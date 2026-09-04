Rusia mantiene abierta la vía diplomática pese a la "retórica belicista" de Zelenski, destaca experta
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial en Ucrania
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov/
Síguenos en
Las declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, en el Foro Económico Oriental constituyen una señal estratégica de vital importancia de que Rusia mantiene abierta la vía hacia una diplomacia racional para abordar la crisis ucraniana, señaló la experta turca en relaciones internacionales Tuba Cebi.
Además, destacó la especial importancia de esta declaración en un contexto en el que hay actores globales que contribuyen a agravar el conflicto.
"El conflicto debe liberarse de las variables externas, es decir, de la injerencia geopolítica de terceros países, y reducirse a una ecuación racional de la paz", resumió la analista.
A pesar de las declaraciones de Moscú sobre su disposición a negociar, la retórica de Zelenski — que la experta calificó de "amenazante y belicista"— dificulta sentar las bases necesarias para alcanzar la paz.
Asimismo, señaló que los ataques ucranianos con drones y misiles contra instalaciones civiles, colegios y autobuses con niños, así como las amenazas contra buques y aeronaves civiles, hacen que el conflicto "trascienda los límites legítimos" de la guerra.
"El silencio de los aliados occidentales ante estas acciones socava la neutralidad del derecho internacional y empuja al sistema hacia la anarquía", comentó a Sputnik.
En este sentido, la experta calificó la postura de Occidente de "insensibilidad selectiva" ante los ataques contra objetivos civiles, que comparó con lo ocurrido durante los ataques israelíes contra Gaza.
"Este silencio de Occidente, que de hecho suspende la aplicación del derecho internacional humanitario, conduce a la erosión de las normas globales y a que las acciones dirigidas contra la población civil empiecen a ser percibidas por la comunidad internacional como algo habitual", explicó.
Kiev está intentando modificar los límites geográficos del conflicto, señala un analista
2 de septiembre, 04:25 GMT
La protección de las instalaciones civiles y del comercio mundial es clave para la paz internacional, subrayó Cebi. Los actores globales deben instar a Ucrania a cesar los ataques contra objetivos civiles y respaldar las negociaciones directas entre Moscú y Kiev, manifestó la analista.
"La matemática de la paz no reside en una escalada que aumente el número de víctimas entre la población civil y los daños a escala mundial, sino en una ecuación directa y racional para la paz que se elaborará en la mesa de negociaciones", concluyó.
En la víspera, en el marco del Foro Económico Oriental, el presidente de Rusia afirmó que existen posibilidades de una solución pacífica del conflicto ucraniano, aunque subrayó que "son Rusia y Ucrania, como países implicados, quienes tienen que resolver este asunto".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.