Dmítriev comentó una publicación en la red social X de la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, relacionada con un artículo del diario Financial Times sobre el posible papel del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, en la resolución del conflicto en Ucrania. Kelly había calificado el artículo de "completamente falso".La Casa Blanca desmintió con dureza el artículo del diario británico, que afirmaba que se planeaba apartar al enviado especial del mandatario de EEUU, Donald Trump, Steve Witkoff, y a Jared Kushner, para transferir un papel clave en las negociaciones sobre Ucrania al director de la CIA.El 5 de septiembre se celebró en el Kremlin una reunión de casi tres horas entre Putin y Witkoff, junto con el yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner. Durante el encuentro, el mandatario ruso subrayó la necesidad de eliminar todas las causas de fondo del conflicto en Ucrania, según declaró a la prensa el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.Al día siguiente, los negociadores estadounidenses llegaron a Kiev en tren desde Polonia. Medios ucranianos informaron de que las conversaciones se desarrollaron en varias etapas, en una de las cuales se sumaron representantes del Reino Unido, Francia y Alemania. Ratcliffe había visitado Moscú el 25 de agosto en el marco de contactos entre los servicios de inteligencia rusos y estadounidenses, aunque el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que no hubo un encuentro entre Ratcliffe y Putin.
Los "belicistas" de la UE y Reino Unido sienten pánico ante el diálogo entre Rusia y Estados Unidos, afirmó el enviado especial del presidente ruso, Vladímir Putin, Kiril Dmítriev. Sus declaraciones se producen en medio de la polémica generada por un artículo de los medios británicos sobre un posible cambio en el equipo negociador estadounidense.
"¿Por qué [el diario] Financial Times publica mentiras y noticias falsas para intentar sabotear el diálogo entre EEUU y Rusia y socavar la posición de [los enviados especiales de EEUU] Steve Witkoff y Jared Kushner? Probablemente porque los belicistas de Reino Unido y la UE están en pánico por el diálogo y la cooperación entre Estados Unidos y Rusia", escribió Dmítriev en su cuenta de X.
Dmítriev comentó una publicación en la red social X de la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, relacionada con un artículo del diario Financial Times sobre el posible papel del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, en la resolución del conflicto en Ucrania. Kelly había calificado el artículo de "completamente falso".
La Casa Blanca desmintió con dureza el artículo del diario británico, que afirmaba que se planeaba apartar al enviado especial del mandatario de EEUU, Donald Trump, Steve Witkoff, y a Jared Kushner, para transferir un papel clave en las negociaciones sobre Ucrania al director de la CIA.
"Toda esta historia es completamente fake news, atribuida a 'fuentes' anónimas de bajo nivel que no tienen idea de lo que hablan. (...) El enviado especial Witkoff y Jared Kushner siguen trabajando increíblemente duro por un acuerdo de paz, y el presidente [Donald Trump] confía plenamente en ellos para liderar las negociaciones en nombre de EEUU", indicó Kelly.
Al día siguiente, los negociadores estadounidenses llegaron a Kiev en tren desde Polonia. Medios ucranianos informaron de que las conversaciones se desarrollaron en varias etapas, en una de las cuales se sumaron representantes del Reino Unido, Francia y Alemania.
Ratcliffe había visitado Moscú el 25 de agosto en el marco de contactos entre los servicios de inteligencia rusos y estadounidenses, aunque el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que no hubo un encuentro entre Ratcliffe y Putin.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).