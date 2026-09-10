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EEUU insta a la OTAN a "desmantelar" la CPI, informan medios
EEUU insta a la OTAN a "desmantelar" la CPI, informan medios
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Washington, que de facto es el líder de la OTAN, instó a sus aliados de la organización a llevar a cabo un "desmantelamiento sistemático" de la Corte Penal... 10.09.2026, Sputnik Mundo
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En particular, Washington instó a condenar públicamente las acciones de la CPI, así como a poner fin a cualquier tipo de apoyo material a la organización.Además, durante una reunión a puerta cerrada de los embajadores de la OTAN, celebrada en Bruselas en julio, el enviado de EEUU, Matthew Whitaker, también pidió a los aliados que abandonaran el Estatuto de Roma —el documento fundacional de la CPI—, según tres diplomáticos que solicitaron permanecer en el anonimato, citados por los medios.Asimismo, instó a cada uno de los embajadores a reflexionar sobre la amenaza que representa la Corte Penal Internacional para la soberanía de cada uno de los países miembros.La presión de EEUU sobre sus aliados de la OTAN llega en un momento ya de por sí tenso para el bloque militar, subrayan los medios. Esto se debe, entre otros factores, a las diferencias de opinión sobre el conflicto entre EEUU e Irán, las tensiones en torno a la cuestión de la soberanía de Groenlandia planteada por la Administración Trump y el financiamiento de la alianza.
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EEUU insta a la OTAN a "desmantelar" la CPI, informan medios

18:25 GMT 10.09.2026 (actualizado: 18:26 GMT 10.09.2026)
© AP Photo / Alex BrandonEl presidente de EEUU, Donald Trump, en la cumbre de la OTAN.
El presidente de EEUU, Donald Trump, en la cumbre de la OTAN. - Sputnik Mundo, 1920, 10.09.2026
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Washington, que de facto es el líder de la OTAN, instó a sus aliados de la organización a llevar a cabo un "desmantelamiento sistemático" de la Corte Penal Internacional (CPI), informan los medios occidentales. Según explican, esta institución jurídica vulnera la soberanía de Estados Unidos.

"EEUU intentó involucrar a sus aliados de la OTAN en una campaña para 'desmantelar sistemáticamente' la Corte Penal Internacional, lo que agravó aún más las ya tensas relaciones transatlánticas", escribe la prensa.

En particular, Washington instó a condenar públicamente las acciones de la CPI, así como a poner fin a cualquier tipo de apoyo material a la organización.
Además, durante una reunión a puerta cerrada de los embajadores de la OTAN, celebrada en Bruselas en julio, el enviado de EEUU, Matthew Whitaker, también pidió a los aliados que abandonaran el Estatuto de Roma —el documento fundacional de la CPI—, según tres diplomáticos que solicitaron permanecer en el anonimato, citados por los medios.
Asimismo, instó a cada uno de los embajadores a reflexionar sobre la amenaza que representa la Corte Penal Internacional para la soberanía de cada uno de los países miembros.
La presión de EEUU sobre sus aliados de la OTAN llega en un momento ya de por sí tenso para el bloque militar, subrayan los medios. Esto se debe, entre otros factores, a las diferencias de opinión sobre el conflicto entre EEUU e Irán, las tensiones en torno a la cuestión de la soberanía de Groenlandia planteada por la Administración Trump y el financiamiento de la alianza.
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