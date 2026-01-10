https://noticiaslatam.lat/20260110/de-la-carne-a-los-automoviles-quienes-seran-los-vencedores-en-el-acuerdo-mercosur-ue-1170237727.html

De la carne a los automóviles: ¿quiénes serán los "vencedores" en el acuerdo Mercosur-UE?

La aprobación del acuerdo comercial con el Mercosur en el seno del Consejo Europeo destraba el camino hacia la vigencia efectiva del tratado que ambos bloques negocian desde hace unos 26 años. Si bien el texto, que se firmará el próximo 17 de enero en Paraguay, todavía tiene que ser ratificado por los Parlamentos de todos los países, podría comenzar a tener efectos antes de culminar el extenso proceso.En diálogo con Sputnik, el analista internacional paraguayo y experto en Derecho del Mercosur Mario Paz Castaing consideró que el paso dado por Europa "facilita el camino" hacia la ratificación del acuerdo, previendo que, a pesar de la fuerte oposición de Francia y otros países europeos mostraron en los últimos meses, la mayoría de los parlamentos acaben dando la aprobación necesaria.Para Paz Castaing, es probable que los dos socios más pequeños del Mercosur —Paraguay y Uruguay— den una rápida ratificación parlamentaria al acuerdo, mientras Argentina y Brasil puedan tomarse un plazo mayor. Bolivia, recordó el analista, no participará de la ratificación dado que aún no cuenta como miembro pleno del bloque sudamericano.El experto explicó, además, que el texto comenzará a regir en la medida en que los parlamentos lo aprueben, por lo que los primeros países que ratifiquen el acuerdo podrán comenzar a ponerlo en práctica.De todos modos, junto con el acuerdo final las partes aprobaron un acuerdo "provisorio" que no necesita pasar por todos los congresos y que recoge los principios fundamentales del acuerdo, haciendo que algunos de los primeros efectos del acuerdo puedan comenzar a regir más temprano que tarde.Precisamente, el experto remarcó que el acuerdo ya no encuentra, por ejemplo en Paraguay, el entusiasmo que encontraba años atrás, dado que la inclusión por parte de Europa de cláusulas de salvaguardas para proteger a productores agrícolas europeos es vista por exportadores del Mercosur como una traba que vuelve al acuerdo menos atractivo o que, al final del día, termina favoreciendo más a Europa que a los países sudamericanos.Los primeros efectosPara Paz Castaing, es posible que los efectos del acuerdo Mercosur-UE se vean primero en los países del Mercosur que en los europeos, donde quizás la implementación tenga un proceso más extenso.En ese sentido, señaló que la llegada de más productos europeos a mercados del Mercosur sea la consecuencia inicial más probable en las primeras etapas del acuerdo. Además, estimó que es posible que el comercio con la UE no se intensifique de manera uniforme, sino que países como España o Alemania sean los que tengan "más posibilidades" de aprovechar la reducción de aranceles propuesta por el acuerdo.También consultado por Sputnik, el economista radicado en Brasil José Luis Oreiro sostuvo que entre los primeros efectos concretos en los países del Mercosur puede ser el abaratamiento de algunos productos europeos que puedan comenzar a ser más económicos en las góndolas sudamericanas.Eso también pude ocurrir con otros productos que en territorio brasileño actualmente "tributan como productos de lujo" como jamones o quesos importados y que comiencen a volverse más económicos para los consumidores locales.De todos modos, Oreiro consideró que estos efectos no serán inmediatos y que seguramente comiencen a verse "a mediano y largo plazo", particularmente porque muchas de las importaciones que llegan al Mercosur en las semanas ya fueron despachadas con anterioridad a la firma del acuerdo.La industria automotriz, el "gran desafío" detrás del acuerdoEntre los efectos más esperados del acuerdo comercial está la posibilidad de que los países europeos puedan remitir sin aranceles sus productos manufacturados hacia el Mercosur. La oportunidad pone en tensión a sectores industriales especialmente de Argentina y Brasil y preocupan especialmente a sus sectores automotrices.Un análisis del acuerdo elaborado por Oreiro califica a Europa como "vencedora" en el rubro de la industria automotriz y los bienes de capital, ya que "fabricantes de automóviles como BMW y Mercedes-Benz, así como proveedores de autopartes tendrán acceso privilegiado a un mercado protegido".Oreiro recoge proyecciones del sector que indican que las exportaciones automotrices europeas hacia el Mercosur podrían triplicarse para el año 2040.De todas maneras, el analista es optimista en cuanto a la capacidad de "adaptación" de la industria automotriz del Mercosur y los plazos que el acuerdo le da para evitar una crisis.Asimismo, el economista señaló que varios de los fabricantes europeos de automóviles han hecho en los últimos años inversiones millonarias en Brasil para fortalecer la producción de coches en Sudamérica, con el objetivo de intentar competir con "la invasión china" de automóviles en el mercado sudamericano.Para Oreiro, el nuevo esquema tributario planteado por el acuerdo podría favorecer un escenario en el que "Brasil y Argentina puedan exportar coches a la Unión Europea en un plazo de entre 10 y 15 años".Las salvaguardas y las posibilidades del MercosurEn su análisis, Oreiro considera al Mercosur como un "vencedor neto" en el rubro agropecuario, teniendo en cuenta que el bloque sudamericano podría aumentar considerablemente sus envíos de frutas, carnes, jugos y etanol a los países europeos. De hecho, el economista cita previsiones de la multinacional brasileña de alimentos JBS, que proyecta que el acuerdo le otorgue ganancias adicionales de 1.700 millones de euros para 2040.Para el economista, el acuerdo podrá ser una amenaza para "productores de carne bovina de Irlanda y Francia, y de pollo de Polonia", que deberán competir con envíos del Mercosur con precios más competitivos.A partir de ese escenario, Oreiro apuntó que lo firmado, en el rubro agropecuario, "no es un libre comercio completo" sino un esquema de "cuotas de exportación con aranceles reducidos". A pesar de las restricciones, el economista enfatizó que el Mercosur puede salir favorecido, especialmente en las "exportaciones de carne de alta calidad" a los mercados europeos.Una oportunidad en "un mundo sin reglas"Para Paz Castaing, las innumerables trabas y salvaguardas añadidas al acuerdo no son óbice para valorar el acuerdo alcanzado como una herramienta útil para un Mercosur que "necesita negociar con todo el mundo: Europa, EEUU, Asia y todos los países que estén dispuestos a abrir sus mercados".En una línea similar, Oreiro valoró particularmente el acuerdo que se firmará el 17 de enero por su valor en el escenario internacional actual "en el que EEUU está protagonizando una guerra comercial que incrementa aranceles sin ninguna lógica". Así las cosas, valoró que el "pragmatismo" haya prevalecido entre los países europeos para aceptar un acuerdo que era buscado por los países del Mercosur, particularmente Brasil.

