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Ya no es solo un problema ambiental: ¿cómo el clima está impulsando una nueva geoestrategia?

Ya no es solo un problema ambiental: ¿cómo el clima está impulsando una nueva geoestrategia?

Sputnik Mundo

La ola de calor en Europa en verano de 2026, tifones en Asia y grandes incendios en Canadá y EEUU afectan a la economía y muestran que el cambio climático... 25.08.2026, Sputnik Mundo

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Esta transformación no es solo ambiental, sino que se traduce en presiones concretas sobre las redes globales de suministro y producción. La sequía redujo drásticamente el tráfico por el Canal de Panamá, mientras que los bajos niveles del Rin y el Danubio han frenado el transporte europeo. La falta de agua también afectó a centrales eléctricas y a la producción industrial de Europa y EEUU.Según las publicaciones, los efectos se extienden a la agricultura, la energía y los precios de los alimentos, aumentando los riesgos de inflación y generando nuevas presiones sobre los mercados financieros.Ante estos cuellos de botella climáticos y las tensiones en los canales de Suez y Ormuz, se están modificando las prioridades estratégicas. Estados Unidos, Canadá y los países nórdicos ya pusieron sus miradas hacia el norte. La Ruta Marítima del Norte emergió como una alternativa estratégica. El Ártico se convierte así en un nuevo escenario de competencia por rutas comerciales, recursos y posiciones estratégicas.China comenzó a impulsar operaciones de transporte por el llamado Camino de la Seda de Hielo, integrado en su estrategia del Camino de la Seda Polar junto con Rusia. Estas rutas pueden reducir a la mitad los trayectos entre China y Europa y ofrecer una alternativa a puntos estratégicos como el Canal de Panamá, señalan medios.Al final, el cambio climático acabará transformando los mercados, señala la publicación. En las próximas décadas, los ganadores y perdedores de la economía mundial dependerán cada vez más de cómo los Estados y los mercados se adapten a un planeta más cálido y a unas cadenas de suministro cada vez más vulnerables, concluyen los medios.

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