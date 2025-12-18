https://noticiaslatam.lat/20251218/el-tiempo-de-no-responder-se-acabo-claves-de-los-aranceles-de-china-a-la-carne-de-cerdo-de-la-ue-1169547063.html

"El tiempo de no responder se acabó": claves de los aranceles de China a la carne de cerdo de la UE

Tras una larga investigación por 'dumping', Pekín resuelve gravar estas exportaciones europeas con tipos entre el 5% y el 20%, inferiores a los de Bruselas...

Desde el 17 de diciembre, China aplica aranceles por un período de cinco años sobre determinados productos y subproductos porcinos importados desde la UE, como resultado de una investigación de 18 meses iniciada en junio de 2024.Desde el Ministerio de Comercio chino anunciaron que las importaciones en cuestión se vendieron en el mercado local en condiciones de dumping, provocando un daño material a la industria local. En consecuencia, se establecieron aranceles definitivos para las exportaciones de carne de porcino de empresas de la UE, que varían entre el 4,9% y el 19,8%, de aplicación hasta finales de 2030. Estos porcentajes suponen una disminución significativa frente al 62,4% anunciado en septiembre.Las autoridades chinas describen la decisión como "objetiva" e "imparcial", al remarcar su total alineación con las leyes nacionales y la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC).Los aranceles aplicados a las exportaciones cárnicas de empresas españolas fluctúan desde el 4,9% impuesto a Litera Meat, hasta el 9,8% dirigido a compañías como El Pozo, Campofrío, Noel o Argal, entre otras. Todas ellas colaboraron en las pesquisas. Estos aranceles no afectan al jamón ibérico ni a los embutidos. El porcentaje aplicado para las compañías que no cooperaron con la investigación es sensiblemente superior: un 18,68% para la danesa Danish Crown y un 19,8% para la holandesa Vion, por ejemplo.En contraste con el unilateralismoEn un contexto dominado por la aplicación en la UE de elevados aranceles a los vehículos eléctricos de fabricación china, las tasas que Pekín decide finalmente imponer a las exportaciones europeas de porcino son magnánimas en comparación. ¿Un signo de la voluntad de Pekín de evitar a toda costa guerras comerciales y actitudes proteccionistas?Para el economista Pedro Barragán, asesor de la Fundación Cátedra China, los tipos finales definidos por Pekín, "muy inferiores a los provisionales", son una "respuesta ponderada y técnica" que demuestra que el gigante asiático ha actuado "con moderación".En Pekín hablan de una práctica de transparencia. "Este enfoque diferencia a China de las prácticas unilaterales de ciertos países y pone de relieve su firme compromiso con los marcos multilaterales como la OMC", explica a Global Times Yang Chengyu, del Instituto de Estudios Europeos de la Academia China de Ciencias Sociales."Creo que China actúa con una moderación calculada", afirma en conversación con Sputnik Xulio Ríos, asesor emérito del Observatorio de la Política China, que destaca el interés de este país en "desescalar" la tensión con la UE, pero sin desatender la firmeza. "Porque también deja entrever que el tiempo de no responder se acabó. A cada medida, habrá respuesta", añade.¿Lección diplomática y moral?La Unión Europea atraviesa por un momento histórico en que le cuesta adherirse a sus propios principios y agenda. Las trabas, especialmente de Francia e Italia, siguen dificultando la ratificación del acuerdo de libre comercio con Mercosur. Y Bruselas ha decidido no cumplir los objetivos de descarbonización de su agenda verde, al permitir la producción de vehículos de combustión más allá de 2035.En general, las autoridades chinas lamentan la intensificación de las restricciones comerciales y económicas contra el país, en particular las investigaciones de la Comisión Europea a empresas chinas."Instamos a la parte europea a que cese inmediatamente la represión injustificada de las empresas con inversión extranjera, incluidas las de China, y a que actúe con cautela al emplear las herramientas de investigación del Reglamento de Inversiones Extranjeras, con el fin de crear un entorno empresarial justo, equitativo y predecible, para las empresas que operan en Europa", declaró a Xinhua He Yadong, portavoz del Ministerio de Comercio.En el contexto agropecuario, y muy especialmente en la cabaña de cerdos, la crisis que experimenta España a consecuencia de una epidemia de peste porcina africana no ha sido óbice para que sus empresas en el sector hayan recibido los aranceles más suaves. Es decir, el mercado chino sigue abierto para ellas y en condiciones más favorables que para otros competidores europeos. Es una "selectividad" dirigida a evitar "impactos innecesarios" sobre los socios españoles, en palabras de Barragán."Se envía un mensaje de responsabilidad, evitando respuestas proteccionistas automáticas y optando por una gestión de los conflictos que mantiene canales abiertos al diálogo. Es un contraste con los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos chinos, más duros", explica. A su juicio, la respuesta "profesional y calibrada" de la investigación china "también se orienta a preservar la cooperación y la normalidad en un sector sensible, incluso en un contexto marcado por la recuperación de la producción interna tras la peste porcina africana".¿Quién socava la agricultura europea?Apenas Pekín anunció en 2024 la posibilidad de imponer aranceles al porcino europeo, Bruselas los calificó de "respuesta de represalia" por sus gravámenes al auto eléctrico chino. Y lamentó el posible daño a la industria agropecuaria de la UE. Pero los problemas de ese sector no los crea China.Las quejas del campo europeo apuntan directamente a la política agrícola de la Comisión Europea, que tiene previsto modificar la Política Agraria Común (PAC). El jueves 18 de diciembre, coincidiendo con la reunión del Consejo Europeo, Bruselas es escenario de nuevas protestas de miles de agricultores y ganaderos europeos, pertenecientes a 40 organizaciones agrarias de los 27 Estados miembros.Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la movilización se presenta como una "rebelión contra Von der Leyen, que plantea un recorte del 20% en la PAC, al tiempo que multiplica por cinco el gasto militar". Según cálculos de esta organización, España perderá 900 millones de euros anuales de fondos agrarios. Como resultado, la cesta de compra podría encarecerse hasta 500 euros por hogar al año.

