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Turquía apuesta por la reanudación de las negociaciones sobre Ucrania en Estambul, según una fuente

Turquía apuesta por la reanudación de las negociaciones sobre Ucrania en Estambul, según una fuente

Sputnik Mundo

El país otomano espera que el diálogo entre Rusia y Ucrania sea retomado en su territorio y considera que Occidente debería apoyar esta iniciativa, declaró a... 07.09.2026, Sputnik Mundo

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En sus palabras, las autoridades turcas consideran a Estambul como un espacio de negociación que ya ha demostrado su eficacia, donde Moscú y Kiev poseen experiencia en la interacción directa.El interlocutor destacó que Ankara sigue en contacto con ambas partes y está dispuesta a facilitar el restablecimiento de las negociaciones.En 2025, Rusia y Ucrania llevaron a cabo tres rondas de negociaciones directas en Estambul, que culminaron con un canje de prisioneros. Además, Moscú entregó al régimen de Kiev los cuerpos de los militares ucranianos fallecidos. Las partes también intercambiaron borradores de memorandos para la resolución del conflicto.A finales de junio, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, reiteró que Rusia está dispuesta a entablar negociaciones de paz con Ucrania sobre la base de los acuerdos alcanzados en Estambul en 2022, durante el primer diálogo tras el inicio de la operación militar especial. Al mismo tiempo, Moscú ha subrayado en repetidas ocasiones que está dispuesta a dialogar sobre la paz con Ucrania basándose en las realidades sobre el terreno.

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