rusia y China en todos los ámbitos
Sputnik Mundo
Rusia y China están desarrollando exitosamente la cooperación en todos los sectores, incluido el económico, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin. En sus... 31.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-31T15:31+0000
2026-08-31T15:31+0000
internacional
xi jinping
china
vladímir putin
organización de cooperación de shanghái (ocs)
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1f/1174875652_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_9bf4730a322e41313b73b875f49161d1.jpg
El presidente ruso destacó el aumento del comercio bilateral de productos agrícolas en un 34% en lo que va del año.Además, recordó que a mediados de agosto se puso en marcha el primer servicio regular de un buque portacontenedores chino a través de la Ruta Marítima del Norte. Putin también afirmó que "las innovaciones digitales, incluidas las basadas en tecnologías de inteligencia artificial (IA), abren nuevas oportunidades para el desarrollo económico" de ambos países y subrayó que Rusia tiene como objetivo trabajar con China en este ámbito."Hoy, en el contexto de una complicada situación geopolítica, la asociación integral y la interacción estratégica entre Rusia y China constituyen un modelo de relaciones interestatales. Se basan en sólidas tradiciones de amistad, respeto a la soberanía, igualdad y beneficio mutuo", subrayó el líder ruso.Añadió que Rusia, que trabaja estrechamente con China en el marco de la ONU, los BRICS, el Grupo de los Veinte (G20), en formatos centrados en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), continuará "apoyando la presidencia china en el Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)".Putin también constató que los enfoques fundamentales de Rusia y China en las cuestiones actuales de política exterior "son comunes y coinciden plenamente".Fundada en 2001, la OCS tiene actualmente 10 miembros en pleno derecho: Bielorrusia, China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.Afganistán y Mongolia participan en calidad de observadores; Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Birmania, Camboya, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Laos, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Turquía poseen el rango de socios de diálogo.
https://noticiaslatam.lat/20260716/rusia-y-china-impulsan-una-nueva-organizacion-mundial-para-el-desarrollo-de-la-inteligencia-1174304059.html
china
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1f/1174875652_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_f34d4dfa44915b48dae87971de95b884.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
xi jinping, china, vladímir putin, organización de cooperación de shanghái (ocs), rusia
xi jinping, china, vladímir putin, organización de cooperación de shanghái (ocs), rusia

"Modelo de relaciones interestatales": Putin destaca la cooperación exitosa de Rusia y China en todos los ámbitos

15:31 GMT 31.08.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova / Acceder al contenido multimediaEl presidente ruso, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping, durante una reunión al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), 31 de agosto de 2026
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping, durante una reunión al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), 31 de agosto de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 31.08.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Rusia y China están desarrollando exitosamente la cooperación en todos los sectores, incluido el económico, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin. En sus palabras, el anhelo de los pueblos de Rusia y China por la paz y el desarrollo permanece inalterable.
"La cooperación se está desarrollando con éxito en todos los ámbitos, incluida la economía. Estamos implementando importantes proyectos en los sectores de energía, industria, espacio, transporte y logística", declaró el mandatario ruso durante su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).
El presidente ruso destacó el aumento del comercio bilateral de productos agrícolas en un 34% en lo que va del año.
Además, recordó que a mediados de agosto se puso en marcha el primer servicio regular de un buque portacontenedores chino a través de la Ruta Marítima del Norte. Putin también afirmó que "las innovaciones digitales, incluidas las basadas en tecnologías de inteligencia artificial (IA), abren nuevas oportunidades para el desarrollo económico" de ambos países y subrayó que Rusia tiene como objetivo trabajar con China en este ámbito.
"Hoy, en el contexto de una complicada situación geopolítica, la asociación integral y la interacción estratégica entre Rusia y China constituyen un modelo de relaciones interestatales. Se basan en sólidas tradiciones de amistad, respeto a la soberanía, igualdad y beneficio mutuo", subrayó el líder ruso.
Firma del establecimiento de la Organización Mundial para la Cooperación en el ámbito de la Inteligencia Artificial - Sputnik Mundo, 1920, 16.07.2026
Internacional
Rusia y China impulsan una nueva organización mundial para el desarrollo de la inteligencia artificial
16 de julio, 20:00 GMT
Añadió que Rusia, que trabaja estrechamente con China en el marco de la ONU, los BRICS, el Grupo de los Veinte (G20), en formatos centrados en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), continuará "apoyando la presidencia china en el Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)".
Putin también constató que los enfoques fundamentales de Rusia y China en las cuestiones actuales de política exterior "son comunes y coinciden plenamente".
Fundada en 2001, la OCS tiene actualmente 10 miembros en pleno derecho: Bielorrusia, China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.
Afganistán y Mongolia participan en calidad de observadores; Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Birmania, Camboya, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Laos, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Turquía poseen el rango de socios de diálogo.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала