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Lavrov considera imposible restablecer las relaciones Rusia-Occidente que existían antes de 2022 | Video
Lavrov considera imposible restablecer las relaciones Rusia-Occidente que existían antes de 2022 | Video
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Las relaciones que había entre Moscú y Occidente antes del febrero de 2022 no volverán a existir, planteó el canciller ruso, Serguéi Lavrov. 07.09.2026, Sputnik Mundo
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Rusia nunca volverá a confiar en Occidente, que "mentía antes y continúa mintiendo ahora", pierde periódicamente la capacidad de negociar, agregó el canciller ruso.En particular, señaló que estos Estados no tienden al diálogo honesto, sino que prefieren dialogar utilizando ultimátums y planteando exigencias humillantes para muchos países, lo cual tiene un aire colonialista.Moscú, por el contrario, no acepta ningún acuerdo sin que se respete el equilibrio de intereses, aseguró Lavrov. Así, Rusia busca poner fin al conflicto en Ucrania "en condiciones justas, que el presidente [ruso, Vladímir Putin] planteó ya en 2024", ejemplificó el titular del Exteriores."Terminarlo [el conflicto en Ucrania] de tal manera que ya no haya nazismo en Europa —que ha vuelto a extender sus metástasis— y dejar en el poder a un régimen que, con honores y de rodillas, vuelve a enterrar los restos de los criminales nazis, significaría traicionar a quienes vencieron al nazismo en 1945", subrayó.Continuando con el tema de Europa, señaló que Bruselas y, en particular, Alemania, empobrecen a sus propios ciudadanos y apoyan incondicionalmente a Ucrania, justificándolo con el argumento de que este país supuestamente defiende los valores europeos. A la vez, resulta que esos valores son la persecución del idioma y cultura rusos, la represión contra la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica y la glorificación del nazismo, indicó Lavrov.
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Lavrov considera imposible restablecer las relaciones Rusia-Occidente que existían antes de 2022 | Video

14:03 GMT 07.09.2026
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Banderas de Rusia y de la UE - Sputnik Mundo, 1920, 07.09.2026
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Las relaciones que había entre Moscú y Occidente antes del febrero de 2022 no volverán a existir, planteó el canciller ruso, Serguéi Lavrov.
"Nunca más volveremos a tener con ellos [los países occidentales] la relación que existía hasta febrero de 2022", señaló Lavrov durante su discurso ante los estudiantes del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú.
Rusia nunca volverá a confiar en Occidente, que "mentía antes y continúa mintiendo ahora", pierde periódicamente la capacidad de negociar, agregó el canciller ruso.
En particular, señaló que estos Estados no tienden al diálogo honesto, sino que prefieren dialogar utilizando ultimátums y planteando exigencias humillantes para muchos países, lo cual tiene un aire colonialista.
Moscú, por el contrario, no acepta ningún acuerdo sin que se respete el equilibrio de intereses, aseguró Lavrov. Así, Rusia busca poner fin al conflicto en Ucrania "en condiciones justas, que el presidente [ruso, Vladímir Putin] planteó ya en 2024", ejemplificó el titular del Exteriores.
"Terminarlo [el conflicto en Ucrania] de tal manera que ya no haya nazismo en Europa —que ha vuelto a extender sus metástasis— y dejar en el poder a un régimen que, con honores y de rodillas, vuelve a enterrar los restos de los criminales nazis, significaría traicionar a quienes vencieron al nazismo en 1945", subrayó.
Los rostros del colaboracionismo ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 20.08.2026
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20 de agosto, 16:21 GMT
Continuando con el tema de Europa, señaló que Bruselas y, en particular, Alemania, empobrecen a sus propios ciudadanos y apoyan incondicionalmente a Ucrania, justificándolo con el argumento de que este país supuestamente defiende los valores europeos.
A la vez, resulta que esos valores son la persecución del idioma y cultura rusos, la represión contra la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica y la glorificación del nazismo, indicó Lavrov.
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