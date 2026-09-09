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Guardia Revolucionaria Islámica publica imágenes sobre ataque a base militar de EEUU en Jordania
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A través de un video, el CGRI mostró la preparación y ejecución de la ofensiva contra la base estadounidense de Al-Azraq, en el este del territorio jordano. 09.09.2026, Sputnik Mundo
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Guardia Revolucionaria Islámica publica imágenes sobre ataque a base militar de EEUU en Jordania

04:25 GMT 09.09.2026
© AP PhotoLanzamiento de misil por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). Imagen ilustrativa.
Lanzamiento de misil por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). Imagen ilustrativa. - Sputnik Mundo, 1920, 09.09.2026
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A través de un video, el CGRI mostró la preparación y ejecución de la ofensiva contra la base estadounidense de Al-Azraq, en el este del territorio jordano.
"En el ataque, utilizamos misiles balísticos de combustible sólido y líquido, los cuales causaron graves daños a las instalaciones", refirió el grupo.
"Las fuerzas armadas iraníes continuarán sus operaciones contra las fuerzas estadounidenses, y esta feroz batalla persistirá", puntualizó la Guardia Revolucionaria Islámica.
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