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Un servicio en constante evolución: así opera la línea de emergencia de la Guardia Nacional de México | Video

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El 088 es el servicio de atención ciudadana de la Guardia Nacional (GN) de México; se trata del canal oficial de vinculación y captación de denuncias en... 01.09.2026, Sputnik Mundo

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Se trata de una sala ubicada en la Ciudad de México (centro) con 47 centros de trabajo que operan las 24 horas del día, los 365 días del año. Desde aquí, los operadores —que también son elementos de la Guardia Nacional en activo— analizan, clasifican y canalizan a los ciudadanos al área administrativa pertinente. En charla exclusiva con Sputnik, el coronel de la Guardia Nacional de Estado Mayor, Miguel Ángel Hernández Estrada, director del Centro de Atención Ciudadana del 088, detalla que la mayor parte de las llamadas que se reciben son correspondientes a la solicitud de atención ciudadana y orientación de trámites, que concentran alrededor del 67% de las comunicaciones. Sin embargo, abunda, el trabajo que se hace desde la línea va más allá: también está destinada a recibir quejas de probables faltas administrativas o infracciones disciplinarias de los elementos del cuerpo de seguridad que se turnan a la Unidad de Asuntos Internos de la GN. Esto, explica, ayuda a fomentar un mejor desempeño de los integrantes. Una línea de larga data El 088, recuerda el coronel Hernández Estrada, nació desde que operaba la hoy extinta Policía Federal, misma que desapareció en 2019, por lo que el número pasó a estar a cargo de la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad creado también en dicho año, hoy dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).La línea, precisa, tiene sustento legal en el artículo 21 de la Constitución mexicana, que establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías del país, así como en los artículos 7 y 9 de la Ley de la Guardia Nacional, en los que se detalla las obligaciones y atribuciones del cuerpo de seguridad. El factor humano Una de las principales metas que tiene el Centro de Atención Ciudadana 088 es aproximarse de manera humana a los ciudadanos que realizan sus denuncias por medio de esta línea telefónica. Para ello, indica su director, el trabajo entre los elementos es constante.Los elementos que laboran en este centro, expone Hernández Estrada, reciben capacitaciones en materia de seguridad pública, análisis de información, así como protocolos enfocados a desarrollar inteligencia social que les permita identificar las emociones y necesidades de las personas que se comunican. "El personal está preparado para aplicar técnicas de modulación de tono, volumen e intención de manera respetuosa buscando siempre la interacción con empatía", subraya.Cada llamada es atendida mediante un protocolo institucional, el cual permite registrar los datos de quienes se comunican y a la plataforma solo se puede acceder mediante un usuario personalizado. En tanto, quienes realicen algún tipo de denuncia recibirán un folio con el cual podrán darle seguimiento a la misma en el momento que deseen. "Tenemos en puerta un proyecto de modernización y ampliación de capacitación para la recepción de llamadas. Estimamos que, si todo sale bien, en enero-febrero, estaríamos ya iniciando con las pruebas de este nuevo sistema", finaliza.

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