Guardia Revolucionaria Islámica publica imágenes sobre ataque a base militar de EEUU en Jordania
© AP PhotoLanzamiento de misil por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). Imagen ilustrativa.
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A través de un video, el CGRI mostró la preparación y ejecución de la ofensiva contra la base estadounidense de Al-Azraq, en el este del territorio jordano.
"En el ataque, utilizamos misiles balísticos de combustible sólido y líquido, los cuales causaron graves daños a las instalaciones", refirió el grupo.
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📍 A través de un video, el CGRI mostró la preparación y ejecución de la ofensiva contra la base estadounidense de Al-Azraq, en el este del territorio jordano.
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"Las fuerzas armadas iraníes continuarán sus operaciones contra las fuerzas estadounidenses, y esta feroz batalla persistirá", puntualizó la Guardia Revolucionaria Islámica.
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