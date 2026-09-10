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Agosto vuelve a estar entre los meses más extremos del planeta, muestran observaciones
Agosto vuelve a estar entre los meses más extremos del planeta, muestran observaciones
Sputnik Mundo
La temperatura media mundial del aire en agosto fue 1,65 °C superior al nivel preindustrial. Debido a las olas de calor, Europa occidental batió el récord de... 10.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-10T16:33+0000
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Gran parte del continente europeo también sufrió una sequía generalizada durante agosto, que en algunos casos se prolongaba desde mayo. Condiciones de sequía severa fueron registradas en Francia, Reino Unido, Hungría, Rumanía y Serbia, señaló Copernicus.En las zonas afectadas por la sequía, el nivel de agua de los principales ríos europeos fue excepcionalmente bajo, entre ellos el Rin y el Danubio.Además, el servicio informó que se observaron temperaturas récord en la superficie terrestre del Pacífico tropical, una región en la que continúa intensificándose un posible episodio extremo de El Niño.A mediados de junio se estableció en Europa un clima anormalmente caluroso. En varios países, la temperatura del aire sube hasta los 40 grados, e incluso los supera en algunos lugares. Se ha declarado el nivel rojo más alto de peligro meteorológico en Francia, el Reino Unido, Países Bajos e Italia. Según medios, al menos 94 millones de personas en Europa se enfrentarán al calor extremo en medio de temperaturas anormalmente altas.
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Agosto vuelve a estar entre los meses más extremos del planeta, muestran observaciones
La temperatura media mundial del aire en agosto fue 1,65 °C superior al nivel preindustrial. Debido a las olas de calor, Europa occidental batió el récord de temperatura registrado durante el verano de 2003, informó el Servicio de Vigilancia Terrestre de Copernicus. La temperatura de agosto de 2026 igualó los niveles registrados en 2023.
Gran parte del continente europeo también sufrió una sequía generalizada durante agosto, que en algunos casos se prolongaba desde mayo. Condiciones de sequía severa fueron registradas en Francia, Reino Unido, Hungría, Rumanía y Serbia, señaló Copernicus.
En las zonas afectadas por la sequía, el nivel de agua de los principales ríos europeos fue excepcionalmente bajo, entre ellos el Rin
y el Danubio
.
Además, el servicio informó que se observaron temperaturas récord en la superficie terrestre del Pacífico tropical, una región en la que continúa intensificándose un posible episodio extremo de El Niño.
"Estos datos muestran cómo el cambio climático está provocando fenómenos extremos tanto en la atmósfera como en los océanos. Las consecuencias de estas condiciones se hacen sentir cada vez más en las comunidades, las economías y los ecosistemas de todo el mundo", comentó la responsable estratégica de clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas, Samantha Burgess.
A mediados de junio se estableció en Europa un clima anormalmente caluroso. En varios países, la temperatura del aire sube hasta los 40 grados
, e incluso los supera en algunos lugares. Se ha declarado el nivel rojo más alto de peligro
meteorológico en Francia
, el Reino Unido
, Países Bajos
e Italia
. Según medios, al menos 94 millones de personas en Europa se enfrentarán al calor extremo en medio de temperaturas anormalmente altas.