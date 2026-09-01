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"Captura colonial": experto evalúa el acuerdo entre Venezuela y EEUU

"Captura colonial": experto evalúa el acuerdo entre Venezuela y EEUU

Sputnik Mundo

El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela no puede considerarse un pacto mutuamente beneficioso, sino un ejemplo de control externo, destaca a... 01.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-01T18:31+0000

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El experto precisa que el tratado podría ser beneficioso para Venezuela en cierta medida, pero solo si Estados Unidos cumpliera todos los puntos del pacto, que contemplan inversiones por 100.000 millones de dólares, algo bastante dudoso a la luz de las experiencias del pasado.Jéifets recuerda que, tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, al igual que después de la operación de la OTAN en Libia en 2011, ambos países se enfrentaron a graves problemas socioeconómicos. Ni Libia ni Irak recibieron entonces dinero de Estados Unidos, por lo que el historiador no espera que Venezuela vaya a recibirlo ahora.Conforme a él, en ese escenario, el beneficio para Venezuela desaparecerá en cuanto quede claro que el dinero prometido no existe. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que el acuerdo se desarrolla en el marco del derecho comercial. Es decir, el peligro radica en que para Venezuela será muy difícil impugnarlo ante los tribunales, explica.Anteriormente, las autoridades estadounidenses anunciaron la firma de un acuerdo petrolero con Venezuela, en virtud del cual Washington obtuvo el control sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo del país sudamericano. El petróleo venezolano obtenido en el marco del acuerdo con Caracas se destinará a reponer la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos.

https://noticiaslatam.lat/20260901/pekin-reclama-proteccion-para-sus-intereses-legitimos-petroleros-en-venezuela-ante-los-planes-de-1174889769.html

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