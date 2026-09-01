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"Captura colonial": experto evalúa el acuerdo entre Venezuela y EEUU
"Captura colonial": experto evalúa el acuerdo entre Venezuela y EEUU
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El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela no puede considerarse un pacto mutuamente beneficioso, sino un ejemplo de control externo, destaca a... 01.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-01T18:31+0000
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El experto precisa que el tratado podría ser beneficioso para Venezuela en cierta medida, pero solo si Estados Unidos cumpliera todos los puntos del pacto, que contemplan inversiones por 100.000 millones de dólares, algo bastante dudoso a la luz de las experiencias del pasado.Jéifets recuerda que, tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, al igual que después de la operación de la OTAN en Libia en 2011, ambos países se enfrentaron a graves problemas socioeconómicos. Ni Libia ni Irak recibieron entonces dinero de Estados Unidos, por lo que el historiador no espera que Venezuela vaya a recibirlo ahora.Conforme a él, en ese escenario, el beneficio para Venezuela desaparecerá en cuanto quede claro que el dinero prometido no existe. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que el acuerdo se desarrolla en el marco del derecho comercial. Es decir, el peligro radica en que para Venezuela será muy difícil impugnarlo ante los tribunales, explica.Anteriormente, las autoridades estadounidenses anunciaron la firma de un acuerdo petrolero con Venezuela, en virtud del cual Washington obtuvo el control sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo del país sudamericano. El petróleo venezolano obtenido en el marco del acuerdo con Caracas se destinará a reponer la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos.
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"Captura colonial": experto evalúa el acuerdo entre Venezuela y EEUU
El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela no puede considerarse un pacto mutuamente beneficioso, sino un ejemplo de control externo, destaca a Sputnik el historiador y profesor de Relaciones Internacionales Víctor Jéifets. Ya hay ejemplos similares en la historia, si pensamos en lo que ocurrió anteriormente en Irak y Libia, explica.
"No lo consideraría un acuerdo mutuamente beneficioso. Desde mi punto de vista —y rara vez utilizo esta terminología, porque es muy dura—, se trata de una captura colonial", señala Jéifets, quien también es redactor jefe de la revista América Latina.
El experto precisa que el tratado podría ser beneficioso para Venezuela en cierta medida, pero solo si Estados Unidos cumpliera todos los puntos del pacto, que contemplan inversiones por 100.000 millones de dólares, algo bastante dudoso a la luz de las experiencias del pasado.
Jéifets recuerda que, tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, al igual que después de la operación de la OTAN en Libia en 2011, ambos países se enfrentaron a graves problemas socioeconómicos. Ni Libia ni Irak recibieron entonces dinero de Estados Unidos, por lo que el historiador no espera que Venezuela vaya a recibirlo ahora.
Conforme a él, en ese escenario, el beneficio para Venezuela desaparecerá en cuanto quede claro que el dinero prometido no existe. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que el acuerdo se desarrolla en el marco del derecho comercial. Es decir, el peligro radica en que para Venezuela será muy difícil impugnarlo ante los tribunales, explica.
"Si Venezuela decide algún día dar marcha atrás —y tarde o temprano, con este Gobierno o con el siguiente, seguramente sucederá—, hacerlo será mucho más difícil que llevar a cabo cualquier otra nacionalización", subraya el experto.
Anteriormente, las autoridades estadounidenses anunciaron la firma de un acuerdo petrolero con Venezuela
, en virtud del cual Washington obtuvo el control sobre más de 65.000 millones de barriles
de reservas probadas de petróleo del país sudamericano. El petróleo venezolano obtenido en el marco del acuerdo con Caracas se destinará a reponer la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos.
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