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"Es un socio cada vez más atractivo": Mercosur celebra nueva cumbre de presidentes con la mirada hacia Asia

"Es un socio cada vez más atractivo": Mercosur celebra nueva cumbre de presidentes con la mirada hacia Asia

Sputnik Mundo

Un acuerdo con Japón y la importancia de Asia como socio comercial aparecen como uno de los aspectos clave de la cumbre de presidentes del Mercosur, indicaron... 30.06.2026, Sputnik Mundo

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Con una cumbre de presidentes en Asunción, Paraguay cierra su período de seis meses al frente del bloque sudamericano que tuvo entre sus puntos más destacados la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea y el anuncio de futuras negociaciones con mercados clave de Asia como Japón, Vietnam y la India.El presidente paraguayo, Santiago Peña, será el anfitrión de la cumbre de mandatarios que también contará con la presencia del mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Argentina, Javier Milei y el de Uruguay, Yamandú Orsi. Además, está prevista la participación como invitados del mandatario de Chile, José Antonio Kast, y de Ecuador, Daniel Noboa.Además del traspaso de la presidencia pro tempore a Uruguay para los próximos seis meses, el encuentro de mandatarios servirá para que los líderes del bloque reciban un informe sobre el "estado de situación del Mercosur" elaborado por el Consejo del Mercado Común y los cancilleres del bloque en sus encuentros previos.Entre otras cosas, está previsto que los mandatarios evalúen la puesta en marcha del acuerdo comercial con la Unión Europea firmado en el mes de enero y todavía en una fase de aplicación provisoria, al tiempo que compartan el nivel de avance de las negociaciones que el bloque ya inició con otros mercados como Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y próximamente también Japón.En diálogo con Sputnik, la analista internacional argentina Florencia Rubiolo consideró que el anuncio de un "Acuerdo de Asociación Económica" entre el Mercosur y Japón será "una de las noticias más interesantes de la cumbre", dado que evidencia que el bloque sudamericano "se está tornando más atractivo como socio a nivel internacional".Rubiolo apuntó además que, si bien Brasil ya cuenta con un intercambio comercial importante con el país asiático, el resto de los socios del bloque no, por lo que el comercio con Japón podría tener "mucho margen de crecimiento" con mercados como el de Argentina, en el caso de que se avance hacia un acuerdo de libre comercio.El analista internacional paraguayo Héctor Sosa Gennaro, por su parte, comentó a Sputnik que la apuesta hacia los mercados asiáticos aparece como una buena alternativa al "estancamiento" que ha tenido el acuerdo con la Unión Europea, que todavía no sale de su aplicación provisoria y sigue siendo cuestionado por algunos países europeos."Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Japón y otros socios importantes de Asia son mercados más grandes, menos problemáticos y que van a firmar acuerdos sin tantas exigencias. Los veo más favorables a estos acuerdos estancados que tenemos ahora, sobre todo con la Unión Europea", valoró Sosa Gennaro.EEUU, un factor de rispidecesPero el aspecto comercial también podría generar algunas rispideces, en el caso de que Brasil exprese formalmente la preocupación que ya ha manejado internamente sobre las implicancias del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos que Argentina firmó con EEUU en febrero de 2026 y que el Gobierno de Javier Milei no consultó previamente con el bloque regional.Rubiolo explicó que, si bien el Mercosur no tiene "una instancia obligatoria de consulta" ante los acuerdos bilaterales firmados por los miembros, el texto sí podría entrar en conflicto con el bloque regional en caso de que exceda las excepciones al Arancel Externo Común previstas por el Mercosur.Los presidentes y la "falta de interés" en el bloqueSosa Gennaro opinó que, a pesar de los avances en negociación de los acuerdos comerciales conseguidos en los últimos meses, existe "una especie de lucha interna entre los diferentes países" que sigue conspirando contra el fortalecimiento del bloque comercial sudamericano.Para el analista, esto se nota particularmente en Lula da Silva, a quien calificó como "aislado geopolíticamente" en una región en la que parecen multiplicarse los gobiernos alineados a la política exterior de EEUU. En ese sentido, consideró que no hay una buena relación entre el presidente brasileño y sus pares de Paraguay y de Argentina, lo que actúa en contra de un mejor funcionamiento del bloque.El analista opinó que esta problemática también afectará al Gobierno de Uruguay, que asume la próxima presidencia pro tempore, ya que la administración de Yamandú Orsi difícilmente quiera "encarcelarse" a sí mismo en los problemas intrazona, de manera que eso "le impida relacionarse con otros mercados".Así, a sus 35 años de vida, el bloque fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay todavía padece, según el experto, de una "falta de interés" de sus miembros por "mejorar la estructura institucional" y el funcionamiento de algunos objetivos que estaban incluidas en el Tratado de Asunción de 1991 pero nunca se pusieron en funcionamiento. En efecto, Sosa Gennaro remarcó que el bloque sigue teniendo "una unión aduanera incompleta" que todavía dificulta el comercio intrazona con permisos y trámites burocráticos.En una línea similar, Rubiolo apuntó que el bloque regional llega a su 35° aniversario "con más actividad diplomática que la que tuvo en mucho tiempo" y con la firma del acuerdo con la Unión Europea como su mayor logro, aunque todavía con "la necesidad de resolver problemas estructurales de fondo" como la falta de una apertura comercial completa.

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