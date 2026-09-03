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EEUU estima que Venezuela alcanzará esta meta petrolera para 2030
EEUU estima que Venezuela alcanzará esta meta petrolera para 2030
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El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, afirmó que, en enero, cuando las fuerzas norteamericanas secuestraron al presidente venezolano Nicolás Maduro... 03.09.2026, Sputnik Mundo
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El funcionario destacó que, a ocho meses de ese suceso, la producción supera los 1,2 millones de barriles diarios y que la participación de Washington en el mercado energético venezolano "aumenta la seguridad y confianza en el Estado de derecho y la inviolabilidad de los contratos en Venezuela"."La producción de Venezuela estará por encima de los dos millones de barriles diarios para finales de esta década, así que habrá un gran crecimiento en la producción petrolera venezolana", afirmó.
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EEUU estima que Venezuela alcanzará esta meta petrolera para 2030

00:35 GMT 03.09.2026
© AP Photo / Matias DelacroixUn lugareño pasa junto a un mural que representa bombas de petróleo y pozos en Caracas
Un lugareño pasa junto a un mural que representa bombas de petróleo y pozos en Caracas - Sputnik Mundo, 1920, 03.09.2026
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El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, afirmó que, en enero, cuando las fuerzas norteamericanas secuestraron al presidente venezolano Nicolás Maduro, la producción petrolera del país sudamericano era de "poco menos de un millón de barriles diarios" de crudo.
El funcionario destacó que, a ocho meses de ese suceso, la producción supera los 1,2 millones de barriles diarios y que la participación de Washington en el mercado energético venezolano "aumenta la seguridad y confianza en el Estado de derecho y la inviolabilidad de los contratos en Venezuela".
"La producción de Venezuela estará por encima de los dos millones de barriles diarios para finales de esta década, así que habrá un gran crecimiento en la producción petrolera venezolana", afirmó.
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