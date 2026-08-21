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Chile ha tenido que "reactivar su relación con China" tras desencuentros con EEUU

Chile ha tenido que "reactivar su relación con China" tras desencuentros con EEUU

Sputnik Mundo

El Gobierno de Chile busca convencer a empresarios chinos de aumentar sus inversiones en el país a través de exoneraciones fiscales y un mejor relacionamiento... 21.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-21T01:14+0000

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Aunque su política exterior ha apuntado desde el inicio de su mandato hacia el alineamiento geopolítico con EEUU, la coyuntura actual parece empujar al presidente de Chile, José Antonio Kast, a apostar con más fuerza por la relación con China, buscando que el comercio y las inversiones del gigante asiático devuelvan a la economía chilena el dinamismo perdido.Apenas días después de que el Banco Central de Chile confirmara que la economía del país sufrió una contracción durante el primer semestre de 2026, el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, inició una gira por Asia que tuvo en China su primera y más importante parada.El secretario de Estado visitó Pekín y Shanghái entre el 18 y el 19 de agosto para entrevistarse con el canciller chino, Wang Yi, y con el viceprimer ministro del Consejo de Estado, He Lifeng.Además, mantuvo un encuentro con empresarios chinos, a los que invitó a sumarse a una iniciativa denominada 'Choose Chile – Elige Chile' para atraer la inversión china en el país. En ese marco, Pérez Mackenna destacó los recientes cambios normativos introducidos por el Gobierno chileno para reducir de 27% a 23% el impuesto a las utilidades y la creación de "un régimen de estabilidad tributaria" por 10 años para inversiones mayores a 50 millones de dólares y por 20 años para las mayores a 350 millones de dólares.El canciller, incluso, destacó la importancia de la histórica Ruta de la Seda china, recordando que nació en la provincia de Shaanxi, ubicada en el extremo opuesto del planeta a Santiago de Chile.China en lugar de EEUUEn diálogo con Sputnik, el académico especializado en la relación entre Chile y China Pablo Ampuero consideró que el ímpetu que el Gobierno chileno le está poniendo al vínculo con Pekín está relacionado con las dificultades que está encontrando en la relación con EEUU, un socio geopolítico inicialmente prioritario para la administración Kast.En efecto, el Gobierno estadounidense incluyó a Chile en la lista de países sancionados con aranceles de hasta el 12% por, presuntamente, beneficiarse de "trabajo forzoso". La medida estadounidense, que abarca a cerca del 40% de los artículos exportados a EEUU, generó incluso desavenencias en la interna del Gobierno chileno, que esperaba un mejor trato por parte de Washington.Para Ampuero, el episodio terminó de demostrar al Gobierno de Kast que "la relación con EEUU siempre es desigual y compleja" y, particularmente desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, está caracterizada por "el caos y el desorden". "Es muy difícil de prever qué va a pasar con EEUU y cómo ganarse la mano del líder norteamericano", añadió.El analista insistió en que, en la actual coyuntura, el Gobierno chileno "se ha visto obligado a ser mucho más proactivo en su relación con China", lo que explica la relevancia que el canciller Pérez Mackenna le está dando a los encuentros con jerarcas y empresarios del gigante asiático.Según Ampuero, a diferencia de lo que sucede con EEUU, China no exige condicionamientos a la relación comercial, más allá del 'principio de una sola China' —que implica el no reconocimiento de Taiwán— y "el respeto a la soberanía mutua"."China es absolutamente relevante para Chile"También consultado por Sputnik, el economista chileno Gonzalo Durán Sanhueza explicó que el momento económico que atraviesa Chile está marcado por la falta de crecimiento y, particularmente, una caída en los niveles de inversión que se arrastra incluso desde la década de 1990.El economista señaló que, a pesar de que las ganancias de las empresas han tendido a la suba en los últimos años, el nivel de inversión ha caído. Eso indicaría, deslizó el experto, que las compañías han preferido no reinvertir sus ganancias en el país sino transferirla a otros países. En ese contexto, Durán Sanhueza enfatizó que Chile necesita "pensar en una inversión de otro tipo", que asegure un mayor valor agregado en el país y genere más puestos de trabajo.En ese camino, la inversión china podría tener una oportunidad, dado que, si bien actualmente tiene una presencia importante en sectores como la energía o la minería, todavía está muy relegada en comparación con el peso que el gigante asiático sí tiene en la relación comercial, donde se mantiene consolidado como el socio más importante para Chile.Para Durán Sanhueza, es importante entonces que las gestiones del Gobierno chileno ante China trasciendan la relación comercial y permitan que las empresas chinas incrementen su presencia en inversiones en el país.En ese sentido, remarcó la necesidad de que Chile haga "un cambio de timón" que permita que "China pueda involucrarse más en una inversión que genere mucho más desarrollo en el país, con empleos productivos y que apunte a un cambio en la matriz productiva, que genere una mayor industria manufacturera". "Ahí China podría tener un papel protagónico", enfatizó el experto.De todas maneras, Durán Sanhueza aseguró que este cambio dependerá en gran medida de la voluntad política del Gobierno chileno, que debe convencerse de la importancia de generar inversiones que apunten al desarrollo y no limitarse únicamente al ofrecimiento de exoneraciones fiscales y flexibilizaciones en la regulación, especialmente en el sector minero.Al respecto, el economista señaló que, aunque las inversiones chinas tengan un respaldo estatal y "no sean tan furtivas" como las estadounidenses, no generarán el desarrollo que Chile necesita mientras el Gobierno no apunte a regulaciones que aseguren que el Estado y el mercado chilenos retengan algo de esas ganancias.

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