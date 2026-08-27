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El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia confirma su reunión con el director de la CIA

El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia confirma su reunión con el director de la CIA

Sputnik Mundo

El encuentro con el director de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, fue rutinario y se centró en... 27.08.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, precisó que durante el encuentro se abordó "una serie de cuestiones que competen a los servicios de inteligencia".El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) visitó Moscú el 25 de agosto.

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