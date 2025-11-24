https://noticiaslatam.lat/20251124/por-que-las-empresas-globales-voltean-la-mirada-al-mercado-automotriz-de-china-1168761288.html

¿Por qué las empresas globales voltean la mirada al mercado automotriz de China?

¿Por qué las empresas globales voltean la mirada al mercado automotriz de China?

Actualmente se realiza en Guangzhou la 23ª Exposición Internacional del Automóvil, la cual continuará hasta el 30 de noviembre.

El evento pone de manifiesto que la sólida demanda interna de VE en China ha motivado a empresas multinacionales a lanzar modelos diseñados específicamente para el gusto local y a explorar vías de cooperación más amplias con sus socios chinos, demostrando una mayor atención a los cambios en el mercado más grande del mundo en dicho sector.La envergadura de la participación en la exposición, que ha atraído a marcas de renombre mundial como BMW y Mercedes-Benz, subraya el esfuerzo continuo de los fabricantes extranjeros por interactuar con uno de los mercados más dinámicos y de más rápido cambio de la industria automotriz global, afirma el medio. El tamaño y la visibilidad de la presencia de estas empresas en Guangzhou sugieren el atractivo sostenido de China dentro de este sector, lo que indica un compromiso profundo por parte de los actores internacionales.El compromiso de las automotrices internacionales se extiende más allá de los límites del recinto ferial, explican. Según diversos informes, los fabricantes están invirtiendo activamente en nuevos proyectos, expandiendo sus operaciones de investigación y desarrollo (I+D) y profundizando sus empresas conjuntas a lo largo de toda la cadena de valor de los vehículos eléctricos en China. Estas acciones, aunque varían en alcance y ritmo entre las empresas, resaltan la creciente importancia que los fabricantes globales otorgan a la industria automotriz china y a las oportunidades que ofrece.El editorial refuta las afirmaciones de algunos medios occidentales sobre una supuesta "sobrecapacidad" en el sector chino de vehículos eléctricos, una narrativa que tergiversa las exportaciones como un simple intento de descargar excedentes de producción. Estas descripciones, destaca la publicación, a menudo pasan por alto el papel fundamental que el mercado chino desempeña para las automotrices internacionales, que continúan utilizando la vasta base de consumidores, el ecosistema de suministro bien establecido y el rápido ritmo de innovación del país. La colaboración entre firmas chinas e internacionales sigue siendo recíproca y beneficiosa para ambas partes, aseguran. El texto enfatiza que la exposición automotriz de Guangzhou ofrece un panorama claro para observar estas tendencias positivas, lejos de las preocupaciones planteadas por algunas narrativas occidentales.La atracción del mercado chino se basa en varios pilares, explica el Global Times. En primer lugar, el aumento de la producción de VE en China ha sido acompañado por una expansión sustancial de la demanda interna, con ventas anuales de vehículos de nueva energía que alcanzaron 12.866 millones de unidades en 2024, siendo el décimo año consecutivo en que el país lidera el mercado global. En segundo lugar, China ofrece una cadena de suministro integrada que abarca baterías, materiales y fabricación de vehículos, lo que facilita que las nuevas tecnologías pasen rápidamente del desarrollo a la producción en masa y ayuda a crear cadenas de suministro globales más resilientes.Finalmente, el establecimiento de centros de I+D en China permite a los fabricantes de automóviles multinacionales fortalecer su capacidad tecnológica y competitividad general, señala el medio. El ejemplo de Mercedes-Benz, que aprovecha los ecosistemas tecnológicos y de suministro de Pekín y Shanghái para localizar operaciones, ilustra cómo la interacción estrecha con el sector chino de VE impulsa la innovación. Históricamente, el sector automotriz chino ha sido notablemente abierto. En lugar de representar una fuente de presión o un riesgo de sobrecapacidad para el mercado global, el crecimiento de la industria china de VE se presenta como el reflejo de un mercado que se expande constantemente y que, por lo tanto, genera oportunidades crecientes para la colaboración internacional, concluye la nota.

