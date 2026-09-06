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Siete países de la OPEP+ mantendrán el límite de producción de crudo en octubre, informa la alianza
Siete países de la OPEP+ mantendrán el límite de producción de crudo en octubre, informa la alianza
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Siete Estados de la alianza OPEP+, que aplican recortes voluntarios a su producción petrolera, alcanzaron un acuerdo para mantener sin cambios los actuales... 06.09.2026, Sputnik Mundo
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Según una tabla adyacente, los volúmenes de producción se mantendrán en 10,478 millones de barriles diarios (mb/d) para Arabia Saudita, 9,949 mb/d para Rusia, 4,431 mb/d para Irak, 2,676 mb/d para Kuwait, 1,628 mb/d para Kazajistán, 1,007 mb/d para Argelia y 841.000 barriles diarios para Omán.Asimismo, los Estados mencionados comunicaron que continuarán celebrando reuniones mensuales para revisar las condiciones del mercado. De este modo, el próximo encuentro tendrá lugar el 4 de octubre de 2026.
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Siete países de la OPEP+ mantendrán el límite de producción de crudo en octubre, informa la alianza
Siete Estados de la alianza OPEP+, que aplican recortes voluntarios a su producción petrolera, alcanzaron un acuerdo para mantener sin cambios los actuales límites de la extracción para octubre de 2026, señala un comunicado oficial.
"Los siete países participantes [Rusia, Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán] decidieron mantener para octubre de 2026 el nivel de producción requerido para septiembre de 2026", se desprende del documento publicado en la página web de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Según una tabla adyacente, los volúmenes de producción se mantendrán en 10,478 millones de barriles diarios (mb/d) para Arabia Saudita, 9,949 mb/d para Rusia, 4,431 mb/d para Irak, 2,676 mb/d para Kuwait, 1,628 mb/d para Kazajistán, 1,007 mb/d para Argelia y 841.000 barriles diarios para Omán.
Asimismo, los Estados mencionados comunicaron que continuarán celebrando reuniones mensuales para revisar las condiciones del mercado. De este modo, el próximo encuentro tendrá lugar el 4 de octubre de 2026.