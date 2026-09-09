Esta cifra demuestra la adaptabilidad de su comercio exterior frente a la lenta recuperación mundial y las tensiones geopolíticas en las cadenas de suministro.De acuerdo con datos difundidos por la Administración General de Aduanas (GAC), las exportaciones chinas sumaron 20,17 billones de yuanes (3,01 billones de dólares) entre enero y agosto,14,6% más que el año anterior, mientras que las importaciones se ubicaron en 14,61 billones de yuanes (2,05 billones de dólares), con un alza del 22%. Lü Daliang, director del Departamento de Estadística y Análisis de la GAC, declaró que el valor del comercio exterior chino superó los 4,5 billones de yuanes (632.022 millones de dólares) durante tres meses consecutivos, y que tanto exportaciones como importaciones han registrado un alza interanual durante cuatro meses seguidos, lo que atribuyó a la resiliencia del sistema industrial de Pekín.El sector de circuitos integrados destacó especialmente: sus exportaciones totalizaron 256.750 millones de dólares entre enero y agosto, un salto del 103,9% interanual, impulsado por la creciente demanda global de capacidad de cómputo vinculada al desarrollo de la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje a gran escala.Los productos mecánicos y eléctricos alcanzaron 12,91 billones de yuanes (1,81 billones de dólares) en exportaciones, un 21,9% más, representando el 64% del total exportado por China en el período, en lo que constituyó el decimoctavo mes consecutivo de crecimiento en ese rubro. Las exportaciones de alta tecnología subieron 42,9%, mientras que las de vehículos de nueva energía, robots industriales y barcos crecieron 47,1%, 13% y 29,8%, respectivamente.Algunos analistas consultados por medios chinos atribuyeron el desempeño a la modernización de la manufactura nacional y a la solidez de la cadena de suministro de semiconductores del país, en momentos en que el proteccionismo comercial y las disrupciones geopolíticas presionan a otras economías.China registró crecimiento tanto en exportaciones como en importaciones con 112 países y regiones, 17 más que en el mismo período del año anterior, y casi 80.000 empresas con inversión extranjera participaron en su comercio exterior durante los primeros ocho meses del año.Funcionarios chinos rechazaron las críticas de medios occidentales sobre desequilibrios comerciales; el gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, afirmó ante el G20 que su país nunca ha buscado deliberadamente un superávit comercial y reiteró el compromiso de Pekín con la expansión de la demanda interna y la apertura de su mercado.
El comercio exterior de Pekín se expandió 17,6% entre enero y agosto, hasta 34,78 billones de yuanes (5,13 billones de dólares), impulsado por el auge de la inteligencia artificial y las exportaciones de productos de alto valor agregado, según la Administración General de Aduanas del país asiático.
Esta cifra demuestra la adaptabilidad de su comercio exterior frente a la lenta recuperación mundial y las tensiones geopolíticas en las cadenas de suministro.
De acuerdo con datos difundidos por la Administración General de Aduanas (GAC), las exportaciones chinas sumaron 20,17 billones de yuanes (3,01 billones de dólares) entre enero y agosto,14,6% más que el año anterior, mientras que las importaciones se ubicaron en 14,61 billones de yuanes (2,05 billones de dólares), con un alza del 22%.
Solo en agosto, el comercio exterior creció 19,8%, con las importaciones superando a las exportaciones en su ritmo de expansión por sexto mes consecutivo.
Lü Daliang, director del Departamento de Estadística y Análisis de la GAC, declaró que el valor del comercio exterior chino superó los 4,5 billones de yuanes (632.022 millones de dólares) durante tres meses consecutivos, y que tanto exportaciones como importaciones han registrado un alza interanual durante cuatro meses seguidos, lo que atribuyó a la resiliencia del sistema industrial de Pekín.
El sector de circuitos integrados destacó especialmente: sus exportaciones totalizaron 256.750 millones de dólares entre enero y agosto, un salto del 103,9% interanual, impulsado por la creciente demanda global de capacidad de cómputo vinculada al desarrollo de la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje a gran escala.
Los productos mecánicos y eléctricos alcanzaron 12,91 billones de yuanes (1,81 billones de dólares) en exportaciones, un 21,9% más, representando el 64% del total exportado por China en el período, en lo que constituyó el decimoctavo mes consecutivo de crecimiento en ese rubro.
Las exportaciones de alta tecnología subieron 42,9%, mientras que las de vehículos de nueva energía, robots industriales y barcos crecieron 47,1%, 13% y 29,8%, respectivamente.
Algunos analistas consultados por medios chinos atribuyeron el desempeño a la modernización de la manufactura nacional y a la solidez de la cadena de suministro de semiconductores del país, en momentos en que el proteccionismo comercial y las disrupciones geopolíticas presionan a otras economías.
China registró crecimiento tanto en exportaciones como en importaciones con 112 países y regiones, 17 más que en el mismo período del año anterior, y casi 80.000 empresas con inversión extranjera participaron en su comercio exterior durante los primeros ocho meses del año.
Funcionarios chinos rechazaron las críticas de medios occidentales sobre desequilibrios comerciales; el gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, afirmó ante el G20 que su país nunca ha buscado deliberadamente un superávit comercial y reiteró el compromiso de Pekín con la expansión de la demanda interna y la apertura de su mercado.
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