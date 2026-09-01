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Ejército ruso lanzará ataques de represalia a gran escala contra infraestructura energética de Ucrania, anuncia Putin

Ejército ruso lanzará ataques de represalia a gran escala contra infraestructura energética de Ucrania, anuncia Putin

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dio a conocer que las Fuerzas Armadas del país euroasiático tienen la orden de desplegar esta estrategia. 01.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-01T20:34+0000

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Durante su mensaje, el jefe del Estado ruso también destacó que, a pesar de que Kiev busca reabrir la conversación con Moscú y llevar a cabo reuniones presenciales, esto no ocurrirá. "Con los terroristas no se negocia", apuntó.Los señalamientos de Putin se dan después de las amenazas de Volodímir Zelenski contra la aviación civil en el espacio aéreo ruso. "Rusia cuenta con los medios para responder si Kiev lleva a cabo sus amenazas", ponderó.

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