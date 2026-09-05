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¿Cómo la estrategia de desacople de EEUU amenaza los activos chinos en Venezuela?

¿Cómo la estrategia de desacople de EEUU amenaza los activos chinos en Venezuela?

Sputnik Mundo

La reciente firma de acuerdos energéticos entre el Gobierno de Venezuela y corporaciones de Estados Unidos ha generado un reacomodo en la estructura de... 05.09.2026, Sputnik Mundo

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Las declaraciones del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en las que asegura que China no tendrá derechos sobre los ingresos petroleros derivados de los nuevos desarrollos, han provocado una respuesta formal de Pekín, que exige la protección de sus intereses legítimos en territorio venezolano.Para comprender la magnitud de las inversiones asiáticas en juego y los desafíos operativos que enfrenta Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Aymara Gerdel, directora del Centro Venezolano de Estudios sobre China, y el ingeniero petrolero Luis Prieto, ofrecen en diálogo con Sputnik un análisis detallado sobre la viabilidad de mantener un equilibrio de intereses entre ambas potencias dentro de la industria nacional.El origen de la cooperación energéticaLa arquitectura de los acuerdos petroleros entre Caracas y Pekín responde a un cambio estructural en la política exterior venezolana impulsado a finales del siglo XX. Según Gerdel, a partir de 1999, el Gobierno "empieza a implementar una estrategia de diversificación de mercados que tenía como principales destinos Asia en su conjunto, específicamente China e India". Este viraje se consolidó progresivamente. En el año 2001 se estableció una asociación para el desarrollo compartido y, más tarde, se elevó el estatus de las relaciones diplomáticas. El punto cúspide ocurrió durante la visita del presidente Xi Jinping a Caracas en el año 2014, lo que dio paso a una asociación estratégica integral. Como resultado de este proceso, Venezuela logró convertirse en "el principal país de la región exportador de petróleo a China". Prieto enmarca la entrada del capital del gigante asiático tras las reformas legales a nivel nacional. Señala que, luego de la modificación a la Ley de Hidrocarburos en 2002 y la finalización de las antiguas asociaciones estratégicas en 2007: "Entró China al sector petrolero, pero ya antes había entrado en todo lo que son los sectores económicos". Este mecanismo financiero permitió a entidades como la China National Petroleum Corporation (CNPC) adquirir participación en empresas mixtas, las cuales hoy enfrentan desafíos legales. Prieto advierte sobre los plazos contractuales, subrayando que "estas empresas mixtas tenían una concesión de 20 años, es decir, que vencen el año 2027".El estado de los intereses chinosEl requerimiento del Gobierno de China respecto a la protección de sus inversiones se fundamenta en activos tangibles que operan actualmente en el país. Gerdel precisa que la presencia de Pekín abarca inversiones públicas y privadas de gran escala. En el ámbito estatal, resalta el papel de la empresa mixta Sinovensa, conformada por PDVSA y CNPC. Sobre su capacidad extractiva, Gerdel detalla que "según cifras del Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela, para el mes de mayo, esta empresa producía alrededor, o produjo alrededor de 91.200 barriles diarios". Adicionalmente, el capital privado chino ha incrementado su participación reciente en infraestructuras deterioradas. Gerdel destaca que "el año pasado, donde PDVSA firma un contrato, un convenio, con una empresa denominada Concord, es una empresa energética china, y es un contrato a 20 años para desarrollar un proyecto que representa, en términos cuantitativos, aproximadamente 1.000 millones de dólares en el lago de Maracaibo". Este proyecto, subraya la investigadora, busca incrementar la producción en esa zona de 12.000 a 60.000 barriles diarios. A estos activos tangibles, afirma Gerdel, "precisamente, se refiere el Gobierno chino cuando habla de protección de su inversión, de sus activos". No obstante, la operatividad de estos acuerdos ha sufrido interrupciones debido al contexto de restricciones financieras globales. Prieto explica que, aunque estas empresas mixtas poseen un 40% de capital chino y operan bajo un esquema de ganancias y pérdidas compartidas, la imposición de sanciones obligó a una retirada técnica en campo. "Esa restricción del Gobierno norteamericano conllevaba que ellos salieran totalmente de las operaciones y eso lo asumió PDVSA", detalla el ingeniero. Prieto agrega que, a pesar de que "decidieron salir calladamente, silenciosamente de las operaciones" en 2019, actualmente existe una compensación basada en volumetría de crudo (cerca de 40.000 barriles diarios) para saldar los pasivos acumulados, explica. El desafío del equilibrio geopolítico La proyección de sostener una industria petrolera donde converjan libremente los intereses de Washington y Pekín es valorada con escepticismo por ambos especialistas. Gerdel sostiene que las recientes licencias estadounidenses que permiten la exportación de crudo venezolano "excluyen tácitamente a China, a Rusia y a otros países", constituyendo el trato desigual denunciado por la Cancillería asiática. Según su análisis, esta doctrina no admite puntos intermedios diplomáticos. En el ámbito económico, concluye que Estados Unidos aplica una estrategia de desacople, donde "se les está exigiendo decidir entre dos estándares: o cooperas conmigo o estás contra mí". Prieto concuerda en que la injerencia estadounidense ha sido determinante para limitar el margen de maniobra de PDVSA frente a sus socios asiáticos. Alerta que el incumplimiento en los planes de desarrollo de los campos petroleros, provocado por la paralización operativa y la falta de inversión tras la salida silenciosa de China en 2019, expone a varias de estas empresas mixtas (como Petrozumano y Petrocariña) a posibles rescisiones contractuales. Frente a la introducción de nuevos esquemas operativos, como los Contratos de Producción Primaria de Hidrocarburos (CPPH) impulsados por los recientes acuerdos con operadores occidentales, Prieto advierte sobre la complejidad de honrar las cuotas correspondientes a los socios asiáticos bajo las restricciones vigentes. Por ello, el ingeniero dictamina que el paso fundamental para PDVSA y el Estado venezolano es la clarificación contable de los pasivos existentes.

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