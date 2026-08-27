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El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia confirma su reunión con el director de la CIA
El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia confirma su reunión con el director de la CIA
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El encuentro con el director de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, fue rutinario y se centró en... 27.08.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, precisó que durante el encuentro se abordó "una serie de cuestiones que competen a los servicios de inteligencia".El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) visitó Moscú el 25 de agosto.
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El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia confirma su reunión con el director de la CIA

10:18 GMT 27.08.2026
© Sputnik / Mikhail Klimentiev  / Acceder al contenido multimediaSerguéi Narishkin, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia
Serguéi Narishkin, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 27.08.2026
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El encuentro con el director de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, fue rutinario y se centró en asuntos de competencia de los servicios de inteligencia, reveló el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, por sus siglas en ruso), Serguéi Narishkin.
"La reunión se llevó a cabo, pero no hay nada inusual en eso. En la práctica de los servicios de inteligencia, los encuentros entre los dirigentes, ya sean presenciales o en línea, son parte de nuestro trabajo. (...) Así, la reunión celebrada con John Ratcliffe también es un formato de trabajo", comentó Narishkin.
Asimismo, precisó que durante el encuentro se abordó "una serie de cuestiones que competen a los servicios de inteligencia".
El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) visitó Moscú el 25 de agosto.
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