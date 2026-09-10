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"Están en pánico": el enviado especial de Putin acusa a la UE y a Reino Unido de "sabotear" el diálogo ruso-estadounidense

"Están en pánico": el enviado especial de Putin acusa a la UE y a Reino Unido de "sabotear" el diálogo ruso-estadounidense

Sputnik Mundo

Los "belicistas" de la UE y Reino Unido sienten pánico ante el diálogo entre Rusia y Estados Unidos, afirmó el enviado especial del presidente ruso, Vladímir... 10.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-10T15:17+0000

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Dmítriev comentó una publicación en la red social X de la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, relacionada con un artículo del diario Financial Times sobre el posible papel del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, en la resolución del conflicto en Ucrania. Kelly había calificado el artículo de "completamente falso".La Casa Blanca desmintió con dureza el artículo del diario británico, que afirmaba que se planeaba apartar al enviado especial del mandatario de EEUU, Donald Trump, Steve Witkoff, y a Jared Kushner, para transferir un papel clave en las negociaciones sobre Ucrania al director de la CIA.El 5 de septiembre se celebró en el Kremlin una reunión de casi tres horas entre Putin y Witkoff, junto con el yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner. Durante el encuentro, el mandatario ruso subrayó la necesidad de eliminar todas las causas de fondo del conflicto en Ucrania, según declaró a la prensa el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.Al día siguiente, los negociadores estadounidenses llegaron a Kiev en tren desde Polonia. Medios ucranianos informaron de que las conversaciones se desarrollaron en varias etapas, en una de las cuales se sumaron representantes del Reino Unido, Francia y Alemania. Ratcliffe había visitado Moscú el 25 de agosto en el marco de contactos entre los servicios de inteligencia rusos y estadounidenses, aunque el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que no hubo un encuentro entre Ratcliffe y Putin.

https://noticiaslatam.lat/20260905/las-conversaciones-de-putin-con-witkoff-y-kushner-fueron-sustanciales-constructivas-y-francas-1174956529.html

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