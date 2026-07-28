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La CPI es un organismo instrumentalizado "para ajustar cuentas", denuncia un experto

La CPI es un organismo instrumentalizado "para ajustar cuentas", denuncia un experto

Sputnik Mundo

La decisión de Chad de retirarse del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional (CPI) es una reafirmación de la soberanía y la independencia del país... 28.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-28T13:03+0000

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De acuerdo con el analista, este paso resulta justificado y lógico, ya que la CPI sirve para perseguir a los africanos, al tiempo que "ningún europeo ha sido condenado".El 27 de julio, el Gobierno de este país centroafricano notificó oficialmente al secretario general de la ONU "su decisión soberana de retirarse del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", según un comunicado de la Cancillería de Chad.El comunicado indica que esta decisión se tomó tras analizar la labor de la CPI, que en Chad se considera "ineficaz y tendenciosa" con respecto al sur global en general y a África en particular.Previamente, Burkina Faso, Malí y Níger también anunciaron en un comunicado conjunto su retirada de la CPI, argumentando que este organismo es incapaz de examinar e investigar crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión.

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