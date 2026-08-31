"Modelo de relaciones interestatales": Putin destaca la cooperación exitosa de Rusia y China en todos los ámbitos
© Sputnik / Kristina Solovyova / Acceder al contenido multimediaEl presidente ruso, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping, durante una reunión al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), 31 de agosto de 2026
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Rusia y China están desarrollando exitosamente la cooperación en todos los sectores, incluido el económico, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin. En sus palabras, el anhelo de los pueblos de Rusia y China por la paz y el desarrollo permanece inalterable.
"La cooperación se está desarrollando con éxito en todos los ámbitos, incluida la economía. Estamos implementando importantes proyectos en los sectores de energía, industria, espacio, transporte y logística", declaró el mandatario ruso durante su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).
El presidente ruso destacó el aumento del comercio bilateral de productos agrícolas en un 34% en lo que va del año.
Además, recordó que a mediados de agosto se puso en marcha el primer servicio regular de un buque portacontenedores chino a través de la Ruta Marítima del Norte. Putin también afirmó que "las innovaciones digitales, incluidas las basadas en tecnologías de inteligencia artificial (IA), abren nuevas oportunidades para el desarrollo económico" de ambos países y subrayó que Rusia tiene como objetivo trabajar con China en este ámbito.
"Hoy, en el contexto de una complicada situación geopolítica, la asociación integral y la interacción estratégica entre Rusia y China constituyen un modelo de relaciones interestatales. Se basan en sólidas tradiciones de amistad, respeto a la soberanía, igualdad y beneficio mutuo", subrayó el líder ruso.
Añadió que Rusia, que trabaja estrechamente con China en el marco de la ONU, los BRICS, el Grupo de los Veinte (G20), en formatos centrados en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), continuará "apoyando la presidencia china en el Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)".
Putin también constató que los enfoques fundamentales de Rusia y China en las cuestiones actuales de política exterior "son comunes y coinciden plenamente".
Fundada en 2001, la OCS tiene actualmente 10 miembros en pleno derecho: Bielorrusia, China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.
Afganistán y Mongolia participan en calidad de observadores; Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Birmania, Camboya, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Laos, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Turquía poseen el rango de socios de diálogo.
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