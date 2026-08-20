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La modernización industrial y la alta tecnología impulsan el superávit comercial de China, dice medio

La modernización industrial y la alta tecnología impulsan el superávit comercial de China, dice medio

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El Global Times respondió a las acusaciones de medios occidentales sobre una supuesta "asfixia" por parte de Pekín a la economía global, luego de tres meses... 20.08.2026, Sputnik Mundo

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Según el medio, el alza del superávit responde a factores de precios y no a un volumen desmedido de envíos, señalando, por ejemplo, que el valor de las exportaciones de semiconductores de memoria aumentó un 113,2%, mientras que productos como las celdas solares vieron elevar su valor exportado en un 19,6% a pesar de que el volumen físico exportado cayó un 1,9%. Paralelamente, el medio señala que la baja en la cotización internacional del petróleo y del mineral de hierro redujo la factura de importaciones de China, lo que ensanchó mecánicamente la brecha del saldo comercial sin perjudicar a los mercados receptores.En ese sentido, el diario afirma que la integración global con Pekín aporta estabilidad económica y empleo a sus socios en un contexto de incertidumbre y discrecionalidad, citando como ejemplo a Canadá. Según las cifras expuestas por la publicación, el comercio con el gigante asiático impulsó en un 29% las exportaciones de Columbia Británica, la tercera provincia más grande de la nación norteamericana, contribuyendo al incremento del empleo. El diario contrapone este caso con regiones más dependientes del comercio de EEUU para sostener que la relación bilateral con China actúa como un motor de desarrollo y no una amenaza.Asimismo, la publicación sostiene que la oferta exportadora china proporciona un "bien público global" al abaratar la transición ecológica y facilitar el acceso a tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial y la robótica. Citando valoraciones del economista de Harvard Dani Rodrik, la publicación argumenta que los excedentes comerciales de China se traducen en un traspaso de poder adquisitivo hacia el exterior bajo un esquema de beneficio mutuo, ayudando a moderar el costo de vida para los consumidores en distintas partes del globo.El medio remarca que Pekín no busca deliberadamente un superávit unilateral y resalta que, en los primeros siete meses del año, las importaciones chinas crecieron a un ritmo superior al de las exportaciones, agregando que el país asiático actúa como el segundo mayor importador mundial, absorbiendo materias primas e insumos intermedios que se transforman mediante su cadena industrial para añadirles valor, lo que a su juicio dinamiza el comercio internacional y mantiene la fluidez de las cadenas globales de suministro.Por último, el diario atribuye la evolución del saldo comercial a la modernización de su aparato productivo, que ha transitado de bienes tradicionales a sectores de alta tecnología como vehículos eléctricos, baterías de litio, robótica y biomedicina.Así responsabiliza a las restricciones de los países occidentales de las asimetrías existentes, argumentando que si Occidente desea reducir el superávit chino, debería retirar los controles a la exportación de bienes de alto valor —como los equipos de litografía— en lugar de imponer trabas comerciales y cuestionar el dinamismo de la economía de la nación asiática.

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