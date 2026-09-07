https://noticiaslatam.lat/20260907/la-situacion-de-las-tropas-de-kiev-cercadas-en-la-region-de-jarkov-refleja-su-desmoralizacion-opina-1174972181.html

La situación de las tropas de Kiev cercadas en la región de Járkov refleja su desmoralización, opina un analista

La situación de las tropas de Kiev cercadas en la región de Járkov refleja su desmoralización, opina un analista

Sputnik Mundo

El hecho de que el Ministerio de Defensa de Rusia no haya registrado ningún intento de los militares de Kiev por romper el cerco establecido en la región de... 07.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-07T18:59+0000

2026-09-07T18:59+0000

2026-09-07T18:59+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

járkov

bélgorod

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/16/1156983473_0:97:3077:1828_1920x0_80_0_0_3f47930fd94a28e5eaeb2ab4ae62e612.jpg

La ausencia de los intentos de las FFAA ucranianas de romper el cerco en la región de Járkov constituye un indicio de que el mando sobre el terreno o bien no es capaz de organizar la retirada, o bien es consciente de que es inútil, enfatiza Matviichuk.El experto detalla que el cerco táctico supone cortar el suministro de material militar, armamento, alimentos y medicinas, pero, sobre todo, impedir la rotación del personal.Se trata de la creación de zonas de seguridad de las áreas fronterizas, agrega Matviichuk, en línea con el objetivo fijado por el presidente ruso, Vladímir Putin.¿Cómo se fue cerrando el cerco?¿Qué implica para Rusia?Abordando las ventajas que podrían obtener las FFAA rusas con la derrota de las tropas ucranianas rodeadas en la región de Járkov y el posterior avance en la zona, el especialista destacó la posibilidad de garantizar la seguridad de la provincia rusa de Bélgorod.De acuerdo con el analista, en segundo lugar están las ventajas políticas. "Les mostraremos a todos a qué conducen los contraataques imprudentes en nuestras direcciones", explica.El aspecto militar también debe tenerse en cuenta, añade."[Esto implicará] la derrota de cerca de ocho grupos tácticos de batallón de las FFAA de Ucrania. Además, casi todo el material militar desplegado en la zona ha quedado fuera de combate, lo que supone un importante revés tanto en el plano militar como en el moral", asevera el experto.A esto se suma que las FFAA de Ucrania podrían verse obligados a retirar unidades de otros frentes, como Zaporozhie y Dnepropetrovsk, debilitando así sus posiciones defensivas, destaca el experto. Esto, a su vez, permitiría a las tropas rusas acelerar el ritmo de su avance en esas direcciones, concluye.Las FFAA rusas siguen estrechando el cerco y destruyendo formaciones ucranianas en las zonas de Varvárovka, Málaya Vólchia, Nefiódovka y Chiórnoye, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En estos momentos, hay unos 1.700 soldados ucranianos rodeados en la zona, aclararon.

https://noticiaslatam.lat/20260907/turquia-apuesta-por-la-reanudacion-de-las-negociaciones-sobre-ucrania-en-estambul-segun-una-fuente-1174968586.html

járkov

bélgorod

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, járkov, bélgorod, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa, 💬 opinión y análisis