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Rusia mantiene abierta la vía diplomática pese a la "retórica belicista" de Zelenski, destaca experta

Rusia mantiene abierta la vía diplomática pese a la "retórica belicista" de Zelenski, destaca experta

Sputnik Mundo

Las declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, en el Foro Económico Oriental constituyen una señal estratégica de vital importancia de que Rusia... 04.09.2026, Sputnik Mundo

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Además, destacó la especial importancia de esta declaración en un contexto en el que hay actores globales que contribuyen a agravar el conflicto.A pesar de las declaraciones de Moscú sobre su disposición a negociar, la retórica de Zelenski — que la experta calificó de "amenazante y belicista"— dificulta sentar las bases necesarias para alcanzar la paz.Asimismo, señaló que los ataques ucranianos con drones y misiles contra instalaciones civiles, colegios y autobuses con niños, así como las amenazas contra buques y aeronaves civiles, hacen que el conflicto "trascienda los límites legítimos" de la guerra.En este sentido, la experta calificó la postura de Occidente de "insensibilidad selectiva" ante los ataques contra objetivos civiles, que comparó con lo ocurrido durante los ataques israelíes contra Gaza."Este silencio de Occidente, que de hecho suspende la aplicación del derecho internacional humanitario, conduce a la erosión de las normas globales y a que las acciones dirigidas contra la población civil empiecen a ser percibidas por la comunidad internacional como algo habitual", explicó.La protección de las instalaciones civiles y del comercio mundial es clave para la paz internacional, subrayó Cebi. Los actores globales deben instar a Ucrania a cesar los ataques contra objetivos civiles y respaldar las negociaciones directas entre Moscú y Kiev, manifestó la analista.En la víspera, en el marco del Foro Económico Oriental, el presidente de Rusia afirmó que existen posibilidades de una solución pacífica del conflicto ucraniano, aunque subrayó que "son Rusia y Ucrania, como países implicados, quienes tienen que resolver este asunto".

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