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La situación de las tropas de Kiev cercadas en la región de Járkov refleja su desmoralización, opina un analista
La situación de las tropas de Kiev cercadas en la región de Járkov refleja su desmoralización, opina un analista
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El hecho de que el Ministerio de Defensa de Rusia no haya registrado ningún intento de los militares de Kiev por romper el cerco establecido en la región de... 07.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-07T18:59+0000
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La ausencia de los intentos de las FFAA ucranianas de romper el cerco en la región de Járkov constituye un indicio de que el mando sobre el terreno o bien no es capaz de organizar la retirada, o bien es consciente de que es inútil, enfatiza Matviichuk.El experto detalla que el cerco táctico supone cortar el suministro de material militar, armamento, alimentos y medicinas, pero, sobre todo, impedir la rotación del personal.Se trata de la creación de zonas de seguridad de las áreas fronterizas, agrega Matviichuk, en línea con el objetivo fijado por el presidente ruso, Vladímir Putin.¿Cómo se fue cerrando el cerco?¿Qué implica para Rusia?Abordando las ventajas que podrían obtener las FFAA rusas con la derrota de las tropas ucranianas rodeadas en la región de Járkov y el posterior avance en la zona, el especialista destacó la posibilidad de garantizar la seguridad de la provincia rusa de Bélgorod.De acuerdo con el analista, en segundo lugar están las ventajas políticas. "Les mostraremos a todos a qué conducen los contraataques imprudentes en nuestras direcciones", explica.El aspecto militar también debe tenerse en cuenta, añade."[Esto implicará] la derrota de cerca de ocho grupos tácticos de batallón de las FFAA de Ucrania. Además, casi todo el material militar desplegado en la zona ha quedado fuera de combate, lo que supone un importante revés tanto en el plano militar como en el moral", asevera el experto.A esto se suma que las FFAA de Ucrania podrían verse obligados a retirar unidades de otros frentes, como Zaporozhie y Dnepropetrovsk, debilitando así sus posiciones defensivas, destaca el experto. Esto, a su vez, permitiría a las tropas rusas acelerar el ritmo de su avance en esas direcciones, concluye.Las FFAA rusas siguen estrechando el cerco y destruyendo formaciones ucranianas en las zonas de Varvárovka, Málaya Vólchia, Nefiódovka y Chiórnoye, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En estos momentos, hay unos 1.700 soldados ucranianos rodeados en la zona, aclararon.
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La situación de las tropas de Kiev cercadas en la región de Járkov refleja su desmoralización, opina un analista
El hecho de que el Ministerio de Defensa de Rusia no haya registrado ningún intento de los militares de Kiev por romper el cerco establecido en la región de Járkov evidencia una pérdida total de control y coordinación entre las fuerzas ucranianas, subraya a Sputnik el analista militar y coronel retirado ruso, Anatoli Matviichuk.
La ausencia de los intentos de las FFAA ucranianas de romper el cerco en la región de Járkov constituye un indicio de que el mando sobre el terreno o bien no es capaz de organizar la retirada, o bien es consciente de que es inútil, enfatiza Matviichuk.
"Esto indica que el personal [ucraniano] está desmoralizado. Los recursos están prácticamente agotados", explica.
El experto detalla que el cerco táctico supone cortar el suministro de material militar, armamento, alimentos y medicinas, pero, sobre todo, impedir la rotación del personal.
"[Quedaron rodeados] 27 bastiones en los que las tropas ucranianas habían intentado afianzarse. Esta dirección da acceso a Járkov y sus alrededores, Chugúyev y Kupiansk. Y al terminar con el cerco, avanzamos entre unos 15-20 kilómetros desde la frontera, con lo que la región de Bélgorod queda a salvo de los ataques de artillería [ucraniana]", aclara.
Se trata de la creación de zonas de seguridad de las áreas fronterizas, agrega Matviichuk, en línea con el objetivo fijado por el presidente ruso, Vladímir Putin.
¿Cómo se fue cerrando el cerco?
1.
Según el experto, la situación empezó a desarrollarse hacia este rumbo luego de una serie de contraataques
ucranianos entre mediados de julio y agosto de 2026 en la dirección de Kupiansk, cuando Kiev trasladó reservas a la zona para frenar el avance ruso.
2.
Los combates adquirieron un carácter posicional y las fuerzas rusas lograron "arrasar por completo" a las brigadas ucranianas
recién desplegadas, recuerda.
3.
Como resultado de las acciones del Ejército de Rusia, se formó primero un cerco operativo y ahora uno táctico, en el que hay unos 1.700 militares ucranianos.
Abordando las ventajas que podrían obtener las FFAA rusas con la derrota de las tropas ucranianas rodeadas en la región de Járkov y el posterior avance en la zona, el especialista destacó la posibilidad de garantizar la seguridad de la provincia rusa de Bélgorod.
"La eliminación de la amenaza de ataques de artillería contra la región de Bélgorod no solo reforzará la seguridad de la población civil, sino que también reducirá la presión sobre las unidades rusas desplegadas en la frontera", explica Matviichuk.
De acuerdo con el analista, en segundo lugar están las ventajas políticas. "Les mostraremos a todos a qué conducen los contraataques imprudentes en nuestras direcciones", explica.
El aspecto militar también debe tenerse en cuenta, añade.
"[Esto implicará] la derrota de cerca de ocho grupos tácticos de batallón de las FFAA de Ucrania. Además, casi todo el material militar desplegado en la zona ha quedado fuera de combate, lo que supone un importante revés tanto en el plano militar como en el moral", asevera el experto.
A esto se suma que las FFAA de Ucrania podrían verse obligados a retirar unidades de otros frentes, como Zaporozhie y Dnepropetrovsk, debilitando así sus posiciones defensivas, destaca el experto. Esto, a su vez, permitiría a las tropas rusas acelerar el ritmo de su avance en esas direcciones, concluye.
Las FFAA rusas siguen estrechando el cerco
y destruyendo formaciones ucranianas en las zonas de Varvárovka, Málaya Vólchia, Nefiódovka y Chiórnoye, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En estos momentos, hay unos 1.700 soldados ucranianos rodeados en la zona, aclararon.
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