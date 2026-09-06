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Siete países de la OPEP+ mantendrán el límite de producción de crudo en octubre, informa la alianza

Siete países de la OPEP+ mantendrán el límite de producción de crudo en octubre, informa la alianza

Sputnik Mundo

Siete Estados de la alianza OPEP+, que aplican recortes voluntarios a su producción petrolera, alcanzaron un acuerdo para mantener sin cambios los actuales... 06.09.2026, Sputnik Mundo

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Según una tabla adyacente, los volúmenes de producción se mantendrán en 10,478 millones de barriles diarios (mb/d) para Arabia Saudita, 9,949 mb/d para Rusia, 4,431 mb/d para Irak, 2,676 mb/d para Kuwait, 1,628 mb/d para Kazajistán, 1,007 mb/d para Argelia y 841.000 barriles diarios para Omán.Asimismo, los Estados mencionados comunicaron que continuarán celebrando reuniones mensuales para revisar las condiciones del mercado. De este modo, el próximo encuentro tendrá lugar el 4 de octubre de 2026.

https://noticiaslatam.lat/20260905/como-la-estrategia-de-desacople-de-eeuu-amenaza-los-activos-chinos-en-venezuela-1174950161.html

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