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El Brent se mantiene por encima de 100 dólares mientras se intensifica la tensión en Oriente Medio
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El precio del petróleo Brent cotizó cerca de los 107 dólares por barril ante la intensificación de los combates entre el movimiento Ansarolá (hutíes), con base... 11.09.2026, Sputnik Mundo
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El crudo de referencia mundial subió más de un 6% en la sesión anterior y se encamina a registrar su mayor ganancia semanal desde julio. En lo que va de año, el Brent ha subido casi un 70%, aunque todavía se mantiene por debajo de su máximo desde el inicio de las hostilidades entre EEUU e Irán, alcanzado en abril, cuando rondaba los 126 dólares por barril.Según los analistas del banco de inversión global RBC Capital Markets, la reanudación de una guerra a gran escala entre Arabia Saudita y los hutíes sería un catalizador potencial para que se materialice un escenario de precios altos del petróleo.La escalada de los ataques hutíes incrementa los temores a interrupciones del suministro de petróleo por la creciente tensión en Oriente Medio. Los hutíes han avanzado hacia las zonas costeras próximas al estrecho de Bab el Mandeb, uno de los pasos marítimos más cruciales del planeta.Los combates se han intensificado en todo Oriente Medio durante los últimos meses. A mediados de junio, EEUU e Irán firmaron un memorando para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, posteriormente volvieron a intercambiar ataques. Por el momento, el conflicto, iniciado en febrero, sigue sin resolverse.Debido a la escalada del conflicto, el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz prácticamente se ha paralizado. Se trata de una ruta clave para el suministro al mercado mundial de petróleo, productos derivados del petróleo y gas natural licuado. Como resultado, los precios de los combustibles aumentaron en la mayoría de los países del mundo.
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El Brent se mantiene por encima de 100 dólares mientras se intensifica la tensión en Oriente Medio

14:04 GMT 11.09.2026
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Nuevas tensiones en Oriente Medio (imagen creada por la IA) - Sputnik Mundo, 1920, 11.09.2026
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El precio del petróleo Brent cotizó cerca de los 107 dólares por barril ante la intensificación de los combates entre el movimiento Ansarolá (hutíes), con base en Yemen, y las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita, informan medios.
El crudo de referencia mundial subió más de un 6% en la sesión anterior y se encamina a registrar su mayor ganancia semanal desde julio. En lo que va de año, el Brent ha subido casi un 70%, aunque todavía se mantiene por debajo de su máximo desde el inicio de las hostilidades entre EEUU e Irán, alcanzado en abril, cuando rondaba los 126 dólares por barril.
Según los analistas del banco de inversión global RBC Capital Markets, la reanudación de una guerra a gran escala entre Arabia Saudita y los hutíes sería un catalizador potencial para que se materialice un escenario de precios altos del petróleo.
Lanzamiento de misil por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). Imagen ilustrativa. - Sputnik Mundo, 1920, 09.09.2026
Internacional
Guardia Revolucionaria Islámica publica imágenes sobre ataque a base militar de EEUU en Jordania
9 de septiembre, 04:25 GMT
La escalada de los ataques hutíes incrementa los temores a interrupciones del suministro de petróleo por la creciente tensión en Oriente Medio. Los hutíes han avanzado hacia las zonas costeras próximas al estrecho de Bab el Mandeb, uno de los pasos marítimos más cruciales del planeta.
Los combates se han intensificado en todo Oriente Medio durante los últimos meses. A mediados de junio, EEUU e Irán firmaron un memorando para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, posteriormente volvieron a intercambiar ataques. Por el momento, el conflicto, iniciado en febrero, sigue sin resolverse.
Debido a la escalada del conflicto, el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz prácticamente se ha paralizado. Se trata de una ruta clave para el suministro al mercado mundial de petróleo, productos derivados del petróleo y gas natural licuado. Como resultado, los precios de los combustibles aumentaron en la mayoría de los países del mundo.
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