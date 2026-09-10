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Agosto vuelve a estar entre los meses más extremos del planeta, muestran observaciones

Agosto vuelve a estar entre los meses más extremos del planeta, muestran observaciones

Sputnik Mundo

La temperatura media mundial del aire en agosto fue 1,65 °C superior al nivel preindustrial. Debido a las olas de calor, Europa occidental batió el récord de... 10.09.2026, Sputnik Mundo

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Gran parte del continente europeo también sufrió una sequía generalizada durante agosto, que en algunos casos se prolongaba desde mayo. Condiciones de sequía severa fueron registradas en Francia, Reino Unido, Hungría, Rumanía y Serbia, señaló Copernicus.En las zonas afectadas por la sequía, el nivel de agua de los principales ríos europeos fue excepcionalmente bajo, entre ellos el Rin y el Danubio.Además, el servicio informó que se observaron temperaturas récord en la superficie terrestre del Pacífico tropical, una región en la que continúa intensificándose un posible episodio extremo de El Niño.A mediados de junio se estableció en Europa un clima anormalmente caluroso. En varios países, la temperatura del aire sube hasta los 40 grados, e incluso los supera en algunos lugares. Se ha declarado el nivel rojo más alto de peligro meteorológico en Francia, el Reino Unido, Países Bajos e Italia. Según medios, al menos 94 millones de personas en Europa se enfrentarán al calor extremo en medio de temperaturas anormalmente altas.

https://noticiaslatam.lat/20260825/ya-no-es-solo-un-problema-ambiental-como-el-clima-esta-impulsando-una-nueva-geoestrategia-1174788582.html

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