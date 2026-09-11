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Participación de Rusia en Nuevo Banco de Desarrollo es crucial para fortalecer el Sur Global: Rousseff

Participación de Rusia en Nuevo Banco de Desarrollo es crucial para fortalecer el Sur Global: Rousseff

Sputnik Mundo

La presidenta del NBD, Dilma Rousseff, afirmó ante el mandatario ruso, Vladímir Putin, que la presencia de Moscú en la institución es esencial para los BRICS. 11.09.2026, Sputnik Mundo

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"Considero que la participación de Rusia en el NBD es crucial para el fortalecimiento del Sur Global y, por tanto, también de toda la organización de los BRICS", precisó durante su encuentro, realizado durante la XVIII Cumbre de la asociación, llevada a cabo en la India. Asimismo, destacó que los proyectos aprobados por la institución bancaria deben generar beneficios para todos los países integrantes de la agrupación.

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