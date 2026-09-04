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Medidas de la UE contra la carne de Brasil vuelven a poner trabas al acuerdo con el Mercosur

Medidas de la UE contra la carne de Brasil vuelven a poner trabas al acuerdo con el Mercosur

Sputnik Mundo

La decisión de la Unión Europea de suspender las importaciones de carne de Brasil genera preocupación en el Mercosur, ante la posibilidad de que sean adoptadas... 04.09.2026, Sputnik Mundo

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El 3 de septiembre, la UE puso en vigencia la suspensión de la importación de carne vacuna, aviar, pescados, huevos y miel desde Brasil, ante sospechas de hacer un "uso intensivo" de antibióticos en animales de producción. El bloque europeo había señalado por primera vez a Brasil en mayo y decidió poner en vigor la sanción, al considerar que Brasilia todavía no demostró suficientemente que no incumple las normas sanitarias.La medida europea fue recibida con "profunda preocupación" por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que asegura que ya presentó la documentación necesaria para demostrar que no incumple la normativa. Brasil recordó, a través de un comunicado, que en mayo el Gobierno sudamericano manifestó a Bruselas su "indignación" porque la UE haya aplicado la medida sin un diálogo previo con Brasilia.La inquietud trasciende al Gobierno brasileño y se extiende a todo el Mercosur, que todavía está en los primeros meses de aplicación del acuerdo comercial firmado con la Unión Europea en enero de 2026, tras más de dos décadas de negociación. Tras una reunión informal de cancilleres del bloque realizada el 2 de septiembre en Montevideo, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, confirmó la preocupación de todos los miembros.Un llamado de atención para el MercosurEn diálogo con Sputnik, el analista internacional uruguayo Ignacio Bartesaghi señaló que, si bien en principio se trata de una discusión "técnica" que podría enmarcarse dentro del derecho de la Unión Europea de aplicar estándares sanitarios para los productos que ingresan a su mercado, la medida sí podría resultar conflictiva en caso de que "no esté justificada".En ese sentido, remarcó que la UE tiene derecho a aplicar la sanción, "siempre y cuando sea científicamente comprobable y que no discrimine, es decir, que también tenga esa exigencia con sus nacionales".El experto señaló que la medida europea también puede resultar "ilegal" en caso de que el bloque "no considere las pruebas que presente Brasil", en el diálogo abierto entre ambas partes para levantar la sanción, tal como afirma el Gobierno brasileño.Bartesaghi reconoció que la suspensión de importaciones brasileñas podría beneficiar coyunturalmente a los demás socios comerciales del Mercosur —que podrían colocar su carne en las plazas no ocupadas por Brasil—, los gobiernos de Argentina, Uruguay o Paraguay no podrían "aplaudir" la sanción europea a Brasil dado que, en definitiva, "esto también los puede golpear el día de mañana", tanto en la carne como en otros rubros.¿Apostar más por el mercado asiático?También consultado por Sputnik, el analista paraguayo y experto en derecho del Mercosur Mario Paz Castaing sostuvo que la medida aplicada contra Brasil se enmarca dentro de "los requisitos y barreras pararancelarias que siempre tiene la Unión Europea" y que, remarcó, se relaciona con "el problema interno que tiene la UE con los productores agrícolas y ganaderos".De todas maneras, se mostró confiado en que, más tarde o más temprano, la traba impuesta por Bruselas "se va a superar", particularmente porque en este momento "Europa necesita acuerdos internacionales" ante el mal momento de su relación con EEUU, las consecuencias de la guerra en Ucrania y el crecimiento electoral de los movimientos "antieuropeístas" en varios de sus países, por ejemplo.El experto apuntó además que, incluso en el caso de que las exportaciones de carne y otros alimentos a la Unión Europea se complejicen, el Mercosur puede encontrar posibilidades más redituables en el mercado asiático. "La carne hoy es muy reclamada en Asia y, aunque tienen requerimientos, sin duda son menores que los europeos", indicó.En ese sentido, Paz Castaing valoró que el Mercosur haya avanzado en acuerdos con mercados importantes de Asia. En efecto, en los últimos meses el bloque sudamericano aceleró negociaciones con Japón, Vietnam y Singapur y vuelve a evaluar la posibilidad de generar acuerdos con China.De igual modo, mencionó el ejemplo de Paraguay, que reclama distribuir de manera equitativa las cuotas de acceso al mercado europeo porque, bajo el formato que defienden Argentina y Brasil, la apuesta por Europa no resulta tan favorable y "le conviene más seguir exportando a otros mercados".Para el analista paraguayo, los países del Mercosur deben enfocarse en resolver sus diferencias internas para sacarle el mejor provecho posible a la coyuntura internacional "y no meterse tanto en alineamientos internacionales".

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