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Guardia Revolucionaria Islámica publica imágenes sobre ataque a base militar de EEUU en Jordania

Guardia Revolucionaria Islámica publica imágenes sobre ataque a base militar de EEUU en Jordania

Sputnik Mundo

A través de un video, el CGRI mostró la preparación y ejecución de la ofensiva contra la base estadounidense de Al-Azraq, en el este del territorio jordano. 09.09.2026, Sputnik Mundo

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"Las fuerzas armadas iraníes continuarán sus operaciones contra las fuerzas estadounidenses, y esta feroz batalla persistirá", puntualizó la Guardia Revolucionaria Islámica.

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