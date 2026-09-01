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Pekín reclama protección para sus "intereses legítimos" petroleros en Venezuela ante los planes de EEUU
Pekín reclama protección para sus "intereses legítimos" petroleros en Venezuela ante los planes de EEUU
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La cooperación económica entre China y Venezuela se ajusta a las normas del derecho internacional, y hay que respetar los intereses comerciales de Pekín... 01.09.2026, Sputnik Mundo
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La cooperación entre Pekín y Caracas está protegida por la Carta de la ONU, añadió el portavoz.Sus declaraciones llegan después de que funcionarios estadounidenses informaran de los planes de la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) para hacerse con el control de varios yacimientos venezolanos que anteriormente estaban bajo control de compañías chinas y rusas.El 29 de agosto, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Washington había cerrado con Venezuela el "mayor acuerdo petrolero de la historia", que permitiría a EEUU controlar más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas del país, cerca de una quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela, “sin ningún coste para los contribuyentes estadounidenses”. NABEP pertenece al empresario venezolano Alejandro Betancourt, vinculado a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.Rodríguez, por su parte, afirmó que el tratado alcanzado con Estados Unidos en el sector petrolífero será el punto de partida para que la nación sea "una potencia energética".
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Pekín reclama protección para sus "intereses legítimos" petroleros en Venezuela ante los planes de EEUU

14:16 GMT 01.09.2026
© Foto : Portal web del Ministerio de Asuntos Exteriores de ChinaGuo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino
Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino - Sputnik Mundo, 1920, 01.09.2026
© Foto : Portal web del Ministerio de Asuntos Exteriores de China
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La cooperación económica entre China y Venezuela se ajusta a las normas del derecho internacional, y hay que respetar los intereses comerciales de Pekín, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, al ser preguntado por los planes de EEUU sobre yacimientos petroleros anteriormente explotados por empresas chinas.

"Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben estar protegidos", afirmó.

La cooperación entre Pekín y Caracas está protegida por la Carta de la ONU, añadió el portavoz.
Sus declaraciones llegan después de que funcionarios estadounidenses informaran de los planes de la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) para hacerse con el control de varios yacimientos venezolanos que anteriormente estaban bajo control de compañías chinas y rusas.
El 29 de agosto, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Washington había cerrado con Venezuela el "mayor acuerdo petrolero de la historia", que permitiría a EEUU controlar más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas del país, cerca de una quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela, “sin ningún coste para los contribuyentes estadounidenses”. NABEP pertenece al empresario venezolano Alejandro Betancourt, vinculado a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Rodríguez, por su parte, afirmó que el tratado alcanzado con Estados Unidos en el sector petrolífero será el punto de partida para que la nación sea "una potencia energética".
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