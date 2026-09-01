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ÚLTIMA HORA: Ejército ruso lanzará ataques de represalia a gran escala contra infraestructura energética de Ucrania: Putin
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Ejército ruso lanzará ataques de represalia a gran escala contra infraestructura energética de Ucrania, anuncia Putin
Ejército ruso lanzará ataques de represalia a gran escala contra infraestructura energética de Ucrania, anuncia Putin
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dio a conocer que las Fuerzas Armadas del país euroasiático tienen la orden de desplegar esta estrategia. 01.09.2026, Sputnik Mundo
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Durante su mensaje, el jefe del Estado ruso también destacó que, a pesar de que Kiev busca reabrir la conversación con Moscú y llevar a cabo reuniones presenciales, esto no ocurrirá. "Con los terroristas no se negocia", apuntó.Los señalamientos de Putin se dan después de las amenazas de Volodímir Zelenski contra la aviación civil en el espacio aéreo ruso. "Rusia cuenta con los medios para responder si Kiev lleva a cabo sus amenazas", ponderó.
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Ejército ruso lanzará ataques de represalia a gran escala contra infraestructura energética de Ucrania, anuncia Putin

20:34 GMT 01.09.2026 (actualizado: 20:45 GMT 01.09.2026)
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El presidente ruso, Vladímir Putin - Sputnik Mundo, 1920, 01.09.2026
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dio a conocer que las Fuerzas Armadas del país euroasiático tienen la orden de desplegar esta estrategia.
"Atacan nuestras [fábricas], y recibirán una respuesta", aseveró el mandatario en conferencia de prensa tras su participación en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).
Durante su mensaje, el jefe del Estado ruso también destacó que, a pesar de que Kiev busca reabrir la conversación con Moscú y llevar a cabo reuniones presenciales, esto no ocurrirá.
"Con los terroristas no se negocia", apuntó.
Los señalamientos de Putin se dan después de las amenazas de Volodímir Zelenski contra la aviación civil en el espacio aéreo ruso. "Rusia cuenta con los medios para responder si Kiev lleva a cabo sus amenazas", ponderó.
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